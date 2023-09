'Het is een grote verantwoordelijkheid', zegt architect Do Janne Vermeulen, die onder meer het nieuwe onderkomen van Trouw ontwierp.

The Cube in Utrecht, een gebouw dat ruim 600 studenten onderdak biedt, is ingenieus opgebouwd uit twee getrapte vleugels die elkaar lijken te omhelzen - een beetje Escher-achtig. Maar in het ontwerpproces hebben heel veel andere vormen de revue gepasseerd, zegt Do Janne Vermeulen. Ze wijst in een vitrine waarin, naast het uiteindelijke ontwerp, nog twintig piepkleine schaalmodelletjes staan - sommige hebben ook de vorm van een trap, andere zijn opgebouwd uit gladde blokken en er zit zelfs een cilindervorm tussen.

"We werken heel veel met maquettes", zegt Vermeulen, die samen met Jeroen van Schooten architect-directeur is van Team V Architectuur. "Die modellen worden steeds aangepast. Ze zijn er bij ons niet alleen om het eindresultaat te laten zien, maar vooral om het proces te helpen." In het ruime kantoor in Amsterdam-Noord is een werkplaats ingericht voor maquettebouw, waar het ruikt naar hout en lijm. "We werken bewust zo tactiel. Je ontwerpt niet alleen met je ogen, ik heb het gevoel dat je zo'n gebouw anders beleeft als je ook je andere zintuigen gebruikt. Voelen helpt. Het werkt echt anders als je verschillende volumes in je handen kunt houden dan wanneer je ze alleen op het computerscherm ziet."

Het had weinig gescheeld of Vermeulen was beeldhouwer geworden - en dat verbaast je niks als je haar zo hoort praten. Na haar eindexamen vertrok ze naar Engeland, waar ze een propedeusejaar deed aan het College for Art and Design in Bath. "Op het vwo had ik alleen exacte en maatschappelijke vakken in mijn pakket. Ik wilde ook mijn creatieve kant verder ontwikkelen. Thuis maakten we altijd van alles - we bouwden boomhutten, we stempelden op kastdeuren, ik ging hoeden ontwerpen, mijn ouders schreven en tekenden kinderboeken voor ons. Misschien was het de tijdgeest van de jaren zeventig."

'Ik was bang dat ik zou denken: voor wie doe ik dit nou eigenlijk?'

In Bath vond ze het heerlijk. "Ik heb toen heel veel driedimensionaal gewerkt." Maar de autonome kunst was toch niet precies wat ze zocht. "Ik vind het leuker om een vraag te krijgen uit de maatschappij, zodat je een sociaal of menselijk probleem op creatieve wijze kunt oplossen. Ik was bang dat ik als kunstenaar zou denken: voor wie doe ik dit nou eigenlijk, anders dan voor mezelf?"

Vermeulen switchte naar architectuur, maar bleef in Engeland. "Nederland leek opeens heel klein." Dus werd het niet Delft, maar Londen. Ze ging architectuur studeren aan de Bartlett School of Architecture. "Daar was de studie destijds veel creatiever dan in Nederland. In het eerste jaar moesten we in een oude whisky-distilleerderij een gigantische installatie bouwen die helemaal eetbaar moest zijn. We maakten allemaal paneeltjes van gesmolten suiker. Dat ging natuurlijk maar één avond goed, toen werd het heel plakkerig."

Ze teert nog altijd op de vaardigheden die ze in Engeland opdeed. "Ik heb daar al die jaren in overall rondgelopen, heb leren lassen. Ik kan stalen frames bouwen, grote installaties. Dat is heel leerzaam. Bij architectuur wisselt steeds het perspectief van klein op je computer naar groot op de bouwplaats."

Het nieuwe DPG-kantoor in Amsterdam, dat in 2024 wordt opgeleverd. Foto: Team V Architectuur

Tegenwoordig is ze minder met haar handen bezig dan ze zou willen. In haar huidige rol aan het hoofd van een bureau met circa 55 medewerkers praat ze vooral veel. "Ook heel creatief, vaak ontstaan ideeën in een dialoog." Dat benadrukt Vermeulen een paar keer tijdens het gesprek: ze verzint zelden iets in haar eentje, ­architectuur is teamwerk. Zij is de spil waar alle ideeën samenkomen.

