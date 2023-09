Tijdens haar laatste Prinsjesdag stond bijna alles in het teken van zaken waarvoor scheidend armoedeminister Carola Schouten zich het afgelopen anderhalf jaar hard voor heeft gemaakt. Maar, haast ze zich te zeggen: 'Het gaat niet om mij'.

Of ze trots is op wat er deze Prinsjesdag aan koopkrachtmaatregelen meeging in het begrotingskoffertje? "Trots…", zegt scheidend minister Carola Schouten (46) voor armoedebestrijding wat gelaten over haar allerlaatste rijksbegroting. "Trots vind ik niet het goede woord. Ik ben blij dat dit gelukt is in een tijd waarin je als kabinet normaal terughoudend bent." Ze zucht. "Het gaat ook helemaal niet om mij. Het gaat er niet om of ik wel of juist niet trots ben. Ik zit hier om dingen te doen voor de mensen in het land."

Die mensen in het land gaan er volgend jaar 1,7 procent in koopkracht op vooruit, liet ze doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Er komt 2 miljard euro vrij met daarin de verhoging van de huurtoeslag, met maximaal 416 euro per jaar. Ook het kindgebonden budget gaat omhoog. Het Tijdelijke Noodfonds Energie voor mensen met een exorbitant hoge energierekening en een laag inkomen wordt weer in het leven geroepen. En de arbeidskorting voor werkenden gaat omhoog.

Daarmee is de dreigende armoedestijging, waar het CPB meerdere keren voor waarschuwde, voorlopig afgewend. Volgend jaar blijft het percentage mensen in armoede met 4,8 procent gelijk. Het aantal kinderen in armoede daalt, van 6,3 naar 5,1 procent volgend jaar. Daarmee is het doel van het inmiddels gevallen kabinet om over twee jaar het percentage kinderarmoede te laten dalen naar 4,55 procent ineens weer in zicht.

Maar, zegt de demissionaire bewindsvrouw ook, dat zijn de cijfers op papier. Nog altijd hoort ze via-via de verhalen van mensen die het zwaar hebben. Zoals het verhaal van die moeder met een klein kind dat noodgedwongen op een kamertje woonde tussen de arbeidsmigranten en verslaafden. Of ze denkt aan de rijen voor de voedselbanken in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, waar ze in de buurt woont. "Dus zou ik als ik nog missionair was geweest klaar zijn met armoedebestrijding? Nee, dan was het nog steeds volle kracht vooruit."

Stel, u was nog missionair. Wat had u dan nog meer gedaan?

"Ja, dat is een beetje over het graf heen. Maar ik denk dat de Commissie Sociaal Minimum (een commissie van experts concludeerde afgelopen juni dat het Nederlandse sociaal minimum ontoereikend is, red.) juist daarin veel aanknopingspunten geeft. Ook om verder te gaan op het pad dat we al zijn ingeslagen."

Die Commissie Sociaal Minimum, die het kabinet zelf in het leven heeft geroepen, zegt dat er een structureel pakket moet komen van 6 miljard. Is uw pakket van 2 miljard voldoende?

"Maar die 6 miljard moet er niet komen in één jaar. De commissie zegt ook dat je dat gefaseerd moet doen. Eigenlijk hebben we best wel goed naar de commissie geluisterd. Zij heeft gekeken: waar zitten de problemen met name? Dat is bij mensen met een uitkering en bij grotere gezinnen. De commissie noemde huurtoeslag en het kindgebonden budget als optie om deze mensen te helpen. Dat hebben we nu overgenomen."

Begin dit jaar verhoogde het kabinet het wettelijk minimumloon al. Maar volgens de Commissie Sociaal Minimum moet dat verder omhoog. Daar hebben jullie niet voor gekozen. Waarom niet?

"Met de huurtoeslag en het kindgebonden budget kun je huishoudens die leven in armoede gerichter bereiken dan met een verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat minimumloon zit gekoppeld aan de uitkeringen. De commissie doet voorstellen om de ene regeling wel mee te koppelen en de andere niet. Maar dat is natuurlijk een politieke discussie die je daarbij hebt."

