Amsterdam kent tientallen studentenverenigingen. Zo zijn er behalve het bekende corps en Lanx diverse alternatieve verenigingen waar het - naast gezelligheid - ook draait om veganistisch eten, debatteren, frisbeeën, of inclusiviteit. 'Fijn om geen gekke vragen te krijgen van mensen die het niet snappen.'

Vegan Student Association (VSA)

Bestuurslid Rachel Sarah Pascoe (20), voorzitter: 'Mijn vriendinnen zijn ook weleens mee geweest, en zij zijn niet allemaal veganist'

Ledenaantal 50

Contributie euro15 per jaar

Studenten wo/hbo/mbo

De Vegan Student Association is een nationale koepelvereniging voor veganistische studenten. In verschillende studentensteden, waaronder Amsterdam, zijn aftakkingen opgericht. Rachel Sarah Pascoe, voorzitter van de VSA Amsterdam, is helder over het doel van haar vereniging: "Wij willen studenten met dezelfde veganistische levensstijl verenigen en inspireren om meer plantaardig te eten op een laagdrempelige manier."

Pascoe wil wel voorkomen dat de vereniging wordt gezien als een extremistische club. "Wij zijn geen activistische organisatie, maar we nodigen onze leden bijvoorbeeld wel uit om samen naar dierenrechtendemonstraties te gaan."

Iedereen is welkom bij de VSA, benadrukt Pascoe, en dus zijn er ook flexitarische leden. Die worden daar volgens haar niet raar op aangekeken. "Mijn vriendinnen zijn ook weleens mee geweest, en zij zijn niet allemaal veganist."

Naar eigen zeggen heeft het veganisme Pascoe veel gebracht. Als kind had ze overgewicht en later werd ze opgenomen met anorexia. Vervolgens paste ze haar levensstijl en voeding aan. Later kwam daar, mede door Netflixdocumentaires als Cowspiracy een ethische overtuiging bij.

Maar Pascoe is niet streng in de leer: "Ik draag tweedehands leren schoenen en koop kleren bij de Zara, dus ik ben niet perfect. Bij de VSA ligt de focus op doen wat je kunt - een paar keer per week voor de plantaardige optie gaan, is al winst."

De VSA organiseert ook evenementen rondom plantaardig eten. Zo zijn er etentjes met korting bij vegan restaurants, lezingen en potlucks, waarbij zelfgemaakte maaltijden worden gedeeld.

Binnenkort gaat de VSA pizza's afhalen en opeten in het Sarphatipark met zo'n vijftien leden. Wat als de flexitarische leden dan een pizza kebab meenemen? Pascoe, met een lach: "Die pizza gaan wij niet zelf voorschotelen. Wat mensen meebrengen is altijd veganistisch, ook uit respect naar de veganistische leden."

A.S.V.Gay-leden tijdens een 'open borrel' bij café Amstel Fifty Four. Foto: Mariet Dingemans

A.S.V.Gay

Bestuurslid Tatum Dingemans (23), commissaris pr: 'Mensen kunnen hier experimenteren met hun voornaamwoorden'

Ledenaantal 350

Contributie euro70 per jaar

Studenten wo/hbo/mbo

Het is bij A.S.V.Gay geen must om lhbtq+ te zijn. Maar in de praktijk is dat vaak wel het geval, vertelt commissaris pr Tatum Dingemans. De vereniging begon in 2011, toen drie 'musketiers' uit de lhbtq+-gemeenschap op zoek waren naar een plek waar gelijkgestemde studenten elkaar konden ontmoeten. Inmiddels is A.S.V.Gay met 350 leden uitgegroeid tot een flinke gezelligheidsvereniging.

Het is voor A.S.V.Gay belangrijk om haar leden een 'safe space' te bieden, benadrukt Dingemans. "Een plek waar mensen echt hun authentieke zelf kunnen zijn. Mensen kunnen hier veilig uit de kast komen of experimenteren met hun voornaamwoorden."

