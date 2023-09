De BNO Piet Zwartprijs, de belangrijke oeuvreprijs voor Nederlandse ontwerpers, gaat dit jaar naar grafisch ontwerper Karel Martens. In zijn ruim zestigjarige loopbaan rekte hij de grenzen van zijn vakgebied graag op.

Martens (1939) hoort thuis tussen de pioniers van het Dutch Design, al is hij bij het grote publiek minder bekend. Hij is dan ook niet zo rigide als Wim Crouwel, minder catchy als Gert Dumbar en half zo rebels als Anthon Beeke. Hij is een modernist die van orde en regelmaat houdt. Met alleen kleur en geometrie bouwt hij speelse visuele werelden die altijd modern zijn én toch tijdloos blijven. Zijn ontwerpen ogen zowel ambachtelijk als digitaal.

Zijn credo lijkt vooral: niet te veel ontwerpen. Foto's en figuratieve illustraties zijn schaars. Zelfs letters en cijfers krijgen abstracte contouren; wat volgens hemzelf te maken heeft met het feit dat hij dyslectisch is. De leesbaarheid - en soms ook de schoonheid - van zijn ontwerpen ontvouwt zich vaak pas na lang kijken.

2017, Monoprint. Foto: Karel Martens

Grillig patroon

Tegelijkertijd verstopt Martens kleine verrassingen en ontregelende details in zijn werk. En eigenwijs als hij is, rekt hij de grenzen van het vakgebied graag op. Zo tekent hij 2005 de glazen gevels van de nieuwe vleugel van de Philharmonie in Haarlem; het ontwerp is gebaseerd op een muziekpartituur. Met wiskundigen van de universiteit van Le Havre ontwikkelt hij in 2017 een kleurrijk patroon voor zevenhonderd houten huisjes die samen een schematisch kunstwerk op een Normandisch strand vormen. Deze maand nog lanceert hij met de Amsterdamse ontwerpstudio DUM een serie van tien stoelen bekleed met een grillig, maar sierlijk patroon.

Zijn loopbaan begint in 1961, na zijn afstuderen aan de huidige Artez University of the Arts in Arnhem, toen ook al een vooraanstaande opleiding in grafisch ontwerp. Daar zal hij jarenlang lesgeven en in 1998 de invloedrijke masteropleiding De Werkplaats Typografie starten. Daarnaast is hij verbonden aan de Amerikaanse universiteit Yale. Martens is nog steeds actief, inmiddels als Martens And Martens met zoon Diederik en dochters Klaartje en Aagje.

Monoprint op krantenpagina van het magische vierkant uit de vedische mathematica, 1992. Foto: Karel Martens

Compromisloos

Een hoogtepunt in zijn oeuvre zijn de boekomslagen die hij eind jaren zeventig maakt voor de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN). Ondanks - of misschien wel dankzij - de beperkingen van inkt en papier componeert Martens even compromisloze als elegante kunstwerkjes. De uitgebeende vormen en sporadische maar stevige kleuren komen aan als visuele vuistslagen. Sinds 1990 kijkt ontwerpend Nederland reikhalzend uit naar elke nieuwe Oase, het highbrow architectuurtijdschrift waarvan hij inmiddels meer dan honderd edities ontwierp.

Eerder won Martens ook al de H.N. Werkmanprijs, tot 2002 de belangrijkste prijs voor letterontwerp. De nominatie voor de Piet Zwart Prijs is uitsluitend op voordracht, wat de onbetwiste status van Martens onder vakgenoten bevestigt. De winnaar wordt gekozen door een jury van vijf vooraanstaande ontwerpers. Eerdere winnaars van de Piet Zwartprijs zijn onder anderen productontwerper Hella Jongerius, letterontwerper Gerard Unger en ontwerper visuele informatie Paul Mijksenaar.