Ruim 33 jaar geleden werd de 54-jarige Rotterdammer Hans van der Mee bij een overval op zijn winkel in elektrische huishoudelijke apparatuur op koelbloedige wijze doodgeschoten. De moord is nooit opgelost; maar nu zit er toch beweging in het onderzoek. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft aangekondigd volgende week aandacht aan de zaak te besteden.

Het was als een clifhanger, dinsdagavond aan het eind van de uitzending: "hernieuwd onderzoek en een verhoogde beloning", kondigde Anniko van Santen aan. Wat de ontwikkelingen zijn? Daar komt pas in de volgende uitzending het antwoord op. Maar het moge duidelijk zijn dat het cold case-team van de Rotterdamse politie een draadje te pakken heeft waarvan wordt gehoopt dat een getuige van toen of iemand met gewetensbezwaren er verder aan trekt en er uiteindelijk informatie loskomt die leidt naar de daders.

Het zijn twee mannen die 14 februari 1990 - Valentijnsdag - de winkel aan de Ruilstraat in Rotterdam-West vlak voor sluitingstijd binnenkomen. Hans en zijn vrouw Mia zitten dan in de woonkamer van hun huis boven de zaak. Daar hebben ze op een beeldscherm zicht in de winkel en kunnen ze als de winkelbel gaat, zien wie er binnenkomt. 'Nog een paar late klanten' denkt het stel. Maar als Hans en Mia beneden komen, zien ze dat de 'klanten' zijn gemaskerd.

Vreselijke nachtmerrie

Voordat ze ook maar iets kunnen uitrichten, belandt het ondernemersechtpaar in een vreselijke nachtmerrie. "Geef de kluissleutel", wordt er geroepen en Mia wordt door één van de mannen gedwongen mee naar het kantoortje achter in de zaak te lopen. Daar wordt ze bruut tegen de grond gegooid en krijgt ze de koude loop van een vuurwapen in haar nek gedrukt.

Ze is vastberaden: nooit zal ze de kluis open doen om de inhoud aan de overvallers mee te geven. Ondanks dat ze de dood voor ogen heeft, omklemt ze de sleutel van de safe met een handen, diep weggestopt in haar schort. Dan hoort ze in de winkel een schot. Daarmee verandert haar leven volledig.

De winkel van Hans en Mia van der Mee aan de Ruilstraat in Rotterdam-West. Foto: Politie Nederland

Haar belager rent direct de winkel in en Mia volgt hem. Dan ziet ze haar man bloedend op de grond liggen. De overvallers gaan ervandoor. Surveillerende agenten spoeden zich na de melding naar het winkel aan de Ruilstraat, maar als ze daar aankomen is eigenaar Hans van der Mee al overleden. Naast hem liggen twee kapotte televisietoestelleen en een bivakmuts met daarin een zonnebril. Getuigen hebben 'twee kleurlingen' zien wegrennen, vermoedelijk Surinaams, Antilliaans. Er komen later wel enkele verdachten in beeld, maar keihard bewijs tegen hen is er niet.

Twee kinderen

Hans van der Mee laat twee kinderen achter: zijn zoon Richard en dochter Anita. Die doen dertig jaar na de gewelddadige dood van hun vader ter gelegenheid van zijn sterfdag hun verhaal aan het AD. "We verwachten niks meer, maar hoop hebben we stiekem nog wel. Het zou mooi zijn als iemand wordt gepakt en veroordeeld. Maar het verandert niets aan ons gevoel", zeggen ze dan. Ook in Opsporing Verzocht, volgende week, komen ze aan het woord en wordt duidelijk wat de impact van de moord op hun vader op hun leven is.

Zoon Richard en dochter Anita van de 33 jaar geleden bij een overval doodgeschoten Hans van der Mee. ",We verwachten niks meer, maar hoop hebben we stiekem nog wel." Foto: Jan de Groen

Een cold case, zoals in het geval van de moord op Hans van der Mee, betekent niet dat jaren na tevergeefs onderzoek naar de oplossing van de zaak, het dossier in een bureaula verdwijnt. Het rechercheteam wordt op den duur wel ontbonden, maar bij tijd en wijle wordt het dossier opnieuw - met een frisse blik - door een rechercheur tegen het licht gehouden in de hoop een aanknopingspunt te vinden dat uiteindelijk voor een doorbraak kan zorgen. Naar verwachting is er in elk geval nieuwe informatie die volgende week in Opsporing Verzocht gedeeld wordt.