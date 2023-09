Het viel mee met de hitte bij de Dam tot Damloop. Toch stonden de ijsbaden niet voor niets bij de finish. 'Vanwege oververhitting zijn in totaal twaalf mensen in een ijsbad gelegd.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Geen 25 graden Celsius met een zonnetje, maar pakweg 21 graden met af en toe regen. Het weer bij de Dam tot Damloop was minder nijpend dan organisator Le Champion voor aanvang had geschetst.

Donderdag ging er een bericht uit naar alle pakweg 40.000 lopers, waarin werd gewaarschuwd voor lichamelijke oververhitting en hitteberoertes. Ook de abri's bij de start op de Piet Heinkade refereerden eraan: 'Lopen doe je met je koppie'.

"Ik heb goed naar het advies geluisterd, en ik heb het nu koud, omdat ik te weinig kleren aanheb," grapte Herman (69). Met ongeveer 35 collega's van juwelier Schaap en Citroen stond hij zondagochtend klaar voor vertrek. Herman stortte zich op 'power walken'. "Daarmee haal ik zo'n 9 kilometer per uur. Rennen, dat trekken mijn knieën niet meer."

Ongetrainde mensen

Ook andere deelnemers maakten in de ochtend schertsende opmerkingen over het weer. Valerie ('eind twintig') droeg vóór vertrek een regenjack. "De waarschuwingen lijken wat onnodig nu, maar beter overvoorzichtig dan niet voorzichtig genoeg. En de organisatie moet met iedereen rekening houden; ook ongetrainde mensen lopen mee."

Jurriaan (54) is zo'n ongetrainde loper, maar hij is niet het type dat zich over de kling jaagt. "Mijn persoonlijke record bij de Dam tot Damloop dateert van een jaar of dertig geleden," zegt hij. "Dat was 1 uur en 13 minuten. Dat kan ik toch nooit meer verbeteren. Ik ga dus gewoon rustig aan doen," vervolgt hij. "Als ik voel dat het niet meer gaat, zal ik wandelen. Ik ben een geoefende wandelaar. Ik loop altijd de Vierdaagse."

Gaan wandelen

Ondanks het wat koelere weer, had organisatie Le Champion de waarschuwingen niet aangepast. Zo was er geen officiële tijdwaarneming bij de recreanten, en konden deelnemers een uurtje later finishen dan gebruikelijk.

Gedurende de dag werd het ook broeieriger. "Ik kreeg het na 10 kilometer aardig warm, dus toen ben ik even gaan wandelen," zegt Jurriaan, die na 1 uur en 38 minuten finishte. Net als veel andere deelnemers klokte hij zelf z'n eindtijd.

Luchtvochtigheid

Ook Valerie kreeg het 'redelijk warm', al kon ze blijven rennen. Ze finishte tot haar tevredenheid in 1 uur en 17 minuten; drie minuten sneller dan waarop ze had gehoopt.

"In de loop van de middag werd het 22 graden, maar met een luchtvochtigheid van zo'n 75 procent," zegt meteoroloog Jules Geirnaerdt, die door de organisatie werd geraadpleegd voor advies. "Vooral de luchtvochtigheid was hoog. Dat verkleint het verkoelende effect van transpireren."

IJsbad

Ondanks de waarschuwingen werden verschillende mensen overmand door oververhitting. De medische post bij de finish in Zaandam was er niet voor niets. Met enige regelmaat vertrokken er ambulances, de ene met sirene, de andere zonder. Het Zaans Medisch Centrum is vlakbij. Ook was er samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord.

Een woordvoerder van organisator Le Champion: "Er zijn 19 mensen vervoerd naar het ziekenhuis. Vaak ook voor een medische check na een koelbad, waarin 12 mensen vanwege oververhitting zijn behandeld. Dat viel ons mee en was goed beheersbaar."

Ergernis over vertraging bij start

Het was zondag voor veel lopers geen fijne start van de Dam tot Damloop. In de middag stond er een lange rij bij het Centraal Station in Amsterdam, waar elke deelnemer een zak met droge, schone kleding bij de organisatie kon inleveren. Bij aankomst in Zaandam - 16,1 kilometer verderop - was die zak dan weer op te halen.

De wachttijden bij het inleveren van de zakken liepen echter op tot - naar schatting - twee uur. Zodoende waren lopers te laat voor de starttijd die ze van de organisatie hadden doorgekregen. Het leidde tot veel ergernis en voordringen. In de loop van de middag slonken de wachtrijen.

De oorzaak schuilt waarschijnlijk in een veranderde logistiek.

In het verleden kregen lopers de persoonlijke sticker voor hun kleding­zak voor aanvang van het evenement meegeleverd met het rugnummer. Deze editie moesten ze die sticker bij het Centraal Station afhalen.