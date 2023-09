Hij had hem niet gezien. Een kort zinnetje met verstrekkende gevolgen. Een vrachtwagenchauffeur die een maand voor zijn pensioen zit, rijdt een fietser dood op een rotonde aan de Oostkanaalweg in Ter Aar. Na 45 jaar op de weg staat de man nu terecht voor dood door schuld.

Een 72-jarige fietser die op 29 januari 2022 van een voetbalwedstrijd van zijn kleinzoon terug naar huis fietst, rijdt een rotonde op en wordt geschept door een trekker met oplegger. De man achter het stuur is een chauffeur met jarenlange internationale ervaring. De man op de fiets overlijdt ter plekke.

De vraag die de nabestaanden en de rechtbank beantwoord willen zien, is hoe dit gruwelijke voorval heeft kunnen gebeuren. "Ik heb hem niet gezien", zegt de chauffeur, die sinds het voorval met enorme spijtgevoelens zegt te kampen. "Slapeloze nachten. Het is nog altijd moeilijk." Hij zal dit nog vaak herhalen tijdens een zitting op de rechtbank in Den Haag.

Hoewel er geen aanleiding is om te denken dat de man afgeleid of vermoeid was, is de zaak daarmee natuurlijk niet ten einde. De officier van justitie vindt de chauffeur aansprakelijk voor de gang van zaken op die fatale dag. Ze beroept zich op de camerabeelden: "Op basis van de beelden zien we dat de fietser een heel stuk voor de vrachtwagen uitrijdt. Dat wordt ook bevestigd door de klap: met de rechtervoorkant rijdt de vrachtwagen tegen de achterkant van de fiets."

Accessoires op het dashboard

De officier vindt dat op basis van zijn ervaring dan ook iets anders verwacht mag worden. "Verdachte had hem moeten zien, dat is mijn verwijt." Hoe zag deze chauffeur, toch zeer ervaren, dan toch het slachtoffer over het hoofd?

De officier heeft wel een idee: "Verdachte heeft zich niet roekeloos gedragen. Maar er lagen allerlei accessoires bij hem op de voorruit." Op een getoonde foto zijn twee kastjes voor tolheffing zichtbaar, een automatische afstandsregelaar, een dromenvanger, een teddybeer, een reclamebordje van de firma en een bloemetje. "Deze accessoires zijn onnodig. Verdachte heeft het risico genomen dat zijn zicht werd verminderd."

Oorzaak

Maar los van die accessoires; de verdachte zag het slachtoffer al veel langer niet, stelt de officier nogmaals, die een taakstraf van 150 uur eist. Ontzegging van de rijbevoegdheid is echter niet nodig, zo vindt de officier, omdat de verdachte zijn zieke vrouw regelmatig naar het ziekenhuis brengt.

De advocaat van de verdachte pleit de chauffeur vrij. "De spiegels waren niet smerig genoeg om het zicht te belemmeren." Maar wat was dan de oorzaak van het noodlottige ongeval? "Hij heeft hem niet gezien. Mijn cliënt reed rustig, blijkt uit onderzoek. Hij reed twee seconden lang een kilometer per uur. Hieruit maak je op dat hij voorzichtig heeft gereden. Geen abrupte bewegingen of remmen, hij heeft geen risico willen nemen. Geen telefoongesprek of drugs of alcohol."

Verslagen indruk

Hij verwijt de lokale politiek een onmogelijke rotonde te hebben gecreëerd. "Het fietspad waar het ongeluk plaatsvond, houdt op net voor de rotonde. Hierdoor is het aan de bestuurders die de rotonde op rijden om veilig de weg te delen met fietsers."

Wat zegt de verdachte zelf over die fatale dag? "Ik kan me heel goed voorstellen wat die familie overkomt", besluit de verdachte chauffeur, die een verslagen indruk maakt. "Ik heb in 2002 mijn zoon verloren bij een verkeersongeluk, ik weet hoe dit voelt. Het spijt me zo verschrikkelijk, maar ik kan het niet terugdraaien."