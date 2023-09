Het concept is simpel, maar bij de start was het uniek in Nederland en inmiddels is het maar in één stad gekopieerd: al vijf jaar lang bestaat De Koffiebus in Amersfoort. Vier dagen in de week staat een opgeknapte Amerikaanse camper op een plein in de stad. Initiatiefnemer en gastheer Harm Messink (44), gesteund door een leger van inmiddels meer dan 160 vrijwilligers, schenkt koffie en vooral aandacht. 'Mijn droom is uitgekomen.'

Aarzelend schuifelt een wat oudere man langs De Koffiebus op het Neptunusplein. Voor de bus zitten zo'n tien mensen op houten stoelen rond een paar tafeltjes, onder de uitschuifbare luifel, te praten rond koffie, soep of een tosti. De man staat stil en scant met zijn ogen de bus, in donkergrijs en rood-bruin geschilderd. 'Schenkt koffie & aandacht' staat op het logo.

Harm Messink zoekt oogcontact. "Goedemorgen! Zin in een kop koffie? Cappuccino?" Hij gaat staan. "We hebben ook lekkere tomatensoep, die is net klaar. Of een tosti?" De man glimlacht vriendelijk terug, lijkt bereid in te gaan op het aanbod. Harm loopt naar een tafeltje waar nog niemand aan zit, pakt een stoel en biedt die aan. De man weifelt nog even, maar gaat zitten. Soep, daar heeft hij wel zin in. Een van de vrijwilligers die vandaag dienst doen in de bus, komt de soep brengen.

Ontspannen vraagt Harm of hij in de buurt woont. "Ja, hier vlakbij", zegt de man. "Al lang?" Dat blijkt het geval te zijn. Waarschijnlijk is hij voor het eerst te gast bij De Koffiebus, Harm heeft hem althans niet eerder gespot. Misschien staat hij nog niet op zijn harde schijf. Hoewel: Harm - geboren Amersfoorter, middelste in het gezin van vijf jongens - kent inmiddels wel ongelooflijk veel mensen in de stad en hij prent zich iedere nieuwkomer in.

Nieuwe gezichten

Bij de start van De Koffiebus stond hij eerst op het Euterpeplein, elke vrijdag van tien tot vijf uur. Medio 2019 is het Neptunusplein erbij gekomen, in juni 2020 volgde een plekje op de markt in winkelcentrum Emiclaer op donderdag van acht tot één uur en vorig jaar is het winkelcentrum van Vathorst erbij gekomen, elke woensdag. Een flink aantal gasten komt regelmatig langs, maar Harm ziet elke week nieuwe gezichten.

De Koffiebus wordt ook wel eens gehuurd door derden, zoals hier in Schothorst in 2020. Foto: Cees Wouda

"Elke wijk is weer anders", zegt hij. "In Vathorst zie ik veel ouders met jonge kinderen en veel nieuwe bewoners. En daar zitten ook mensen in zorgcentra die geen mogelijkheden hebben om een hippe koffietent binnen te stappen. Het Neptunusplein is veel meer multi-culti, op Emiclaer zie ik relatief veel oudere bewoners en op het Euterpeplein, waar ik vlakbij woon, komt van alles langs uit Randenbroek en Schuilenburg."

Voor Harm maakt juist dát het werk afwisselend. "Elke dag zie ik als een evenementje. Het is de kracht van de bus dat hij niet elke dag op dezelfde plek staat. Daarmee creëer ik een soort economische schaarste. Iets wat weinig beschikbaar is én in een behoefte voorziet, is meer gewild."

De voorbijganger die bleef op het Neptunusplein, is een mooie illustratie van het succes van de bus. Er is immers letterlijk geen enkele drempel en de bus staat op een plek waar veel mensen langslopen. Aarzelen mag, er wordt niemand in zijn kraag gevat. "En je hoeft ook niet een deur open te doen en een drempel over te stappen", zegt Harm. "Mensen hoeven hier niet te vertellen waarom ze komen. Een stoel, een kop koffie en iemand die even vraagt hoe het met je gaat, dat hebben we te bieden. Het is zo transparant als het maar zijn kan. Ik zeg wel eens: je moet het oor delen, niet oordelen. Wat je geeft, krijg je weer terug. Het is helemaal niet ingewikkeld."

Bus beter dan een pandje

De Koffiebus is een dertig jaar oude omgebouwde Amerikaanse camper, aangetroffen in Noord-Brabant. De keuze voor een bus was het sluitstuk van een zoektocht van Harm en enkele andere wijkbewoners van Randenbroek naar een pand voor een laagdrempelige plek waar mensen op zoek naar gezelschap een bak koffie konden komen drinken. "Mijn vrouw Elina overtuigde me er uiteindelijk van dat een bus meer potentie had dan een pandje. Ze heeft gelijk gekregen", zegt Harm. "Kijk maar eens om je heen: waar maak je het makkelijkst een praatje met mensen? Buiten, bij de visboer op het plein, bij de kaasboer op de markt."

