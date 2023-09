'R (3e) is niet meer maagd door D (5e).' Leerlingen hebben een nieuwe manier gevonden om de juicy roddels van hun middelbare school rond te bazuinen: anonieme TikTokaccounts met posts die iedereen kan bekijken schieten als paddenstoelen uit de grond.

Een juicekanaal is er niets bij. Op een van die TikTokaccounts lees je teksten als 'laatst hebben twee 5e jaars het gedaan op de genderneutrale wc op 5' en dat 'iemand uit H4 waarschijnlijk zwanger is'. Het account is volledig gewijd aan geruchten van Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud. Talloze middelbare scholen in Gelderland zijn onderwerp van zo'n account op TikTok, een vooral onder jongeren zeer populair socialemediaplatform.

'Naar om te zien'

De medewerkers van NSG Groenewoud weten sinds maandagavond af van het bestaan van de roddelaccounts. "We ontvingen bezorgde berichten van ouders en leerlingen", vertelt conrector Petra Escher. "Het is naar om de inhoud van de berichten te zien."

Hoofd bedrijfsvoering Niek Wijers voegt daaraan toe: "We zijn verrast dat de accounts op korte termijn zo'n impact maken. De accounts zijn pas twee dagen actief".

Een voorbeeld van een post op een van de vele roddelaccounts op TikTok. Foto: DG

XOXO, Gossip Girl

De berichten zijn geheel in Gossip Girl-stijl: een populaire televisieserie over rijkeluiskinderen in New York die geteisterd worden door een website waar alle schandalige gebeurtenissen over hun leven op komen.

De beelden en muziek die op de TikTokaccounts worden gebruikt zijn afkomstig uit de serie en ieder bericht wordt, net als op tv, afgesloten met 'XOXO, Gossip Girl'.

Landelijke trend

Alleen al over NSG Groenewoud gaan zeker vijf van dit soort accounts. Op andere scholen in het land vinden soortgelijke taferelen plaats. Onder meer het Kandinsky College en Citadel College in Nijmegen en het Metameer in Boxmeer zijn onderwerp van zo'n account. Sommige TikTokaccounts hebben binnen enkele dagen al meer dan duizend volgers en drieduizend likes.

Zorgwekkend

In sommige gevallen is niet één school, maar een hele regio doelwit van een TikTokaccount. Op @gossippxroddels komen geruchten van diverse scholen in Ede en Wageningen aan bod. Zo is te lezen dat twee leerlingen van Pantarijn seksuele handelingen hebben verricht achter de gymzalen.

Directeur-bestuurder van Pantarijn, Yvonne van den Berg, schrikt van de inhoud van het account. "De oproep om roddels in te sturen is an sich al zonde. Het baart me zorgen en we gaan intern bespreken wat de beste aanpak is."

Leerlingen én docenten

Niet alleen leerlingen, ook docenten komen voorbij op de posts van de accounts. De roddels over docenten hebben veelal te maken met vermeende handtastelijkheden. Zo zou een docent op de billen van meisjes hebben geslagen omdat ze een telefoon in hun zak hadden. Op weer een ander account staat: 'Iemand onder jullie heeft me verteld over een relatie tussen wiskundedocent en leerling'.

Sommige roddelaccounts krijgen in korte tijd veel volgers en likes. Foto: DG

Contact met wijkagent

NSG Groenewoud onderzoekt welke stappen de school kan nemen tegen deze accounts. "De inhoud is kwalijk en kan schadelijk zijn. We hebben contact met de wijkagent over welke stappen we kunnen ondernemen", zegt Wijers.

Escher: "Hopelijk lukt het om de accounts uit de lucht te halen. We gaan er in ieder geval tijdens de mentorlessen aandacht aan besteden."

"Als je alleen een account volgt of een post liket, speel je ook al een rol. Hopelijk kunnen we onze leerlingen daarvan bewust maken", licht Wijers toe.

Anoniem roddels insturen

De accounts worden hoogstwaarschijnlijk beheerd door een of meerdere leerlingen van de desbetreffende school. Hoe de beheerders aan al hun roddels komen? De meeste accounts roepen hun volgers op om tips in te sturen, bijvoorbeeld via een DM (privébericht) op TikTok. Andere accounts pakken het professioneler aan met een speciaal e-mailadres. De anonimiteit van de tipgevers wordt door de accounts gegarandeerd.