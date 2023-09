Actrice en regisseur Wimie Wilhelm is op 62-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren was ze vooral druk als cabaretregisseur, van grote namen als Richard Groenendijk, Brigitte Kaandorp en Jenny Arean.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze was de koningin van de bijrol in films en tv-series, speelde vele rollen in het theater en was de laatste jaren vooral actief als veelgevraagd regisseur van cabaretiers. En altijd herkenden mensen haar om haar lage, hese bromstem, een kenmerk dat ze zelf ook graag inzette in haar rollen, vaak met komisch effect. Zoals in de rol van wachtcommandant Els Peeters in politieserie Baantjer, die haar in de jaren 1995 tot 2006 landelijke bekendheid opleverde. Actrice en regisseur Wimie Wilhelm is na een kort ziekbed overleden op 62-jarige leeftijd, maakte cabaretier en goede vriend Richard Groenendijk zaterdag bekend via Instagram.

Wimie Wilhelm regisseerde vaak meerdere cabaretiers tegelijkertijd. Ze was jarenlang de vaste regisseur van Richard Groenendijk. Ze deed de regie van Voor iedereen beter, de onemanshow waarmee Groenendijk in 2022 de cabaretprijs Poelifinario won in de categorie entertainment. Wilhelm was ook de regisseur van Brigitte Kaandorp, en droeg haar steentje bij aan het grote succes van Gedeelde smart, de duovoorstelling van Kaandorp met Jenny Arean. Deze door Wilhelm geregisseerde voorstelling stond in 2022 vele malen in een uitverkocht Theater Carré.

Naast populaire namen als Groenendijk en Kaandorp had Wimie Wilhelm ook veel jong talent onder haar hoede. De laatste jaren dook haar naam telkens op als regisseur van nieuwe cabaretvoorstellingen, bijvoorbeeld van Rayen Panday, Eva Crutzen, Yora Rienstra, Lisa Ostermann en Martijn Kardol. Veel van deze artiesten zagen haar als een moederfiguur, die hen hielp om vertrouwen te krijgen op het toneel.

Geen auditie voor toneelschool

Wimie Wilhelm werd op 21 augustus 1961 geboren in Amsterdam. Ze was de dochter van een accountant en een huisvrouw, en durfde thuis niet toe te geven dat ze al van kleins af aan actrice wilde worden. Ze waagde als tiener ook niet de gok om auditie te doen voor de toneelschool of kleinkunstacademie. Dus volgde ze eerst braaf de lerarenopleiding en studeerde daarna af in Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tijdens die studies ging ze wel veel toneelspelen. Zo oefende zij op de Amsterdamse regie-opleiding, waar aankomende regisseurs acteurs nodig hadden om mee te werken.

Zo rolde Wilhelm alsnog de theaterwereld in. Ze ging rollen spelen bij theatergezelschappen als het Noord Nederlands Toneel in Groningen en muziektheatergroep Orkater in Amsterdam. Ze speelde bijrollen in Nederlandse filmklassiekers Antonia (1995) en Zwartboek (2006).

Een echte hoofdrol zat er niet tussen. Wel in het theater, maar niet in films of op televisie. In een interview met de Volkskrant uit 2006 zei Wilhelm tegen journalist Steffie Kouters: 'Ik ben een uitgesproken mens, met een uitgesproken uiterlijk en een uitgesproken stem. Mijn manier van acteren is ook heel duidelijk. Ik ben niet zo transformabel; ik kan niet heel erg iemand anders worden. Dat beperkt je ook in je rollen voor televisie en film.'

Geleidelijk aan ontdekte Wilhelm dat ze ook goed kon regisseren. Ze vond het ook prettig om in een theater aanwezig te zijn zonder zelf het podium op te hoeven. Wilhelm bleek vooral goed als regisseur van personen, van een-op-een, en kwam zo uit bij cabaret. De keukentafel bij haar thuis in Amsterdam was een belangrijk onderdeel van haar werkwijze. Daar voerde ze samen met de cabaretiers lange gesprekken en werden voorstellingen in elkaar gezet.

'Grappenparade houdt niemand vol'

In radioprogramma Kunststof vertelde Wilhelm in februari 2020 dat zij als regisseur het ware, onderliggende verhaal uit een cabaretier probeert te halen: 'Grappen maken kunnen ze bijna allemaal. Dus dat komt wel goed. Maar dan gaan we kijken: wat zit er eigenlijk onder die grappen? Waar kom je eigenlijk vandaan? Wat vind je ergens van, waar wind je je over op? Dat hoort er ook allemaal bij. Anders wordt het een grappenparade, en dat houdt geen mens anderhalf uur vol.'

In 2010 waagde Wilhelm zich ook aan een eigen cabaretvoorstelling, getiteld Eigen zaken. Het werd geen succes. In Kunststof zei zij daarover: 'Wat een ongezellige bende zeg, in je eentje op pad. Maar ik heb het één keer gedaan, en tot ziens en de groeten en nooit meer.'

Dat Wilhelm geliefd bleef in de film- en tv-wereld, bleek uit de vele bijrollen waarin ze de laatste jaren opdook. In de dramaserie Bestseller Boy (2022), naar de roman van Mano Bouzamour, speelde ze de eigenwijze uitgever Maaike Hamer, die was gemodelleerd naar Mai Spijkers. In Panduloria (Amazon Prime Video, 2023), een comedyserie met Nederlandse cabaretiers als fantasyfiguren, speelt Wilhelm een geestige rol als de bergtrol Nanette.

Ook dit seizoen staan er nieuwe cabaretvoorstellingen op het programma die het nu zonder de regie van Wilhelm moeten doen. Het verlies is voelbaar in de theaterwereld, waar Wimie Wilhelm een belangrijke schakel was geworden.

Drie theaterrollen van Wimie Wilhelm

- Onder vrouwen (2001, Noord Nederlands Toneel)

Een geprezen cabaretshow die Wimie Wilhelm maakte met vriendinnen Margôt Ros en Bodil de la Parra, vol gevatte dialogen over seks en mannen. Kreeg in 2008 ook een vervolg: Onder vrouwen 2, Life goes on.

- HEMA, de Musical (2012, Bos Theaterproducties)

In deze komische musical over het personeel van Nederlands bekendste warenhuis werd Wilhelm geroemd om haar rol van Tilly, een eenzame gordijnenverkoper die weigert om met pensioen te gaan

- We Want More (2016, Bos Theaterproducties)

Geslaagde komedie over de leden van een vrouwenkoor die een reünie hebben. Wilhelm had de lachers op haar hand als Delores, een ruige motorvrouw met bromstem die nog steeds nachtenlang doorhaalt in de kroeg.