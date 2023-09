Enkele jaren gelden werd een klein zeepaardje het iconische symbool van de vervuiling van de oceanen. Het diertje had zijn grijpstaart gewikkeld om een wattenstaafje dat ooit na gebruik door iemand achteloos was weggegooid, in zee terechtgekomen en daar rondzweefde. Het zeepaardje herkende het staafje als iets waaraan het zich kon vasthechten, als betrof het een takje zeewier.

Dat wattenstaafje was helaas niet het enige menselijke artefact dat de zeeën bezoedelt. Tonnen en tonnen afval hopen zich op in de oceanen, de bekende plastic soep is er maar een onderdeel van. Het zware afval drijft niet zomaar ergens rond, maar ligt op de bodem. Het kan niet in drijfnetten worden bijeen geharkt, maar moet worden opgedoken.

Voedsel door een rietje

Afgelopen week zijn door vrijwilligers van de Stichting Duik de Noordzee Schoon 2500 kilo oude visnetten en 850 kilo vislood verwijderd van de Noordzeebodem, voornamelijk bij scheepswrakken vandaan. Bij die opruimactie werden niet alleen kreeften, krabben en vissen gevonden, maar tot grote verbazing van de duikers ook duizenden jonge zeepaardjes. Dat is bijzonder.

Het gaat om kortsnuitzeepaardjes, Hippocampus hippocampus. Zeepaardjes zijn uiteraard geen paarden of pony's, evenmin als een zeehond een hond is of een zeekoe een koe, maar vissen, kleine visjes met een huid van harde beenplaten. Ze behoren samen met de zeenaalden tot een familie die Syngnathidae wordt genoemd, wat letterlijk 'samengevoegde kaken' betekent.

Dat is omdat bij deze vissoorten boven- en onderkaak zijn vergroeid tot een buis en niet meer kunnen scharnieren. Het is een soort pipetje. Zeepaardjes en -naalden moeten hun voedsel opzuigen door een rietje. Dat zijn dus altijd piepkleine prooien zoals vissenlarven, kleine kreeftachtigen en ander plankton.

Alleen als dwaalgast

Zeepaardjes horen van nature in warmer water thuis. Onze Noordzee is het randje van het verspreidingsgebied, noordelijker wordt het ze te koud. Behalve het kortsnuitzeepaardje komt ook het langsnuitzeepaardje Hippocampus guttulatus in de Noordzee voor. Deze langsnuitjes hebben, zoals de naam al impliceert, een iets langere zuigsnuit. In de oude 'vissenbijbel' (De vissen van Nederland) van Nijssen en De Groot uit 1987 wordt het langsnuitzeepaardje nog alleen als dwaalgast vermeld, met daarbij de opmerking: 'De exemplaren die in de Noordzee worden aangetroffen, zijn door stromingen uit zuidelijke streken meegevoerd'.

De kortsnuit kwam hier destijds nog helemaal niet voor, die leefde vooral in de Middellandse Zee en rond de Canarische Eilanden. Dat is nu wel anders; de duikers troffen bij het opruimen duizenden jonge kortsnuitjes aan. Het is een gevolg van de opwarming van het zeewater, effect van de klimaatverandering die veel mediterrane soorten onze kant op doet migreren.

In 2007 werden enkele kolonies zich voortplantende kortsnuitjes aangetroffen in het estuarium van de Theems, bij Londen. Nu zijn ze zich klaarblijkelijk ook in onze contreien aan het vestigen. Dat ze juist bij ophopingen van oude visnetten worden gevonden, wekt geen verbazing. Zeepaardjes hebben een opkrullende grijpstaart om zich mee aan zeegras of ronddrijvend zeewier vast te hechten. Of een wattenstaafje. Een op de zeebodem terechtgekomen visnet biedt diezelfde mogelijkheid. Dat zou natuurlijk geen reden moeten zijn om maar overal oude visnetten te laten slingeren.