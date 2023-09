Je kent het vast wel: een angstig gevoel, bang voor de mening van anderen of het gevoel hebben niet genoeg gewaardeerd te worden. Menselijk en schijnbaar onschuldig. Toch kun je er beter wat aan doen, want anders kruipen deze onvolkomenheden onder je huid. Wat zijn deze 5 meest voorkomende mini-trauma's? De toonaangevende Britse psychiater Meg Arroll ontwikkelde de BAA-benadering - bewustwording, acceptatie, actie - die je op elk klein trauma kunt toepassen.

Je familie is aardig genoeg, je werk voldoet (het is per slot van rekening een baan) en je vriendengroep is goed genoeg. Je hebt onderdak, er is warmte, er staat eten op tafel, dus in de hiërarchie van behoeften heb je het voor elkaar. Maar op een of andere manier voel je je niet zo... gelukkig, en dat is precies waarom de Britse psychiater Meg Arroll haar boek Kleine Trauma's schreef.

Moe, angstig of juist perfectionistisch

De overgrote meerderheid van haar cliënten lijdt niet aan een groot trauma, zoals seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling of het overlijden van een ouder tijdens je jeugd - in elk geval een gebeurtenis die je maar niet kunt verwerken en achter je kunt laten. Veelal hebben de mensen die zij ziet last van dagelijkse onvolkomenheden zoals emotionele onbekwaamheid, uitdagende familierelaties of het altijd maar weg relativeren van negatieve gebeurtenissen. 'Krasjes' die hun sporen op de ziel nalaten, oftewel: kleine trauma's.

"We leren ze te negeren, kalm te blijven en door te gaan, maar uiteindelijk stapelen al deze kleine beschadigingen zich op en hebben ze invloed op hoe we ons voelen", zegt Arroll, psycholoog, wetenschapper en auteur, en gespecialiseerd in gezondheid en welzijn.

Trauma's met een kleine t

Al twintig jaar houdt ze zich bezig met 'trauma's met een kleine t'. "Hoe zich die uiten? Onder meer via vermoeidheid, lichte angstgevoelens, een hang naar perfectionisme, troost­eten, matheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Die klachten kunnen op hun beurt weer leiden tot veel van de hedendaagse mentale en psychische gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid of depressiviteit. Door de signalen te herkennen en er bewust mee aan de slag te gaan kun je een groot verschil maken."

Arroll ontwikkelde daarvoor een techniek: de BAA-benadering - bewustwording, acceptatie, actie - die je op elk klein trauma kunt toepassen. "Bij bewustwording ontdek je hoe jouw kleine trauma in elkaar steekt en op welke manier het invloed heeft op jouw leven: waar komen de eetbuien, het uitstelgedrag of het jezelf wegcijferen vandaan? Vervolgens moet je accepteren dat dit je leven beïnvloedt. Tenslotte moet je tot actie overgaan om het kleine trauma te overwinnen en het leven waarnaar je verlangt daadwerkelijk te creëren."

Om je gelukkiger te voelen, is het juist van belang om je níét steeds te vergelij­ken met anderen

Vijf mini-trauma's die het meest voorkomen

1. Gelukkig moéten zijn

Internet en sociale media hebben ervoor gezorgd dat we ons de hele dag door met anderen en hun schijnbaar 'gelukkige' levens vergelijken. Dit heeft een grote impact op onze emotionele gezondheid. Om je gelukkiger te voelen, is het juist van belang om je níét steeds te vergelijken met anderen, maar om gedurende de dag korte geluks­momenten te ervaren.

Wat kun je doen?

"Maak een complimentenpot. Schrijf elk compliment dat je krijgt op een briefje en stop dat in je persoonlijke potje met complimenten. Je kunt ook kwaliteiten van jezelf opschrijven waar je tevreden over bent. Als je vervolgens behoefte hebt aan een oppepper, pak je een compliment om je dag mooier te maken en je zelfvertrouwen te verbeteren."

Glimlachen is ook een effectieve manier om je gelukkiger te voelen. "Onderzoekers van de University of Kansas ontdekten dat je je zelfs met een nepglimlach beter kunt voelen, maar oprecht glimlachen heeft een krachtiger positief effect op je stemming. Het beste kun je een echte glimlach opwekken door iemand anders aan het lachen te maken", zegt Arroll.

2. Stress van druk-druk-druk zijn

De huidige vloek van altijd druk zijn zorgt voor veel stress. Stress is nuttig in levensbedreigende situaties, waarin je lichaam ervoor zorgt dat je kunt vluchten. Chronische stress, bijvoorbeeld jezelf voortdurend bezighouden als afleiding voor angstige gedachten, is ongezond. Het kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten en een slecht functionerend immuunsysteem.

Wat kun je doen?

"Een eenvoudige manier om de stressrespons op de korte termijn onder de duim te houden, is het inzetten van de zintuigen. Het gaat erom dat je die even laat schrikken, waardoor je je aandacht verplaatst. Houd je hand in een zak ijs, draai snoeiharde muziek, inhaleer een sterke geur (tijgerbalsem of stinkkaas!) of neem een hap van een citroen.

