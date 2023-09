Met het Nederlands Film Festival over de vloer is Utrecht vanaf vrijdag even filmhoofdstad van Nederland. De kiem voor deze traditie legde Jos Stelling (78) meer dan veertig jaar geleden. Inmiddels ziet hij op tegen het 'gedoe' en de rode lopers. Een gesprek over zijn liefde voor Utrecht, zijn ego en zijn diepgewortelde afkeer van cultuurmanagers.

Uw kinderen hebben u een stappenteller cadeau gedaan, gebruikt u die nog?

"Nee. En dat is ook niet meer nodig. Ik had in coronatijd een dikke pens gekregen en daar moest ik vanaf. Inmiddels ben ik tien kilo kwijt en zit ik weer op een goed gewicht. Maar dat afvallen had wel een leuke bijkomstigheid, namelijk dat ik eindelijk weer eens door de stad wandelde. Je komt vanzelf langs herinneringen van vroeger en dat zijn er veel. Want ik ben een echte Utrechter, de liefde voor de stad zit heel diep. Het beste kun je zondagochtend vroeg gaan wandelen, als de stad nog in rust verkeert. Dat is het mooiste moment. De zon komt op in het oosten, het licht is dan heel anders. De stád is dan heel anders. Alsof je in een wereldstad loopt.''

U werd hier geboren als bakkerszoon.

"Adriaen van Ostadelaan, Oudwijk. Als zoon van de beroemde patisserie Stelling; brood bakte mijn vader niet. Wij leefden van het Sint Antoniusziekenhuis en het Diakonessenhuis. Iedere keer als daar een kindje werd geboren, moest er gebak komen.''

Dat klinkt als een goudmijntje.

"Maar mijn vader dacht alleen maar aan kwaliteit. Met geld was hij totaal niet bezig. Hij dacht alleen: kan het nog beter? Hij was kampioen suikertrekken. Weet je wat dat is? Hele kunstwerken maakte hij van suikergoed. Aan mijn moeders kant was iedereen ook artistiek. Ze speelden allemaal piano, mijn grootvader was eerste violist in het Utrechts Symfonie Orkest. Karel de Rooij, van Mini & Maxi, is een neef van mij. Die bespeelt twaalf instrumenten.''

Is er van dit alles nog iets in uw persoon geland?

"Ik ben gek op muziek. Voor mij is muziek het allerhoogste. Ik kan tot diep in de nacht luisteren naar concerten op YouTube, ook pop. Maar ik kan zelf geen instrument bespelen, helaas.''

Jos Stelling bedacht het filmfestival. Foto: Brunopress

U heeft daarentegen wel weer een nieuwe film gemaakt: De dans van Natasja.

"Ja, maar die heb je nog niet gezien, dus daar kunnen we het nu eigenlijk niet over hebben. Ik leg niet graag uit waar een film over gaat. Ik zeg altijd: een film is eigendom van iemand die hem ziet. Zodra hij klaar is, is mijn rol compleet uitgespeeld. Dan is het afwachten. Maar ik vind het wel leuk als mensen zeggen dat ze een film goed vinden. Dat heb je ook wel nodig, dat mensen dat tegen je zeggen. Het ego van een kunstenaar is tenslotte hetgeen creëert. Dat mag best een beetje gekoesterd worden. In Nederland vindt men 'ego' al snel een fout begrip. 'Hij heeft een te groot ego'. Maar een kunstenaar zonder ego, daar geloof ik niet in.''

Dus we mogen gerust zeggen dat u een groot ego hebt?

"Ja, maar een ego dat graag in een hoekje kruipt. Ik zit het liefst in het donker. Een beetje kijken en luisteren, niet deelnemen. Ik zie eigenlijk ook vreselijk op tegen het filmfestival. Dat gedoe, met die rode loper, de prijzen en de televisie. Over mijn nieuwe film praten vind ik ook lastig. Ik zit niet graag in een talkshow. Ik verkondig geen grote wijsheden en ik heb ook niet overal maar een mening over. En als ik die al heb, houd ik hem liever voor mezelf. Maar ja, een film moet verkocht worden. Dus ik zal wel moeten.''

Zo'n gesprek als dit, is dat soms ook lastig?

"O, maar ik vind het wel gezellig hoor. En de aard van het gesprek bevalt me wel, want ik vind het leuk om over Utrecht te praten. Daar kwam je toch ook voor? Doe ik graag. Zoals ik al zei: de liefde voor de stad zit bij mij heel diep.''

Wat is nou eigenlijk een echte Utrechter?

"Jan Wouters, die voetballer, is het prototype. De wenkbrauwen omhoog, een beetje verbaasd kijken. Echte buitenstaander. Bloedhekel aan uitslovers. Doe maar gewoon. En daarbij dan die typisch Utrechtse afzeikhumor. Ik vind het geweldig. Een echte Utrechter pik je er zó uit. Iemand die het probeert te zijn trouwens ook.''

Is Utrecht niet een prachtig decor voor nog een volgende film?

"Zeker wel, maar die ga ik niet maken. Ik ben er te oud voor. Je wilt niet weten hoe intensief dat is, een film draaien. Iemand anders zou het moeten doen. Een film voor de eeuwigheid, die alles over Utrecht vertelt vanaf de Romeinen. Een grote wens van mij was een stadsmuseum te beginnen, liefst aan het Domplein. Ik had voor dat idee verschillende partijen bij elkaar gebracht maar uiteindelijk koos iedereen voor zijn eigen hachje. Jammer, want hoe mooi was het geweest zo'n film daar te vertonen?''

