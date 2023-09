Vakantiepark Finspark Herikerberg wordt voor twee jaar verhuurd aan de gemeente Hof van Twente, voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het geeft de eigenaren van het vakantiepark tijd en geld om plannen voor de toekomst uit te werken en daarna te realiseren. 'Zodat we het mooie, kleinschalige vakantiepark kunnen neerzetten dat we voor ogen hebben.'

De vraag van de gemeente Hof van Twente kwam op een zeer goed moment, geeft Hans Oonk toe. De mede-eigenaar van Finspark Herikerberg draait er niet omheen. Hij is net als zijn twee compagnons blij dat ze voor de komende twee jaar een huurder voor het complete vakantiepark hebben. Dat geeft hen ademruimte om aan de toekomst te werken.

Veertig Oekraïense gezinnen kunnen vanaf 1 januari 2024 tot en met maart 2026 op het vakantiepark tussen Goor en Markelo terecht. In de woningen die er al staan en in zo'n twintig chalets die de komende maanden gebouwd worden.

Oonk is blij dat hij deze mensen een plek kan bieden voor langer dan een paar maanden. "Het is beschamend wat er in Oekraïne gebeurt, op maar 1400 kilometer van hier." Eerder dit jaar verbleven er al vijf Oekraïense gezinnen op zijn vakantiepark. "Dat ging heel goed, ik heb met drie gezinnen nog steeds contact."

Buren staan niet te springen

Afgelopen week maakte de gemeente Hof van Twente de overeenkomst wereldkundig. Vlak daarvoor zijn de buren ingelicht. Die staan niet te springen en dat begrijpt Oonk wel. "Het overkomt de mensen. We zijn ook niet met een bos bloemen de deur uit gestuurd nadat we het verteld hadden. Dat begrijp ik best. Maar we doen er alles aan om dit goed te laten verlopen."

Hans Oonk is de eigenaar van Finspark Herikerberg. Hij is blij dat hij het vakantiepark voor twee jaar kan verhuren aan de gemeente Hof van Twente. Foto: Emiel Muijderman

Geen ervaring met vakantiepark

Oonk kocht het vakantiepark met twee compagnons in december 2020, middenin de coronacrisis. Ze willen het park graag opknappen, er een mooi, kleinschalig vakantiepark van maken, zegt Oonk. Daar is veel voor nodig. Verduurzaming, aanpak van wegen op het park, opknappen van de huisjes. Het vraagt veel van de eigenaren die geen enkele ervaring hadden met het bezit van een vakantiepark.

'Een verborgen parel'

Door de lange verhuur aan de gemeente hebben ze nu meer tijd om hun plannen uit te werken en dat ook financieel haalbaar te maken. "Dit park is een verborgen parel, veel mensen in Goor hebben er helemaal geen weet van dat dit hier ligt. We krijgen veel positieve reacties op wat we hier de afgelopen jaren zakelijk hebben neergezet. Daar willen we graag mee verder."

Geen plek voor toeristen

Toeristen kunnen de komende jaren niet op het park terecht. Volgens Oonk is dat geen goede combinatie met de opvang van vluchtelingen. Bovendien wil hij graag een nieuwe start maken met het vakantiepark. "Eerst gaan we investeren in voorzieningen en daarna lanceren we het park opnieuw."

Negatieve reacties: 'Eerst huizen voor eigen inwoners'

Op sociale media zijn de reacties niet louter positief. De meeste reacties gaan over opvang van vluchtelingen in relatie tot het woningtekort in eigen dorp. Mensen vinden dat er eerst huizen moeten zijn voor eigen inwoners, voordat die beschikbaar komen voor vluchtelingen.

De Stadsraad Goor en Dorpsraad Markelo zijn door de gemeente geïnformeerd over de opvang op Finspark. "Het was puur een mededeling", zegt voorzitter Hans ten Zende van de Dorpsraad Markelo. Hij heeft geen uitgesproken mening over het besluit. "Vluchtelingen moeten toch worden opgevangen."

Maar ook Ten Zende maakt zich druk over woningbouw voor starters in Markelo en omgeving. Vrijdagmiddag had hij daar nog een overleg over met de gemeente Hof van Twente. "In die zin begrijp ik de reacties wel", zegt hij. Maar, vindt Ten Zende, de Markeloërs moeten daarbij ook naar zichzelf kijken.

"We hebben een heel mooi project collectief particulier opdrachtgeverschap voor starters, dat vier jaar stil heeft gelegen door bezwaren uit de buurt. En in Markelo-Noord is een mooi plan voor 110 huizen, ook daar zijn bezwaren. Mensen zeggen heel gauw er mag gebouwd worden, maar niet bij mij. De laatste tien jaar is er bijna niets bijgebouwd in Markelo. Daar moet verandering in komen."