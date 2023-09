Om mensen te verleiden vaker de trein te pakken, komen de ov-fietsen bij de stations in de Achterhoek en Liemers meer in het zicht te staan. Ook komen er meer fietsen bij en krijgen alle stations huurfietsen.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Achterliggend idee is dat verder reizen met de bus of een taxi niet per se nodig is als er een ov-fiets voor een treinreiziger klaarstaat. Ook het laten ophalen door een familielid of kennis met een auto kan achterwege blijven.

De Nederlandse Spoorwegen maakt de huurfietsen beter zichtbaar zodat mensen ze makkelijker kunnen gebruiken. In Zevenaar is daarom een nieuw blauw-geel fietsenrek geplaatst. "Zevenaar had altijd al ov-fietsen, alleen stonden die in kluizen en waren ze uit het zicht. Nu niet meer", zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf.

Zevenaar is één van de stations waar de NS druk bezig is geweest de fietsen zichtbaarder te krijgen. Ook op de treinstations Westervoort en Doetinchem De Huet volgen binnenkort vergelijkbare aanpassingen. De Achterhoek en Liemers nemen hier geen bijzondere positie in: de NS is al maanden bezig om de kluizen op kleinere stations in Nederland te vervangen voor de blauw-gele fietsenrekken.

Ook te huren met bankpas

De ov-fietsen zijn bedoeld voor reizigers die het laatste stukje vanaf het station naar hun eindbestemming - bijvoorbeeld naar het werk, een restaurant of de bioscoop - willen fietsen.



De fiets is te huur voor 4,45 euro voor een periode van 24 uur. Wie vaker van de ov-fiets gebruikmaakt, kan een (voordeliger) abonnement nemen. In het begin is het even uitzoeken hoe de fiets precies werkt. De truc: ov-kaart voor het 'slimme slot' houden, wachten tot het slot openklikt en het rijwiel is klaar voor gebruik. De fietsen zijn voorzien van een kaart met uitleg over de werking.

Waar reizigers de fiets voorheen alleen konden huren met een ov-chipkaart, kan dat nu ook met de bankpas.

Opschalen in aantal fietsen

Sinds de invoer van de ov-fiets in 2008 is het aantal fietsritten jaarlijks flink gestegen in Nederland. Inmiddels worden er landelijk vijf miljoen fietsritten per jaar op gemaakt. Die animo is er niet alleen in grote steden, erkent de woordvoerder. "Ook in de Liemers en Achterhoek stijgt de vraag. Daarom hebben we in Zevenaar een groter fietsenrek geplaatst. Als we de komende tijd van meer mensen horen dat ze een fiets willen huren, kunnen we het aantal uitbreiden naar twaalf fietsen. Maar we moeten nu eerst kijken of die grotere vraag er daadwerkelijk komt."

De zes fietsen die op het station in Zevenaar stonden, waren er te weinig, aldus de woordvoerder. "Daarom staan er nu meer. De ov-fiets is echt niet alleen iets voor de grotere steden, ook in Zevenaar is het handig om na de treinreis snel en makkelijk naar het werk of ergens anders te komen."

Plan om op elk station ov-fietsen te hebben

NS wil de komende tijd huurfietsen zetten op alle stations, om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor mensen. Nu staan de fietsen nog niet op alle stations in Achterhoek en Liemers. Op de lijn Arnhem-Winterswijk met stations in onder andere Duiven, Zevenaar, Didam, Doetinchem en Aalten, zijn de fietsen al wel te gebruiken.

"Maar we willen ze dus overal, ook tussen bijvoorbeeld Winterswijk en Zutphen (deze trein stopt onder meer in Lievelde en Ruurlo, red.). Daar willen we verandering in brengen, maar dat duurt nog wel even", zegt de woordvoerder. Volgens haar moeten de exacte plannen daarvoor nog uitgewerkt worden.

Verder denkt de NS eraan om ook elektrische ov-fietsen aan te bieden. Die staan vooralsnog alleen op grotere stations, zoals Arnhem Centraal. Maar ook daarvoor geldt: "Als hier vraag is naar zulke fietsen, zullen we daar altijd naar kijken."