Volgens Dingemans is dat niet altijd vanzelfsprekend voor studenten. "Het is heel fijn dat je met gelijkgestemden bent en geen gekke vragen krijgt van mensen die er niet veel van snappen. Dat je weet dat het uit een goede hoek komt."

De voornaamste bezigheid van de vereniging is het organiseren van activiteiten voor haar leden. En dat kan van alles zijn. Dingemans somt op: "Bowlen, bootje varen, picknicken, symposia, kleding- of talentenmarkten organiseren. We borrelen elke woensdag bij Amstel Fifty Four. Tijdens Pride hadden we een workshop paaldansen. En we doen theesessies, een soort kringgesprekken over allerlei onderwerpen."

Voor het opzetten van die activiteiten heeft A.S.V.Gay achttien commissies, elk met eigen T-shirts met de (commissie)naam en voornaamwoorden erop. Tijdens de Intreemarkt staat de eerste open borrel van A.S.V.Gay op het programma, met als thema 'glitter en shots'.

De komende tijd veel nieuwe leden werven heeft volgens Dingemans geen topprioriteit. "Ons grootste doel is niet de groei van de vereniging. Het is belangrijker dat we een open en safe place blijven voor iedereen."

Vaste trainingsavond (donderdag) van ultimate-frisbeestudentenvereniging Ultimate Nuts, in Sportpark Drieburg in Watergraafsmeer. Foto: Mariet Dingemans

UltimateNuts

Bestuurslid Santiago Vargas (28), voorzitter: 'Bij ultimate frisbee is iedereen welkom, de sport is heel lhbtq+-vriendelijk'

Ledenaantal 45

Contributie euro120 per jaar

Studenten wo/hbo en mbo mits 18+

Ultimate frisbee is een oorspronkelijk Amerikaanse sport waarbij twee teams van zeven een frisbee rondwerpen. Het doel is de frisbee te vangen in een zogenaamde goal zone, vergelijkbaar met rugby. Het verdedigende team probeert de frisbee zonder fysiek contact op de grond te krijgen en zelf een aanval op te zetten. De wedstrijden duren minimaal vijftig en maximaal honderd minuten.

Santiago Vargas, voorzitter van studentenfrisbeevereniging UltimateNuts, maakte voor het eerst kennis met ultimate in zijn thuisland Colombia. Daar speelde hij voor het amateurteam van de universiteit van Bogota. Toen hij in Amsterdam ging studeren ging hij op zoek naar een vergelijkbare club.

UltimateNuts is volgens Vargas een internationale en inclusieve vereniging. "Onze leden komen overal ter wereld vandaan en onze bijeenkomsten en trainingen zijn in het Engels."

Het inclusieve karakter van de sport heeft hem altijd aangetrokken: "Bij ultimate is iedereen welkom. De sport is erg lhbtq+-vriendelijk, vooral omdat iedereen het kan doen en er met gemengde teams wordt gespeeld. Het zijn de mensen die het speciaal maken."

Eén keer per week wordt er getraind. Daarnaast organiseert UltimateNuts nog sociale evenementen, zoals bowlen, schaatsen, barbecuen, kamperen en clubavonden.

Vargas hoopt deze zomer zo'n twintig nieuwe leden toe te voegen, maar koestert ook wat hij heeft. "Nuts is mijn Nederlandse familie geworden. Het is een groep mensen waar ik volledig open en relaxed mee kan zijn."

Wat de toevoeging Nuts in de verenigingsnaam betekent? "Dat is een grappig verhaal, maar we doen veel om het geheim te houden. Het is een acroniem, een motto, dat we alleen onthullen aan leden. Ik hoop dat de Paroollezers nu nieuwsgierig worden."

