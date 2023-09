De 11de editie van Unseen Photo Fair, de internationale kunstbeurs voor hedendaagse fotografie, is van donderdag t/m zondag in Westergas. Het overkoepelende thema is 'natuur'. Er is - onder heel veel meer - werk te zien van Giuseppe Lo Schiavo, die opereert in de technologische voorhoede van de fotografie.

Als vakantiebaantje tijdens zijn tienerjaren werkte Giuseppe Lo Schiavo in het bedrijf van zijn vader, waar ze raamkozijnen maakten. "Mijn vader had graag gezien dat ik of mijn broers de zaak overnamen. Dat is niet gebeurd, maar mijn Windowscapes zijn een soort kozijnen 3.0 en een hommage aan mijn vader. Als je goed kijkt zie je op sommige ramen het logo dat ik als veertienjarige ontwierp voor zijn bedrijf."

Windowscapes is Schiavo's recentste werk, dat op fotobeurs Unseen wordt getoond in een solopresentatie bij de Romeinse galerie Spazio Nuovo. "Ramen zijn een terugkerend thema in de kunstgeschiedenis", licht de kunstenaar zijn onderwerpkeuze verder toe. "Ze zijn een poort naar een andere dimensie, letterlijk en figuurlijk, en dat geldt zeker in mijn geval. Het uitzicht ziet er erg natuurlijk uit, analoog zelfs, maar alles is gemaakt met 3D-software in een virtuele omgeving, volledig geënsceneerd en gecontroleerd."

Is het fotografie?

'Gesimuleerde fotografie', noemt Schiavo deze beeldproductie waar geen camera aan te pas komt. Een officiële term voor deze nieuwe vorm van fotografie bestaat nog niet en sommigen twijfelen of het zelfs fotografie kan of mag heten. "Gelukkig vindt de directie van Unseen dat fotografie veel verschillende dingen kan zijn", zegt de Italiaan, die al in 2016 bezig was met AI, virtual reality, en zelfs met de combinatie van fotografie en micro-organismen.

"Ik ben altijd op zoek naar nieuwe manieren van kijken naar de wereld, de weergave en ervaring ervan. Digitale kunst wordt over het algemeen ondergewaardeerd; men vindt het kil en synthetisch. Ik wil laten zien dat het juist ook warm kan zijn en emoties kan oproepen. De landschappen die ik toon in Windowscapes zijn niet zozeer realistisch als wel hyperrealistisch. Ze zijn echter dan echt. Sommige aspecten zijn overdreven. Het zeeniveau is bijvoorbeeld veel hoger dan het in werkelijkheid kan zijn. Maar dat maakt het beeld als een herinnering, waar alle ruis is uitgefilterd en alleen de essentie overblijft."

Hersenactiviteit

Toen de eerste Windowscapes in februari werden gepresenteerd op Art Rotterdam riepen verzamelaars uit dat ze niet meer op vakantie hoefden maar gewoon voor dit werk konden gaan zitten om echt ergens anders te zijn. Wetenschappelijk ingesteld als hij is, nam Schiavo geen genoegen met alleen subjectieve oordelen. "Met een bevriend neuroloog heb ik de hersenactiviteit gemeten tijdens het kijken naar de Windowscapes. Die komt in zeer hoge mate overeen met de metingen tijdens de ervaring van een echt uitzicht."

Opvallend in Schiavo's digitaal geproduceerde land- en zeeschappen is de combinatie met oud-Griekse sculpturen. "Het contrast tussen hedendaagse hightech en analoge oudheid scherpt het beeld aan. De Zuid-Italiaanse regio waar ik vandaan kom, was bovendien de eerste plek die gekoloniseerd werd door de Grieken. De invloed zit dus diep. Ik verzamel zelf ook antiquiteiten."

Van de oorspronkelijke Griekse beelden is echter weinig bewaard gebleven. Wat wij nu kennen zijn vooral Romeinse kopieën, zoals de Apollo en Daphne die te bewonderen zijn in de Uffizi in Florence en figureren in Schiavo's werk. "Het museum gaf me natuurlijk geen toestemming 3D-scans te maken", vertelt hij. "Maar in de 19de eeuw zijn tal van Noord-Europese instellingen afgietsels gaan maken van antieke beelden. Jullie Allard Pierson Museum heeft er bijvoorbeeld honderden. Die gelden als autonome kunstwerken. Ook in mijn werk vervaagt het onderscheid tussen origineel en kopie, het gaat om het doorgeven van data. Als de oude Romeinen de beschikking hadden gehad over een 3D-scanner hadden ze die zeker omarmd."

Wat moet je zien op Unseen?

Unbound

Unbound is de sectie van Unseen waarin 'de uitdijende buitengrenzen van het fotografische universum' worden verkend. Dat gebeurt deze editie onder de noemer 'Suspended Matter' (een ecologische term voor in de lucht of in het water op drift geraakte minuscule deeltjes materie), met werk op het grensvlak van fotografie met digitale kunst, installaties, performance kunst, beeldhouwkunst, virtual reality en videokunst. Met werk van kunstenaars en fotografen zoals Tara Fallaux, Thom van Rijckevorsel, Stijn Elshuis en AKMAR. Eris ook een grote, in het groen geplaatste buitenpresentatie: in de Japanse tuin achter de gashouder toont Awoiska van der Molen The Prelude, een serie fotowerken op grote sculpturale glasplaten.

Bookmarket

Op de fotoboekenmarkt presenteren meer dan 65 uitgevers, fotografen en kunstenaars uit binnen- en buitenland - van The Eriskay Connection tot KesselsKramer - tot hun nieuwste producties.

Depth of Field

In de verkooptentoonstelling Depth of Field in het Meterhuisje op het Westergasfabriekterrein zijn tweehonderd foto's uit de periode van 1840 tot 1940 te zien, die duidelijk maken hoe divers en experimenteel deze vroege fotografie al was. Daaronder dertig foto's van vagina's uit 1865. Een meer dan 2 meter grote foto van de Lijkwade van Turijn, gemaakt door de Italiaanse fotograaf Giuseppe Enrie in 1931. Een foto van Sigmund Freud in zijn werkkamer, poserend met zijn hond Jofi. Of de in 1857 gemaakte foto La grande vague van de wereldberoemde fotograaf Gustave Le Gray, waarvan de Qatarese sjeik Saud Al-Thani in 1999 aan afdruk kocht voor ruim 840 duizend dollar - destijds het hoogste bedrag ooit betaald voor een foto.

Dialogue Vintage Photography

Verzamelaar Francois Gonzalez deed de vondst van zijn leven toen hij op een vlooienmarkt een album vond met meerdere foto's van Margaretha Zelle - beter bekend als Mata Hari (1876-1917). Ooit was het album van de Belgische fotograaf Josef Desiré Massot, een van haar minnaars. Nu wordt het te koop aangeboden tijdens de vijfde editie van Dialogue Vintage Photography, op zaterdag 23 september in het CEC in Zuidoost. Er worden meer dan 15.000 duizend foto's uit de periode 1839-1990 te koop aangeboden, er zijn demonstraties van oude technieken door Koos Breukel en Hans de Kort en bezoekers kunnen zelf op de foto in een Dream Machines-installatie van Ruben Lundgren.

Jan Pieter Ekker

Unseen Amsterdam: Photography Fair - 21 t/m 24 september, Westergas.

'La Grande Vague' van fotograaf Gustave Le Gray. Foto: Gustave Le Gray