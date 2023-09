Een creatieve poging van een bekende Bladelse drugscrimineel om te ontsnappen aan een extra jaar detentie, is mislukt. Het gerechtshof prikte door het opzetje heen.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 59-jarige Theo van den E. maakte jaren geleden al naam als xtc-baron. Van 2004 tot 2006 stond hij aan het hoofd van een criminele organisatie die ruim 55 miljoen xtc-pillen maakte en verhandelde.

Hij kreeg daarvoor tien jaar celstraf en moest bovendien 11,5 miljoen euro criminele winst terugbetalen. In een bijzonder vonnis becijferde de rechtbank destijds de woekerwinsten die drugscriminelen maken. De rechter berekende de productiekosten van een xtc-pil op 15 cent en de opbrengst in de groothandel op 57 cent per stuk.

Vermogen onvindbaar

En terwijl het Openbaar Ministerie sterke aanwijzingen heeft dat Theo van den E. beschikt over een omvangrijk crimineel vermogen, heeft hij tot op heden vrijwel niks terugbetaald. Het vermogen is volgens de politie op buitengewoon inventieve wijze weggesluisd, waardoor het tot op heden onvindbaar is.

De officier van justitie wil de Bladelnaar dwingen te betalen door hem weer in de cel te zetten met een zogenoemde gijzeling. Dat komt niet heel vaak voor. De aanklager vroeg eerder dit jaar om gijzeling van bijna drie jaar (1060 dagen). De rechtbank legde een jaar op (360 dagen).

Weer tegen de lamp

Twee dagen na afwijzing van zijn verzoek om uitstel van de gijzeling zette Theo van den E. zijn handtekening onder een verzoek om zich persoonlijk failliet te laten verklaren. Hij wilde tot rust komen om een nieuwe start te maken, zei hij. Eind mei verklaarde de rechter hem failliet. En lijfsdwang (gijzeling) kan niet worden uitgevoerd als iemand failliet is, zo staat in de wet.

Het Centraal Justitieel Incassobureau ging in hoger beroep vanwege de indruk dat het faillissement was aangevraagd om onder de gijzeling uit te komen. En het gerechtshof in Den Bosch draaide het faillissement terug wegens misbruik. "De gang van zaken versterkt de overtuiging dat het verzoek tot faillietverklaring slechts is ingediend om te ontkomen aan de gijzeling", oordeelde het hof begin deze maand.

Behalve gijzeling dreigt voor Theo van den E. nog een nieuwe gevangenisstraf. Eind vorig jaar liep hij in een drugslab in Eindhoven opnieuw tegen de lamp. Er werd MDMA (de werkzame stof in xtc) en vloeibare crystal meth gemaakt, en ook zat er een cocaïnewasserij. Wanneer de nieuwe strafzaak tegen hem dient, is nog niet bekend.