Je krijgt een reus niet zomaar in beweging. Bij de internationale Goirlese Reuzenoptocht komt soms heel wat fysieke kracht kijken. Vooral voor de dragers is het een pittige klus. 'Gelukkig staat er niet te veel wind.'

De metershoge reus Jan Metten Lippen ziet er van buiten best wel imposant uit. Wie ín de historische pop stapt, bekruipt een heel ander gevoel. Je moet in ieder geval geen last van claustrofobie hebben. Om iets van de buitenwereld te zien, is er een klein kijkgat gemaakt. In de reus is net genoeg ruimte voor één drager, die met de 45 kilo zware Jan rond gaat zeulen.

"En dat is flink zwaar", weet Flup Remijn uit ervaring. Hij is deze zondag één van de negen dragers van de Bergse Stadsreuzen. "Na een paar 100 meter ben je vaak echt wel op. We wisselen elkaar daarom ook steeds af."

Hun historische reuzen Jan Metten Lippen, Trui van de Toren en hun kinderen Toon en Marieke 'lopen' dit keer mee met de internationale Goirlese Reuzenoptocht. Zij verkeren in goed gezelschap. Zo'n 45 reuzen, reuzinnen en reusjes uit Nederland, België en Noord-Frankrijk trekken door het centrum van Goirle, begeleid door muziekgroepen en vendeliers. Een eeuwenoude traditie wordt zo voortgezet.

Een reus duwen of dragen?

Het opbouwen van de reuzen trekt al heel wat bekijks. Dat geldt zeker voor de grote optocht, de blikvanger van het evenement. Alleen, hoe krijg je al die reuzen van hun plek? Jozef van den Corput, voorzitter van reuzengilde Goirle & Riel, gaat samen met drie anderen duwen. De reuzen Toon mee 't Vèèreke (Riel) en reuzin Johanna Abcovia (Goirle) staan op wielen, en zijn allebei voorzien van een duwbalk.

"Onze reuzen zijn 4,35 meter hoog", vertelt Van den Corput. "Hoeveel ze precies wegen, weten wij niet. Maar we schatten zo tussen de 65 en 75 kilo. Of dat duwen zwaar is? Als de weg vlak is, zoals hier, valt dat mee. Een heuveltje op is natuurlijk weer anders." Dragen van zo'n reus is in ieder geval een stuk zwaarder. "Veel van onze leden zijn al wat ouder. Dan is zo'n inspanning te groot."

De reuzenoptocht in Goirle trok opnieuw duizenden bezoekers Foto: Jules van Iperen/Pix4Profs

Bij dragen komt er inderdaad heel wat meer spierkracht aan te pas. De grootte en de materialen van de reus spelen daarbij uiteraard een rol. "Maar een echte reus moét gedragen worden", vindt Remijn van het reuzengezelschap uit Bergen op Zoom. "Het is toch anders als je mensen ziet duwen. In sommige buitenlandse optochten mag dat ook niet."

Hij is zelf door zijn vader in dit wereldje gerold. "Je houdt zo een traditie in ere."

Moeten reuzen ook rekening houden met de maximale doorrijhoogte? Foto: Jules van Iperen/Pix4Profs

Echt comfortabel hebben de dragers het niet, met een flinke druk op de schouders. "Het is daarbinnen vaak erg warm", aldus Remijn. "Als het hard regent of stevig waait wordt het nog een stuk zwaarder. Onze reuzin Trui van de Toren is nog wat hoger, en vangt dus veel wind."

Het zicht vanuit de reus is ook beperkt, als je door het kleine kijkgat tuurt. "We krijgen daarom aanwijzingen van onze mensen die naast de reuzen lopen." Het gaat vrijwel altijd goed, een enkele keer is de reus gestrekt gegaan. "Het vraagt toch om een bepaalde techniek. Je moet altijd de juiste balans houden, ook als het waait. En je kunt niet altijd alles zien, zeker op de grond niet."

Het is volgens Remijn in ieder geval niet mogelijk om heel lange afstanden met zo'n reus af te leggen. Voor zo'n 2,5 kilometer lange tocht door Goirle zijn daarom ook meerdere dragers nodig. "De éne keer kom je verder dan de andere keer", geeft hij aan. "Je krijgt vaak extra motivatie door de mensen langs de kant en de muziek die je hoort."

Een drager kruipt in reus Jan Metten Lippen. Foto: Jules van Iperen/Pix4Profs

Het land van de reuzen

De Bergse Stadsreuzen hebben al wel de nodige ervaring. Ze deden onlangs met hun reuzen nog mee aan een optocht in Spanje, het land met een rijke reuzenhistorie. Van de zo'n 10.000 reuzen en reuzinnen in Europa komen er zo'n 7.000 uit Spanje. In Nederland zijn er zo'n veertig. "Het was een prachtige ervaring in Spanje. Daar zie je overigens nog veel grotere en zwaardere reuzen die rondgedragen worden. En je hebt er ook nog eens te maken met flinke hitte."

De tweede editie van de internationale Goirlese Reuzenoptocht heeft daar geen last van. Ook stopt het op tijd met regenen. Van den Corput is sowieso blij met het verloop. "Het was een hele operatie", stelt hij. "Maar het is niet voor niets geweest." De organisatie schat dat zo'n 10.000 à 11.000 mensen zijn komen kijken, ongeveer net zoveel als in 2018. Reuzengilde Goirle & Riel wil de optocht één keer in de vijf jaar houden. "Zo moet ook dit evenement een echte traditie worden."