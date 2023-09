Inez Weski zal voor het eerst sinds haar vrijlating spreken in het openbaar. Dat doet de bekende Rotterdamse strafrechtadvocaat bij het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR). Ze houdt een inleiding bij de film The View over humaan gevangenschap.

Inez Weski was de raadsvrouw van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi en zat eerder dit jaar anderhalve maand in voorlopige hechtenis omdat het Openbaar Minister haar verdenkt van deelname aan een criminele organisatie. In juni oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat er geen grond meer was om haar nog langer vast te houden. Ze is nog wel verdachte in de zaak en is voor nu geschorst als advocaat.

Het AFFR vroeg haar na haar vrijlating of ze wilde meewerken aan een inleiding bij de film The View. "En ze zei ja", zegt perswoordvoerder Rookje Meijerink van het AFFR. "De film gaat over de bouw van een tbs-kliniek op Groenland. Het gaat over de ethiek van de gevangenis als gebouw, over humaan gevangenschap, maar ook over vragen of het ethisch is om mensen gevangen te zetten. En bestaat er überhaupt een humaan gevangenisgebouw? Dat zijn onderwerpen die haar al vele jaren nauw aan het hart liggen. Ja, misschien nu nog ietsjes meer."

Weski was een bekende televisiepersoonlijkheid die zich liet interviewen in Zomergasten en als juryvoorzitter optrad bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Na haar detentie zocht de beroemde strafpleiter de luwte. Haar kantoor is overgedragen aan haar zoon en haar raadslieden vroegen 'iedereen met klem haar privacy te respecteren'.

Of Weski met haar optreden op het AFFR die ban doorbreekt? Haar kantoor laat desgevraagd weten dat zij die vraag de afgelopen dagen regelmatig van journalisten heeft gekregen. Zij wil daar niet op ingaan.

Weski houdt bij het AFFR een korte inleiding voorafgaand aan de film die zaterdag 7 oktober om 17.45 uur draait in LantarenVenster. Of ze zal ingaan op vragen uit de zaal, weet de organisatie niet. "Ik denk het niet", zegt Meijerink. "Ze houdt alleen een inleiding, maar wie weet."

Vereerd met haar komst

De organisatie van het filmfestival zegt vereerd te zijn met de komst van Weski, en meldt dat de advocaat niet de enige bekende gast is bij de vijftiende editie: ook de wereldberoemde Rotterdamse architect Rem Koolhaas is aanwezig. Die houdt een zogeheten Q&A (vraag en antwoord) na de vertoning van een documentaire over één van zijn projecten, Point of Origin - Building a house in Austria.

Met het AFFR wil de organisatie duidelijk maken dat architectuur 'van en voor ons allemaal is'. Niet alleen voor architecten en stedenbouwers. "Het gaat veel verder dan alleen het vakgebied", zegt Meijerink. "Architectuur is niet afstandelijk. We hebben allemaal elke dag in ons leven te maken met architectuur, met hoe onze wereld is ingericht en hoe we daarmee omgaan. En welke invloed dat heeft. Denk eens aan de Rijnhavenbrug naar Katendrecht. Hoe een simpele, kleine verbinding zoveel verandering voor het stuk stad en de mensen heeft gebracht."

Brutalistische gebouwen

Behalve tal van films over architectuur, zijn er tijdens Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) ook fietstochten door de stad. "Langs brutalistische gebouwen", zegt Rookje Meijerink van het AFFR. "Bruut beton zoals de Blakeburg, het kantoorgebouw aan de Blaak dat ze misschien willen slopen, maar ook het oude Shellgebouw, het gemaal in De Schie, de Parksluizen. Zulke gebouwen zie je vaak in films. Denk aan James Bond of van die dystopische films. We hebben er ook twee op het programma."

Het festival heeft veel Rotterdamse elementen. Zo is de documentaire Building Visions van het Rotterdamse bureau De Urbanisten te zien, bekend van het Waterplein achter Hofplein en Fantoomwijk, een korte film over de sloop van de Tweebosbuurt.

Het AFFR is van 4 tot en met 8 oktober. De kaartverkoop is deze week gestart.

Het AFFR gaf in juni al een voorproefje met een filmvertoning in een drijvende duwbak in de Maashaven. Dat was het festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand. Foto: Frank de Roo