"Soms heeft iemand anders het beste idee. Je moet bereid zijn niet alleen vanuit je eigen standpunt, maar van alle kanten naar iets te kijken. Je kunt niet zelf alles in de hand hebben. Het kan zelfs gebeuren dat een maquette op zijn kant staat en dat dat de oplossing blijkt te zijn - zulke happy accidents moet je herkennen. Je ziet het en zegt: yes, dat moeten we gaan doen. En dan het lef hebben om door te zetten."

Verbanden leggen

Met haar moeder, die kunstenares is en vroeger werkte als docent theater, heeft ze gesproken over dit interview. "Zij kwam met een heel rake omschrijving: creativiteit is van perspectief wisselen en verbanden leggen."

Een concreet voorbeeld van zo'n proces is de woontoren Haut in Amsterdam, die in 2021 gereed kwam. "We deden mee in een tender - verschillende architectenbureaus maken dan een ontwerp. Wij wilden in ieder geval een ontzettend duurzaam gebouw neerzetten. Ik belde in die periode met een constructeur. Hij zei: 'We kunnen tegenwoordig met hout een draagconstructie van 75 meter hoog bouwen.' Toen dacht ik: dat is geweldig, dat moeten we hier gebruiken. Nu is bouwen met hout wat iedereen doet die een beetje ambitie heeft, maar dat was het toen niet, het was heel nieuw."

Vermeulen heeft ook het nieuwe kantoor van DPG Media ontworpen, het gebouw waar de redactie van Trouw komend voorjaar naartoe verhuist. "Dat is heel anders tot stand gekomen", zegt ze. "We zijn eerst met de ontwikkelaar en de gebruiker, DPG, op de plek gaan kijken. Het gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld, maar is nu nog erg industrieel. Het vroeg wat creativiteit om te bedenken wat die plek kon worden - het bouwterrein is naast de drukkerij van DPG en een betonfabriek en tegenover allemaal loodsen en hallen.

De Haut, een houten woontoren in Amsterdam. Foto: Team V Architectuur

We hebben wel twintig vormen uitgeprobeerd. Een collega kwam als eerste met een maquette met van die zaagtand-daken die je vaak op oude fabriekshallen ziet - allemaal puntjes achter elkaar. Dat vonden we wel een logisch principe, het refereerde aan het stoere, rauwe terrein. Maar de opdrachtgever bleek juist een zacht, vloeiend, prettig rond gebouw te willen. Ook een heel valide visie, dat je juist op zo'n plek iets wilt dat er nu nog niet is. Een herbergzaam thuis voor je werknemers."

Uiteindelijk bleef het idee van het fabrieksdak herkenbaar, maar de scherpe punten lijken gepolijst te zijn. "Het is nog steeds een robuust stoer gebouw met een zware houtconstructie van dikke kolommen en balken die binnen zichtbaar blijven, maar het heeft ook iets zachts door de vloeiende vormen. We hebben er een lint omheen gelegd, een daktuin waardoor je rond het hele gebouw kunt lopen. Dat verzacht enorm."

Vermeulen vond het best een spannend project, maar nu het gebouw zo goed als klaar is, gelooft ze dat het 'fenomenaal goed' gaat zijn voor de medewerkers van Trouw, de Volkskrant en Qmusic, om er maar een paar te noemen.

Mini-Manhattan

Ja, ze is zich ervan bewust dat haar keuzes een grote impact hebben op het leven van mensen. "Het is nooit alleen een verdienmodel en nooit alleen een functionele opgave. Je bepaalt hoe de plekken eruitzien waar we wonen, waar we allemaal naartoe moeten, je bent altijd bezig met het maken van het het uitzicht van veel mensen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid."

In het bijzonder geldt dat voor het project Yvie, twee torens van respectievelijk 110 en 100 meter hoog die in Amsterdam aan het IJ zijn verrezen, recht tegenover het Centraal Station. Vermeulen verandert daarmee heel nadrukkelijk de skyline van de hoofdstad voor de komende eeuwen.