Studenten van debatvereniging A.S.V. Bonaparte tijdens een debatavond bij Crea. Foto: Mariet Dingemans

ASDV Bonaparte

Bestuurslid Joep van Heugten (28), voorzitter: 'Napoleon was geen grote spreker, maar toch iemand om naar op te kijken'

Ledenaantal 130

Contributie euro50 per jaar

Studenten wo/hbo

Napoleon Bonaparte was veel, maar niet per se een groot redenaar. Toch is debatvereniging ASDV Bonaparte vernoemd naar de Franse keizer. Voorzitter Joep van Heugten licht toe: "Veel debatverenigingen zijn vernoemd naar klassieke sprekers zoals Cicero. Maar al die namen werden al gebruikt, dus stelde een van onze leden Napoleon voor. Geen grote spreker, maar toch iemand om naar op te kijken."

Bonaparte kreeg haar naam 25 jaar geleden en dus gaat de vereniging een bijzonder lustrumjaar tegemoet. Er staan verschillende evenementen gepland, waaronder een lustrumgala met een diner en boottocht door Amsterdam.

Zo'n gezamenlijk uitje valt volgens Van Heugten onder de 'sociale' kant van Bonaparte. Er zijn ook wekelijkse borrels, een eerstejaarsweekend en een screening van politieke evenementen.

Maar de kern van de vereniging bestaat uit het organiseren van wekelijkse debatten. Debaters krijgen dan een van tevoren onbekende stelling toegewezen, waar ze zich vijftien minuten op mogen voorbereiden. Op een gemiddelde debatavond debatteren zo'n veertig leden in tijdsblokken van ongeveer een uur tegen elkaar in teams van verschillende grootte.

De stellingen rollen uit een online database en gaan over maatschappelijke dilemma's en er wordt voor de deelnemers bepaald of ze voor of tegen zijn. Vanavond wordt bijvoorbeeld gedebatteerd over het betalen van losgeld voor gevangenen.

Een meerkoppige jury kiest uiteindelijk de winnaar van het debat. Van Heugten over het profiel van de jury: "De jury is eigenlijk 'de Paroollezer', oftewel de gemiddelde, geïnformeerde burger."

Wat zijn eigenlijk de kwaliteiten van een goede debater? Van Heugten somt het moeiteloos op: goed luisteren, duidelijk en gestructureerd spreken, gebruikmaken van handgebaren, oogcontact maken met de jury, snel van geest zijn en veel kennis hebben van de wereld. Bonaparteleden Oana (21) en Irina (20) hebben al deze kwaliteiten. Zij haalden bijna de finalerondes van het Europees debatkampioenschap, waar zo'n vijfhonderd man aan meedoen.

Voor oudere of uitgedebatteerde Bonaparteleden heeft de vereniging een eigen reünistenclub: Sint Helena.

Welke studentenverenigingen zijn er nog meer in Amsterdam?

Amsterdam kent tientallen studentenverenigingen, waarvan er 25 zijn aangesloten bij koepelorganisatie Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV).

Het bekendst zijn grote gezelligheidsverenigingen zoals A.S.C/A.V.S.V., Lanx en SSRA. Die eerste twee kwamen onlangs negatief in het nieuws vanwege incidenten rondom ontgroeningen en vrouwonvriendelijke uitspraken.

Gelukkig valt er buiten de gezelligheidsverenigingen genoeg te kiezen voor Amsterdamse studenten. Zo zijn er buiten de vier voorbeelden die in dit artikel worden genoemd, ook clubs die gezelligheid combineren met bijvoorbeeld sport, zoals roeivereniging A.S.R. Nereus, surfvereniging D.E.R.M of zeilvereniging A.S.Z.V. Orionis.

Ook zijn er in Amsterdam culturele verenigingen, zoals Particolarte of reisvereniging Aegee. Voor spiritualiteit of betekenisgeving kun je als student terecht bij religieuze verenigingen, waaronder E.S.V. Ichthus, Mashriq SV, of Student Meditation.