Eigenlijk was Harm al langer op zoek naar iets om zijn leven meer betekenis te geven. Hij was al enkele jaren actief voor de Burenhulpdienst Randenbroek-Schuilenburg, waar hij een van de initiatiefnemers van was. Ook binnen kerk De Kandelaar, die een steunfonds heeft dat hem hielp opstarten, deed hij graag iets voor een ander. "In mijn werk kon ik mijn draai niet vinden. Ik heb facility management gestudeerd. Ik was op het laatst relatiemanager en accountmanager bij een bedrijf. Ik reed heel Nederland en België door met allerlei producten. Maar de contacten waren altijd zakelijk en vluchtig, ik miste duurzame relaties."

Harm zag en ziet bovendien allerlei ontwikkelingen in de samenleving om hem heen die hem en andere bezorgde wijk- en kerkgenoten steeds meer zorgen baren. "In 2017 sloot de gemeente de buurthuizen, ook Het Klokhuis pal voor mijn deur, waardoor het destijds - nu is dat wel gelukkig weer opgepakt - zijn sociale functie in de wijk verloor. Door bezuinigingen in de ggz lopen er meer mensen met psychische problematiek op straat rond. Eenzaamheid is een groot probleem."

"Veel mensen, ook jonge, komen in een burn-out terecht. Armoede en sociaal isolement nemen hand over hand toe. De zelfscankassa's bij de supermarkten zijn een ramp, het praatje met de caissière is soms het enige gesprek op een dag dat mensen hebben. En iedereen zit tegenwoordig op z'n telefoon, je wordt steeds minder vaak gegroet."

Bij een korte wandeling door de binnenstad houdt bewoner Rick, een jonge man die voor zijn voordeur van het zonnetje staat te genieten, hem aan. "Hé, je bent van De Koffiebus, zie ik aan je T-shirt", zegt hij. "Kent u De Koffiebus?", vraagt Harm. "Natuurlijk", zegt Rick en Harm glimt. "Maar ik ben er nog nooit geweest." Harm: "Moet je maar eens doen, van harte welkom!" Opgestoken duimen. Harm loopt verder en zegt: "Ik denk dat-ie komt. Wie goed doet, goed ontmoet. Simpel, maar zó waar."

Harm houdt een feestspeech bij het feest van vijf jaar De Koffiebus. Foto: ricardo smit

Geen onemanshow

Bij de viering van vijf jaar De Koffiebus afgelopen zaterdag vertelden veel vaste klanten en vrijwilligers over het enthousiasme waarmee Harm steeds weer klaarstaat. Nooit chagrijnig, altijd hartelijk met een schouderklop of een hug, speurend naar wie alleen staat, tijd nemend voor een goed gesprek. "De Koffiebus is één grote familie geworden", zei een van de vrijwilligers, van wie een aantal voormalig bezoeker is. Zelfs burgemeester Lucas Bolsius kwam even langs om de loftrompet te steken over het sociale belang van die unieke bus in zijn stad.

Maar Harm houdt er niet van op het schild te worden gehesen. "Ik ben mijn feestspeech begonnen met: De Koffiebus is géén onemanshow. Er zijn veel mensen bij mij in de bus gestapt. Zonder de persoonlijke en financiële steun van veel mensen kan ik wel inpakken. Ik heb een stichting achter mij staan, dat geeft vastigheid. Mijn drijfkracht is de Geest van God. Jezus had aandacht voor de mensen die buiten de boot vielen of vergeten werden. Het maakte hem niet uit wat je gedaan had in je leven. Ik wil hem graag volgen."

Het is niet zijn ideaal om op alle stadspleinen te staan. "In het Soesterkwartier bijvoorbeeld, een dorp in de stad, zijn al bijzonder mooie inloopmogelijkheden. Daar hoef ik niet tussen te zitten. En vooral: genoeg is genoeg. Er komt geen tweede bus." Alleen in Apeldoorn staat sinds vorig jaar ook een - veel kleinere - koffiebus in wijken, maar een paar uurtjes per dag. Vanuit Eindhoven is er interesse getoond bij Harm.

Hij kijkt op zijn horloge: "Ik kan nog uren praten, maar ik moet nu echt weer terug naar de bus." Steekt z'n hand op en citeert zijn slogan: "....om uitstekende koffie en oprechte aandacht te schenken."