De torens, die hun definitieve hoogte inmiddels hebben bereikt, zijn goed te zien door de hoge ramen van haar kantoor. "Bij deze opdracht lag al veel vast. Er moest een hoteltoren en een woontoren komen, bovenop een congrescentrum. De ene toren moest donker en glad zijn, de ander licht en sculpturaal. We hebben die tweede toren reliëf gegeven door er grote balkons aan te hangen. Volgens het concept mochten die torens op een soort halfhoog tussenvolume staan. Dat hebben we heel bewust niet gedaan, dat werd ontzettend lomp. Wij wilden ze juist zo rank mogelijk maken zodat je hier echt een mini-Manhattan aan het IJ krijgt."

De Yvie-torens in Amsterdam. Foto: Team V Architectuur

Dat de gebouwen een enorme ­impact hebben is precies de reden waarom ze dit werk is gaan doen, zegt ze. "Ik vind het enorm belangrijk dat het goed wordt. Dat vind ik een opdracht voor iedereen die met gebouwen bezig is. Architecten moeten goede gebouwen ontwerpen, de opdrachtgevers moeten goede gebouwen willen hebben. Dat is zeker nu essentieel, het wordt financieel veel lastiger om goede dingen te bouwen - alles wordt duurder, ook in de bouw. Maar je kunt niet denken: we doen het maar even, want het staat er ontzettend lang. Het moet ook niet na een paar decennia weer gesloopt worden. Dat is niet duurzaam."

Architectuur is teamwerk

Om de lange levensduur van een gebouw te waarborgen, moet het ook een beetje tijdloos zijn. Toch kent ook de architectuur trends en raken gebouwen na verloop van tijd uit de mode. Doet Vermeulen haar best om dat te voorkomen?

Ze denkt even na. "Onbewust en bewust word je natuurlijk geïnformeerd door je vakgenoten en de tijdgeest", zegt ze peinzend. "We proberen gebouwen te maken waarvan we denken dat ze honderd jaar goed blijven. We willen niet te modieus zijn, maar ik ben er niet tegen aan het vechten. In Rotterdam doen we een project met champagnekleurig aluminium. Dat is een kleur die je nu heel veel ziet. Wij hebben dat vier jaar geleden bedacht. Het hangt blijkbaar in de lucht. Dat gebeurt een beetje onbewust."

"Je ziet nu ook veel groene materialen. Dat vind ik mooi." Ze wijst alweer uit het raam naar een pand in aanbouw. "Dat wordt de August, een complex met sociale woningbouw. De begane grond is gemaakt van groen geglazuurde baksteen. Dat doe ik niet omdat het in de mode is. Er komen planten rondom het gebouw te staan en dat werkt prachtig samen - groen op groen."

Het past in de rijke volkshuisvestingstraditie van Amsterdam om ook sociale huurwoningen 'maximaal mooi' te maken, vindt Vermeulen. "Die afgeronde balkons en puien hebben we eigenlijk als eerste bedacht, daaruit volgde het volledige gebouw." Ze werkte samen met de Eindhovense ontwerpster Kiki van Eijk voor de afwerking. "Ze heeft lampen ontworpen voor de gevel en grote, ronde zitelementen van keramiek voor in de binnentuin." Waarmee ze nogmaals wil benadrukken: architectuur is teamwerk.

Wie is Do Janne Vermeulen?

Do Janne Vermeulen (47) is architect-directeur en founding partner van Team V Architectuur, ­samen met Jeroen van Schooten. Ze studeerde architectuur aan de Bartlett School of ­Ar­chitecture in London. Ze is de architect van de torens Yvie en Haut in Amsterdam, Studentencomplex The Cube in Utrecht en het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media. Ze heeft ook ­projecten gedaan ­waarbij renovatie en nieuwbouw werden ­gecombineerd, zoals het RCO House, de thuisbasis van het ­Concertgebouworkest, en gebouwen van de TU in Eindhoven. Ze won diverse architectuur- en duurzaamheidsprijzen voor haar ontwerpen. Do Janne Vermeulen woont met man en twee dochters in ­Amsterdam.