Licht u dat eens toe.

"Je hebt het wettelijk minimumloon. Stel, het kabinet besluit dat opnieuw te verhogen. De bijstand en de AOW gaan dan automatisch ook omhoog. Maar als jij werkt en je zit ook nog eens net boven het wettelijk minimumloon, wil dat niet zeggen dat je voordeel hebt van die stijging. Kies je als politiek wel voor de stijging van het minimumloon, dan wordt zo'n maatregel breder, en bereik je veel meer mensen die niet in armoede leven. Dat kost weer meer."

Tijdens een eerder interview met Trouw zei u dat het toeslagensysteem ingewikkeld is. Zijn dit dan wel de juiste knoppen om aan te draaien?

"Laat ik het zo zeggen: ook al wil je van de toeslagen af, het is een illusie om te denken dat dat gewoon binnen één of twee jaar kan. Dan zitten er zulke grote consequenties aan vast."

Wat geeft u een volgend kabinet dan mee als het om het afschaffen van dit toeslagenstelsel gaat?

"Ik vind het wat aanmatigend dat ik het volgende kabinet moet gaan vertellen hoe ze dat moeten gaan doen."

Scheidend armoedeminister Schouten: 'Je kunt in het leven van één iemand echt een verschil maken.' Foto: Boudewijn Bollmann

Nee, maar u heeft wel de expertise.

"Niet per se van hoe je dat nou precies af gaat schaffen. Het is niet slechts één knop waar je aan kunt draaien. Je moet bijvoorbeeld kijken naar de hoogte van de belastingen. En of je de huidige toeslagen ergens in kunt verrekenen. Dat valt ook niet altijd mee. We hebben eerder al gekeken of we de zorgtoeslag als korting op de zorgverzekering kunnen aanbrengen. Dan loop je aan tegen de staatssteunregels (regels van de Europese Unie die bepalen dat staatssteun geen invloed mag hebben op de markt, red.).

"Wij hebben ook een vrij verfijnd stelsel met allerlei sociale regelingen waarmee je mensen gericht kunt bereiken. Ga je dit stelsel vereenvoudigen, dan brengt het ook weer dilemma's met zich mee. Want ga je mensen minder gericht ondersteunen, waardoor ze mogelijk weer in de problemen komen? En ga je ook mensen ondersteunen die het misschien helemaal niet nodig hebben? Ik wil ervoor waken de suggestie te wekken dat afschaffen zomaar kan."

U was de eerste minister voor armoedebeleid. Moet de post blijven bestaan?

"Ja. Vooral omdat er niet één oplossing is. Armoede gaat ook over de kosten van het leven. Of je bijvoorbeeld een baan hebt op oproepbasis of met een flexcontract. Waardoor je de ene maand net boven de armoedegrens zit. En de andere maand net eronder. Daar is collega Van Gennip (minister van sociale zaken en werkgelegenheid, red.) mee bezig. Je moet ook iets aan de huren doen. Daar is collega De Jonge (minister voor volkshuisvesting) mee bezig. Dus je moet op heel veel terreinen stappen zetten om het leven wat draaglijker voor deze mensen te maken. En deze post geeft ook een positie om hier aandacht voor te vragen."

Zou het voor een volgend kabinet goed zijn als er een grotere pot geld komt voor deze post? Gezien de urgentie van het onderwerp.

"Ik vind het ingewikkeld om voor een ander kabinet keuzes te zitten maken. Niet alles heeft ook te maken met het budget. Ik ben steeds de schakel geweest tussen andere ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties. Soms noopt de situatie er wel toe dat je extra geld regelt. Dat heb ik tussendoor ook gedaan in de afgelopen periode. Voor de maaltijden op school. Schuldhulpverlening bij gemeenten. En het energiefonds bijvoorbeeld. Ik ben blij dat we niet bezuinigd hebben op armoede."

