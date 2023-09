Vrouwen die zijn blootgesteld aan bepaalde soorten PFAS lijken een verhoogde kans te hebben op eierstokkanker en andere soorten kanker, waaronder een verdubbeling van de kans op een melanoom. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek naar de niet-afbreekbare chemische stoffen.

Met behulp van gegevens verzameld door de Amerikaanse evenknie van het RIVM, de CDC, vond een team van academische onderzoekers bewijs dat vrouwen gediagnosticeerd met sommige 'hormonaal gedreven' kankers blootgesteld waren aan bepaalde per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), die worden gebruikt in duizenden huishoudelijke en industriële producten, waaronder in vlek- en hittebestendige spullen. Dat schrijven ze in een artikel dat is gepubliceerd in Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Ze vonden soortgelijke verbanden tussen vrouwen bij wie kanker werd vastgesteld en een hoge blootstelling aan fenolen, die vaak worden gebruikt in voedselverpakkingen, kleurstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten. De onderzoekers vonden geen verbanden tussen de chemicaliën en kankerdiagnoses bij mannen.

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van gegevens die van 2005 tot 2018 zijn verzameld via een monitoringsprogramma van het CDC, waarbij meer dan tienduizend mensen betrokken waren. De wetenschappers keken naar kankerdiagnoses en de niveaus van PFAS en fenolen in bloed en urine van de deelnemers.

Met name PFAS-chemicaliën kunnen hormoonfuncties verstoren die specifiek zijn voor vrouwen, en zo hun kans op hormoon gerelateerde kankers vergroten, zo stelden de onderzoekers vast. Hormonaal actieve kankers komen vaak voor en zijn moeilijk te genezen, waardoor verder onderzoek naar mogelijke oorzaken uit het milieu van cruciaal belang is, aldus de onderzoekers. "Men zou zich hier zorgen over moeten maken omdat we weten dat mensen op grote schaal worden blootgesteld aan deze chemicaliën", zegt een van de onderzoekers, Max Aung, tegen The Guardian. Hij is assistent-professor milieugezondheid aan de USC Kreck School of Medicine.

Wijdverspreid

Het is bijna onmogelijk om blootstelling aan PFAS te vermijden, omdat de chemicaliën zo wijdverspreid zijn in het milieu. Ze kunnen niet op natuurlijke wijze worden afgebroken en kunnen in water, bodem, lucht en voedsel achterblijven. In Nederland worden soortgelijke stoffen ook veel aangetroffen, met name rond de fabriek Chemours in Dordrecht. Die gebruikt bij de chemische productie al zes decennia PFAS. In die omgeving wordt zwemmen in sommige plassen afgeraden, net als het eten van zelf gevangen vis en groenten uit eigen tuin. Afgelopen vrijdag deed ic-arts Diederik Gommers nog aangifte tegen Chemours, samen met duizenden anderen.

De verbanden tussen PFAS en eierstok- en baarmoederkanker werden door de onderzoekers in de VS vooral gezien bij witte vrouwen, terwijl verbanden tussen chemische stoffen die bekend staan als fenolen en borstkanker vooral werden gezien bij zwarte vrouwen. De onderzoekers vermoeden dat dat verschil komt door andere voedingsgewoonten en de nabijheid van vervuilde drinkwaterbronnen. Vrouwen met een hogere blootstelling aan een chemische stof die PFDE heet, bleken twee keer zo vaak een melanoomdiagnose te hebben gekregen, en bij twee soortgelijke stoffen was dat 'bijna' twee keer zo vaak.

Schadelijk voor de gezondheid

De studie bewijst niet dat blootstelling aan PFAS en fenolen leidt tot deze kankerdiagnoses, stellen de onderzoekers, maar het is een sterk teken dat de chemicaliën een rol spelen en verder onderzocht moeten worden.

Al langer is bekend dat de blootstelling aan PFAS schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 'PFAS kunnen nadelige invloed hebben op de leverfunctie en de werking van het immuunsysteem. Ook kan het leiden tot verhoging van het cholesterolgehalte, schadelijk zijn voor de voortplanting en de ontwikkeling van het ongeboren kind (iets lager geboortegewicht). Twee vormen van kanker (nier- en testiskanker) worden in verband gebracht met een hoge blootstelling aan PFOA', schrijft de gemeente Dordrecht op haar website.