Onderzoekers in Groot-Brittannië ontdekten dat kauwgom kauwen acute stress ook kan verminderen en de cortisolspiegel helpt verlagen. Daarnaast helpen ademhalingsoefeningen, lichaamsbeweging en blootstellingstherapie, waarbij je alle situaties bedenkt die bij jou stress aanwakkeren."

3. Perfectionisme

Met van alles goed willen doen is niets mis mee. Maar het wordt wel een probleem als de vrees om iets slecht of verkeerd te doen leidt tot geestelijke spanning, uitstelgedrag of een burn-out.

Wat kun je doen?

Denk aan het ergste dat je kan overkomen als je een fout maakt of niet voldoet aan het ideaalbeeld. Zoals: 'Als ik er niet altijd perfect uitzie, zal niemand me nog leuk vinden.' Bedenk vervolgens hoe groot de kans is dat dit écht zal gebeuren en hoe je zelf zou reageren: 'Ik hou van de mensen om me heen en zij zien er ook niet altijd perfect uit en zij maken net als ik ook fouten'."

4. Positief reageren is 'verplicht'

Giftige positiviteit is het geloof dat we, in wat voor omstandigheden we ook verkeren, positief en optimistisch móéten zijn. Voorbeelden daarvan zijn uitroepen als 'blijf positief!', 'kop op!', 'bekijk het van de positieve kant!', ongeacht wat je meemaakt en hoe naar het ook is. Mensen kunnen zich daardoor geïsoleerd gaan voelen en de indruk krijgen dat ze niet worden gezien.

Wat kun je doen?

"Geef de volgende keer als iemand over een lastige ervaring of moeilijk gevoel begint, geen advies maar luister actief", zegt Arroll. "Wees er op die manier voor de ander. Dat helpt beter dan goedbedoelde adviezen over positief blijven."

5. Slapeloosheid

Slapeloosheid treft een groot deel van de mensen op aarde. Maar slaap is wel essentieel, het biedt de mogelijkheid om fysiek en geestelijk te herstellen en is nodig om dagelijks te kunnen functioneren.

Wat kun je doen?

"Creëer een slaaproutine. Begin er 60 tot 90 minuten voor je gaat slapen aan: zet de tv, tablet, laptop uit en kies voor een kalmerende activiteit, zoals rustige muziek luisteren, iets creatiefs doen, ademhalingsoefeningen of een bad nemen. Schrijf in een dagboek of maak een to do-lijstje voor de volgende dag."

Kleine trauma's, door Meg Arroll, verscheen bij Bruna uitgevers

Tips van eigen bodem

Lieke Zunderdorp is psycholoog en auteur van het boek Overprikkeld. "Ik zie mensen met grote trauma's, die doorverwezen zijn naar de ggz, maar ook met problematiek die niet direct om een doorverwijzing vraagt: de kleine trauma's. Angstklachten, matte of depressieve gevoelens, slapeloosheid, eenzaamheid of de drang naar perfectionisme komen veel voor. De lockdown in coronatijd lijkt heel direct zijn weerslag te hebben gehad op onze mentale gezondheid. Jonge mensen missen daardoor bepaalde sociale vaardigheden, ouderen zijn sociaal angstig en eenzaam geworden."

De rol van sociale media speelt ook een grote rol, ziet Zunderdorp in haar praktijk. "Op Instagram lijkt alles maakbaar en makkelijk te verkrijgen, maar als dit niet direct lukt, raken mensen in de knel. De vele prikkels zorgen dat we continue 'aan staan'. Ik zie dat veel mensen troost zoeken of vluchten in eindeloos scrollen op sociale media, in hard werken, in veel eten en seks zonder aandacht of in alcohol en drugs. Al deze vluchtwegen zorgen uiteindelijk dat mensen niet meer in contact zijn met zichzelf."

Vier tips van de prof:

1. Wandel

Ga dertig minuten tot een uur per dag met aandacht wandelen, als het lukt zonder je telefoon en als het kan in de natuur (zoek in de stad een park op). Wandelen maakt geluksstofjes aan en heeft een positief effect op je stemming, angstgevoelens en zelfs op depressieve klachten.

2. Neem een token

Wanneer je iets moet doen wat heel stressvol of spannend is, kan het helpen om een voorwerp bij je te dragen wat staat voor steun, zoals een steentje, een foto of een armbandje. Je kunt ook een persoon (of je huisdier) visualiseren die achter of naast je staat om je te steunen. Zo voel je je minder alleen.

3. Neem een hobby of sport

Ga iets doen wat veel aandacht en concentratie vraagt in het moment, zoals tekenen of schilderen, boetseren, breien, muziek maken, salsa dansen of hiken. Heel goed is boksen, daarbij moet je je concentreren en kun je tegelijk gevoelens van onmacht, boosheid of verdriet kwijtraken.

4. Adem

Begin de dag met focus en aandacht in plaats van meteen uit bed te springen. Start met een ademhalingsoefening: ga met aandacht langs je hele lichaam, van je tenen tot je kruin. Leg daarna je handen op je buik en volg je ademhaling zonder iets te willen veranderen. Doe dit gedurende twee minuten, herhaal dit nog eens in de middag en voor je gaat slapen.