Op de vraag of Schouten anders is gaan kijken naar armoede sinds haar ministerschap, schudt ze het hoofd. De hoge inflatie en de energiecrisis gaven haar als allereerste armoedeminister wel het gevoel "te roeien tegen de stroom in", zegt ze een paar keer. Maar ook voordat die crises de armoedeproblematiek aan het licht brachten, vroeg ze aandacht voor het onderwerp, legt ze uit. Ruim tien jaar terug al, als Tweede Kamerlid voor haar partij de ChristenUnie.

Waar die bovenmatige interesse vandaan komt? "Ja, goed, jullie kennen mijn levensverhaal." Ze weidt er niet veel over uit, maar in verschillende interviews vertelde ze er al over. Op haar 22e werd ze onverwachts zwanger, toen nog student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Ook net stagiair af bij het ministerie van sociale zaken, waar ze nu kantoor houdt.

"Ik heb zelf wel ondervonden wat het verschil is tussen een perspectiefrijk leven met carrière en ineens de vraag: hoe kom ik aan een huis? Waar kan ik mijn kind krijgen? Ik heb het echt alleen gered door de hulp van anderen om mij heen. Dat is niet mijn eigen verdienste geweest."

Ze woont nog steeds in een Rotterdamse wijk waar veel armoede is, zegt Schouten. Een fijne wijk, laat ze weten, maar ook een wijk die haar scherp houdt. "Een leven in overvloed, een leven met 'genoeg' is niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen. Ik weet daardoor ook wat mij te doen staat."

Welk verhaal uit de wijk is u bijgebleven?

"Het moeilijkste vind ik altijd de verhalen met kinderen. Ik hoorde onlangs het verhaal van een moeder. Zij had, om verschillende redenen, geen plek om te wonen. Ze moest iets, want ze had een kind en kwam anders op straat terecht. Daardoor kwam ze in een huis terecht, een kamertje eigenlijk. In een omgeving waar een klein kind niet moet wonen. Tussen de mensen met verslavingsproblemen."

"Die vrouw werkte de hele week om alle rekeningen te kunnen betalen en toch kwam ze niet uit. Omdat haar huur verschrikkelijk hoog was. En ze had ook geen huurbescherming. Het gaat inmiddels beter met deze mevrouw. Ze heeft gelukkig een andere woning gekregen. Maar zo zie je dat het zoveel uitmaakt wie je tegenkomt."

Wie is er voor u belangrijk geweest in de tijd dat u het moeilijk had?

"Ik had gelukkig vrienden en familie, maar de mensen in mijn kerk zijn ook heel belangrijk geweest. Ook met hele praktische dingen als oppassen op mijn zoon als het een keer niet lukte met de opvang. Ik had in die tijd én geen geld én geen baan én geen woning. Ik was ook nog niet afgestudeerd. Toen belde iemand van hier, Sociale Zaken, waar ik stage had gelopen. Een afdelingshoofd, dat vroeg: 'Joh, we hebben een vacature. Heb jij misschien interesse?' Dat kwam echt als een geschenk uit de hemel."

"Tijdens het sollicitatiegesprek zei ik dat ik wel iets moest vertellen. Dat ik zwanger was en er even tussenuit moest als ik hier ging werken. Toen keek het afdelingshoofd mij aan, dacht even na en antwoordde: 'Dan moet je maar snel beginnen, want dan heb je ook snel verlof'. En dat is voor mij gewoon echt… Op dat moment maakt dat zoveel verschil. Die opmerkzaamheid die hij toen had, wil ik ook graag houden. Ik hoop dat heel veel mensen dat hebben. Je kunt in het leven van één iemand echt een verschil maken."

U stapt na twaalf jaar uit de politiek. Wat gaat u nu doen?

"Wat ik nu ga doen? Dat weet ik echt nog niet. Ik heb me ook echt voorgenomen om, zolang ik hier zit als minister, de volle focus hierop te houden."

En als u straks klaar bent, wat gaat u absoluut niet missen?

"Het publieke van mijn functie. Het lijkt me heel lekker om anoniem door het leven te gaan."