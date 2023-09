Zes kunstenaars(duo's) en instellingen zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023, de grootste cultuurprijs van de hoofdstad. Interdisciplinair muziek- en kunstplatform kanaal40 maakt kans in de categorie Stimuleringsprijs. De jury: 'Kanaal40 is een nieuwe organisatie die meteen heeft bewezen nodig te zijn geweest.'

Het is een fantastisch, statig pand maar je zou er als Amsterdammer zo maar aan voorbij kunnen lopen. Dat ligt aan de locatie, want kanaal40, met café40, restaurant40 en de club eronder, zit op de Beursstraat, hoek Oudebrugsteeg. Midden in toeristengebied dus.

Maar wie het weet - inmiddels een heleboel jonge Amsterdammers - vindt hier bijna elke avond een optreden van een spannende muziekgroep, een lezing, een performance of een goede clubavond.

Precies een jaar geleden kondigden de eigenaren van de populaire nachtclub Garage Noord in Het Parool aan dat ze iets nieuws gingen beginnen: kanaal40. Nog geen acht maanden later lag er een nominatie voor de Amsterdamprijs in de categorie stimuleringsprijs en prijst de jury ze de hemel in. 'Een veelheid aan activiteiten kenmerkt het gebouw en de agenda, en er komen dan ook veel Amsterdammers op af. Kanaal40 is een nieuwe organisatie die meteen heeft bewezen nodig te zijn geweest.'

In het café wachten Moktar Nabil (29), Wisse Vollaers (28) en Bram Owusu (31). Samen met Daan Alvering, Oscar Sanders en Lesley Macaya bestieren ze zowel Garage Noord als kanaal40. De mannen kennen elkaar van werken in Pacific, de hangout van hun jeugd op het Westergasterrein.

Ze laten de bar zien, waar boven de toog televisies hangen om de videoclips van kanaal40 te zien. Er zijn twee trappen naar beneden, waar de bescheiden danszaal is. Leuk weetje: in deze kelder huisde vroeger het Baantjermuseum.

Ze hebben nét gehoord dat ze binnenkort tot 5 uur open mogen blijven. Een meevaller, want als kanaal40 iets is, is het een hub voor nachtcultuur. En om 3 uur, hun huidige sluitingstijd, is de nacht nog lang niet voorbij.

Wat kenmerkt jullie werk?

Moktar Nabil (MN): "Ik denk dat kanaal40 in essentie over micropopcultuur gaat, een woord dat we zelf hebben bedacht. Het gaat over het ervaren van popcultuur op een kleine schaal, omdat je binnen subculturen ook een populaire cultuur hebt. Die zoeken wij op en geven we een podium. Dat is daarmee ook een brug tussen underground en mainstream."

Bram Owusu (BO): "Wij proberen die kleine eilandjes bij elkaar te brengen."

Kanaal40 programmeert dus, zendt uit, cureert en zoekt samenwerking met culturele clubs in de stad als videoclipmakers F6F, het Koerdisch filmfestival of met groepen sekswerkers of de trans community. Gemene deler is een manifest dat ze aan iedereen met wie ze werken of die ze bezoekt voorhouden. Daarin staan heldere grondbeginselen. Zo geldt onder meer: '40 is geen instituut', '40 kent geen grenzen', '40 staat voor radicale gelijkwaardigheid en geen discriminatie op grond van gender, etniciteit, religie, seksuele voorkeur, ableism of anders'.

"We gebruiken het manifest ook als deurbeleid," zegt Nabil. "Wie de regels niet kent, komt er niet in."

In de beschrijving van jullie werk staat dat jullie altijd op zoek zijn naar wat 'cool' is. Wat is cool dan?

MN: "Eigenlijk komen we er steeds meer achter dat wij dat niet bepalen. Dat is juist zo leuk aan kanaal40 - waar we in Garage Noord de behoefte hadden om te bepalen wat cool is, is het hier minder relevant geworden. We hebben hier juist plek voor makers en initiatieven die bepalen wat cool is."

BO: "Er zit wel iets van een selectie in. Maar we proberen ons steeds meer weg te cijferen. Soms hebben we hier mode, soms kunst, soms muziek. Hier is het ook belangrijk hoe sterk mensen in hun gemeenschap staan. Hoeveel Amsterdammers krijg je op de been? En onderschrijven ze de regels van ons manifest?"

Wisse Vollaers (WV): "Garage Noord was meer een projectie van onszelf, kanaal40 is een projectie van de stad."

Waar komt de naam kanaal40 eigenlijk vandaan?

MN: "Garage Noord zit op het Gedempt Hamerkanaal 40, daar komt het cijfer vandaan. Maar kanaal40 is eigenlijk in corona begonnen, omdat we toen allemaal geen werk hadden. We zijn in YouTube gedoken en gingen op dat platform programma's maken. Iedereen kan daar zenden, en iedereen is een curator, want je kunt ook andermans werk delen. Dat idee van democratisering hebben we in het manifest proberen te vatten en proberen we in ons programma terug te laten komen met open calls en iedere week andere collectieven uit de stad die avonden organiseren."

"De nacht zien we ook als iets politieks. Zeker als je overdag niet altijd lekker meedraait, omdat je misschien adhd hebt of queer bent, dan is de nacht je leven. De nacht is een plek waar je gelijkgestemden ontmoet, waar je jezelf kunt zijn, en je jezelf ontplooit."

Wat betekent Amsterdam voor jullie?

Wisse Vollaers (WV): "We zijn allemaal geboren en getogen Amsterdammers. De inspiratie die we uit Amsterdam halen is onuitputtelijk."

BO: "Wij hadden in onze jeugd Pacific, een fijne plek om jezelf te ontdekken. Wij hopen dat voor jongeren van nu te zijn. Dit soort plekken zijn in gevaar, omdat het vrijplaatsen zijn, waar je verder durft te denken dan alleen het horecagedeelte."

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat gaan jullie ermee doen als jullie winnen?

MN: "Voor het prijzengeld hebben we best concrete plannen. We willen een nieuwe versie van de website, waar je niet alleen de micropop van hier, maar ook die van internationale curatoren kunt zien."

Wat doen jullie over vijf jaar?

MN: "Ik hoop dat we over vijf jaar 40 als een gedachtegoed zien, dat deze plek nog bestaat en dat er misschien nog een andere plek is, door iemand anders uitgebaat. En dat we wereldwijd connecties hebben opgebouwd. 40 is dan een soort cultureel keurmerk, dat iedereen op zijn werk kan plakken."

De shortlist

De genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, de grootste cultuurprijs van de stad, in de categorieën Stimuleringsprijs en Werk van het Jaar:

Kevin Osepa

Sophie Straat

Kanaal40

All You See van Niki Padidar

No Limits! Art Castle

Waterworks of Money van Carlijn Kingma

De winnaars worden 16 oktober in De Meervaart bekendgemaakt. In de categorie Bewezen Kwaliteit wordt de prijs direct uitgereikt.