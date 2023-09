Steeds minder kinderen worden uit huis geplaatst. Mede dankzij weekend-pleegzorg, waardoor kinderen en hun ouders even rust hebben. Maar pleeggezinnen voor alleen het weekend zijn veel lastiger te vinden, dan mensen die fulltime een pleegkind willen opvangen, stelt Entrea Lindenhout. Die organisatie zoekt nu deeltijd-pleeggezinnen voor 29 kinderen.

Enkele jaren geleden werd 85 procent van de kinderen door Entrea Lindenhout fulltime in een pleeggezin geplaatst en 15 procent in een weekend-pleeggezin. Nu zijn de percentages bijna omgedraaid. Het gaat om 25 tegen 75 procent.

Bij deeltijdpleegzorg verblijft een kind of jongere geregeld een paar dagen bij een ander gezin. Vaak gaat het om één weekend in de twee weken. De rest van de tijd woont het kind bij zijn biologische ouder(s). Er wordt daarbij altijd gestreefd naar een goede afstemming tussen de biologische en de pleegouders.

"Voor een kind is het fijn om in het weekend in een ander gezin te kunnen meedraaien, want zo maak je zijn wereld groter", zegt John Goessens, bestuurder van Entrea Lindenhout. "De ouders hebben even hun handen vrij, kunnen bijkomen. Bovendien hebben zij een soort maatjes die mee omkijken naar hun kind."

Fulltime pleegzorg krimpt

Deeltijd-pleegzorg kan er zo voor zorgen dat uithuisplaatsing wordt voorkomen. "We hebben lang een voortdurende groei van pleegzorg gehad. We hebben nu meer uitstroom dan instroom in fulltime pleegzorg. Dat die nu krimpt, is fijn, want we hebben het wel over kinderen die uit huis worden geplaatst. Dat is voor hen ingrijpend. Als het kan, proberen we uithuisplaatsing te voorkomen", zegt Goessens.

Entrea Lindenhout zoekt voor 38 kinderen een pleeggezin, waarvan voor 29 een deeltijd-pleeggezin en voor 9 een voltijdsgezin. In Centraal Gelderland staan 15 kinderen op de wachtlijst. Allemaal zoekend naar deeltijdpleegzorg. "Al moet ik daar wel bij vertellen dat het in twee gevallen gaat om drie kinderen uit één gezin en in vier gevallen om twee kinderen uit één gezin", zegt Goessens.

Zo dicht mogelijk bij huis

Wie zou verwachten dat het makkelijker is om een deeltijd-pleeggezin te vinden, dan een gezin dat continu een kind wil opvangen, heeft het mis. "Het is juist veel lastiger om deeltijd-pleeggezinnen te vinden", zegt Goessens. "Buiten de stad is wel meer aanbod, maar een kind uit Arnhem wil je het liefst zo dicht mogelijk bij huis opvangen."

Waarom het zo lastig is? Goessens vermoedt omdat we veel moeten. "Als je een drukke baan hebt, wil je in het weekend op adem komen. Mensen willen wel, maar nemen niet de daadwerkelijke stap vanwege de impact op hun privéleven."

Daardoor ziet hij dat veel mensen die naar een informatiebijeenkomst over pleegzorg komen, zich uiteindelijk niet aanmelden. "Maar optrekken met een pleegkind kan ook een vorm van bijkomen zijn. Dat moeten we misschien meer en beter vertellen."