Het Gouden Kalf van het Nederlands Film Festival krijgt een plek bij de Stadsschouwburg in Utrecht. Foto: NFF/Photography By-Pauluz@Concretest

U heeft natuurlijk wel drie eigen filmhuizen in de stad.

"En daarvan is Louis Hartlooper het best lopende van Nederland, wat aantallen bezoekers betreft. De filmdagen, dus de voorloper van het huidige festival, zijn trouwens hier, op deze kamer in theater Springhaver, bedacht. In die tijd dacht ik nog dat het stilaan afgelopen zou zijn met de filmhuizen. Het streamen kwam op, je kon ook thuis naar een goede film kijken. Maar uiteindelijk droeg dat alleen maar bij aan een heel groot probleem van deze tijd: vereenzaming. Mensen willen elkaar ontmoeten, kletsen, samen iets beleven. Een avondje filmhuis biedt daarvoor alle gelegenheid.''

Barbie of Oppenheimer?

"Onvergelijkbaar, maar beide niet echt mijn dingetje. Maar het publiek vindt het goed en leuk, dus dan is het toch ook leuk? Ik houd zelf van bijzondere films. Films die men 'elitair' noemt. Je hoort wel zeggen dat in de filmhuizen alleen maar 'moeilijke' films worden gedraaid, maar daar zet ik tegenover dat van de tien films die je bij ons kunt zien, er misschien acht zijn waarbij je wegloopt maar twee ervan vergeet je je leven lang niet meer. Dan is het toch de moeite waard naar een filmhuis te gaan.''

En die twee films wilt u maken?

"Natuurlijk, daar gaat het om. Al vinden maar dertig of veertig mensen je film fantastisch, dan heb je hem niet voor niks gemaakt.''

Uw liefde voor de stad, is die geheel wederzijds?

"Nou, dat Utrecht zo'n leuke, culturele stad is, danken we aan de Utrechters. Niet aan de politiek. Als ik aan politici denk, denk ik: bemoei je er niet mee! Blijf van onze stad af... Raadsleden horen allemaal Utrechters te zijn, vind ik. Wie kent ze nog? Politici uit Twente, die Utrecht gebruiken als opstapje naar Den Haag. Utrecht wordt in feite door ambtenaren geregeerd. En die vinden mij een dwarsligger. 'Bij Stelling moet je niet wezen, want die is toch overal tegen'. Onzin. Ik wil altijd alles samen doen.''

U bent geen dwarsligger?

"Welnee, ik loop alleen niet in de pas met dat leger cultuurmanagers en afgestudeerde theaterwetenschappers. Daar hebben we er onderhand veel te veel van en ze hebben allemaal hun eigen winkeltje ingericht. Als je zelf geen subsidie wilt hebben, en dat wil ik niet, word je als een gevaar gezien. Omdat je aantoont dat iets dus ook zonder subsidie best eens kan lukken.''

Fedja van Huêt zet zijn handafdruk op de Walk of Fame in de Vinkenburgstraat. Hij won de prijs voor Beste Hoofdrol. Foto: BrunoPress

Na tien jaar Nederlandse Filmdagen, zoals het festival toen nog heette, bent u als directeur ervan gestopt, waarom?

"Niet uit rancune, hoor. De opzet was oorspronkelijk filmmakers onder elkaar van gedachten te laten wisselen over hun vak. Met een slotdag die je kon zien als een soort Boekenbal. Daar werden de Gouden Kalveren uitgereikt. In de loop der jaren is die opzet steeds breder geworden. Meer prijzen, meer bloemen, de rode loper, gedoe, het moest op televisie - op een keer vond ik mezelf op de Neude terug tussen allemaal soapies uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Toen zag ik ineens het vacuüm waarin de film en het festival terecht waren gekomen; hier paste ik niet meer tussen. Toen ben ik afgehaakt.''

Toch mooi, Utrecht nog steeds filmhoofdstad van Nederland?

"Tuurlijk, en ik vind het ook heel leuk om iedereen weer te zien. Ik heb ook een heel leuk leven, hoor. Ik wil niet overkomen als iemand die zeurt, want ik heb niks te klagen. Met elkaar op locatie een film maken, dat is echt het allermooiste wat er is. Ik ben dankbaar dat ik het nog een keer heb kunnen doen, maar dit is wel mijn laatste film.''

Laten we eindigen in Utrecht. Wat gaan we nog doen?

"Waar je wieg stond, denk ik, daar wil je uiteindelijk naar terug. Ik ben inmiddels 78 jaar, toch een leeftijd om de balans op te gaan maken. Weet je wat ik zie als ultiem doel in mijn leven? Dat er straks iemand is die mijn hand vasthoudt als ik dood ga. Dat de cirkel mooi rond wordt gemaakt. Ik geloof heel erg in cirkels, ze zijn ook een belangrijk thema in mijn werk. Straks laat ik mijn kinderen na, mijn filmhuizen, mijn films. Maar ook als ik er niet meer ben, blijft alles in beweging. Begint alles weer opnieuw.''

Het Nederlands Film Festival in Utrecht duurt van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 september. De première van 'De Dans van Natasja' is besloten; de nieuwe film van Jos Stelling gaat pas in januari 2024 draaien in de filmhuizen.