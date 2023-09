Geen strakke groene grasmat meer, maar een ruiger weiland waarin naast gras allerlei kruiden groeien. Boer Bartje de Gouw uit Hank heeft zo'n 'kruidenrijk grasland'. 'Maar het is nog pionieren.'

Een weelderige grasmat met daarin verschillende soorten kruiden, voor veel boeren is het een doorn in het oog. Maar melkveehouder Bartje de Gouw (48) is juist blij met zijn ruigere weilanden met daarin vele grassoorten en kruiden als rode en witte klaver, weegbree, cichorei en luzerne.

Dat heeft alles te maken met de veranderingen in zijn bedrijf. Sinds juli leveren zijn koeien namelijk biologische melk en wie biologisch wil boeren, mag geen kunstmest gebruiken. Dat is een behoorlijke uitdaging, want het Engels raaigras, dat voor een goede kwaliteit voer zorgt, vraagt veel van de bodem. Voorheen voorzag De Gouw zijn weilanden daarom regelmatig van een portie kunstmest.

Voedzamere bodem

Nu hij geen kunstmest meer wil gebruiken, zoekt hij naar andere manieren om zijn weilanden voedzaam te houden. Sinds 2021 experimenteert hij daarom met het zaaien van verschillende kruiden in zijn grasland. Want kruiden, met name de vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne, geven stikstof af aan de bodem en maken deze zo voedzamer voor het gras.

Voor een biologische boer als De Gouw zijn de kruiden dan ook een interessant alternatief voor kunstmest. "Maar het is nog pionieren", vertelt hij op zijn boerderij in de polder tussen Hank en Dussen.

Woekerende witte klaver

De Gouw zaaide ruim tien jaar geleden rode en witte klaver tussen zijn gras. De rode klaver deed zijn werk voor het gras, maar bleek het snel te begeven onder de koeienpoten. De witte klaver deed het goed op de Hankse zeeklei, zelfs té goed. "Elders in het land moeten boeren veel moeite doen om de witte klaver te behouden, maar hier groeit deze soort zo goed dat-ie het gras verdringt en dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ik moet er dus voor zorgen dat de witte klaver niet gaat woekeren."

Dat lijkt te lukken door ook andere kruiden bij de witte klaver te laten groeien, heeft De Gouw onlangs ontdekt. Dit jaar heeft hij namelijk naast klaver zo'n veertien andere grassen en kruiden in zijn weilanden staan, want hij doet mee aan het project 'Kruidenrijk Grasland' van supermarktketen ALDI en zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

43 Nederlandse melkveehouders, verspreid over het hele land, zaaiden in totaal 80 hectare grasland in met een mix van diverse soorten grassen en kruiden. Dat wordt grotendeels betaald door ALDI, dat zo wil bijdragen aan het verduurzamen van de zuivelketen.

Welke kruiden staan er over vijf jaar nog?

Het is de bedoeling dat deze kruidenrijke graslanden zeker vijf jaar in stand worden gehouden. Dat is voor veel melkveehouders nog een behoorlijke uitdaging, want volgens De Gouw is er nog niet veel bekend over het onderhouden van deze bonte weides.

"Er is een kans dat over een paar jaar de meeste kruiden weer verdwenen zijn. Sommige soorten 'pakken' niet en dat ligt niet alleen aan de grondsoort. Er zijn bijvoorbeeld kruiden die een stevige wortel moeten kunnen opbouwen, maar daar de tijd niet voor krijgen, omdat ze worden verdrongen door andere kruiden."

Boer Bartje de Gouw heeft nu ruigere weilanden met daarin vele grassoorten en kruiden als rode en witte klaver, weegbree, cichorei en luzerne. Foto: Pix4Profs

Meer insecten, meer vogels

De kruiden dragen zeker bij aan de biodiversiteit, heeft De Gouw al gezien op zijn 9 hectare aan kruidenrijke graslanden. "Er komen veel insecten op de kruiden af. Hommels, bijen, vlinders. Ook meer vliegen, maar niet die heel vervelende. Op de insecten komen vervolgens weer meer vogels, zoals zwaluwen, af. Dat is goed voor de biodiversiteit. Het levert ons nog niet direct voordelen op, maar mogelijk wel als we andere gewassen ernaast gaan kweken. Het is afwachten wat het effect daarop is."

De koeien van De Gouw, negentig melkkoeien en ongeveer 45 stuks jongvee, lijken wel raad te weten met de nieuwe plantjes. "Ze eten de meeste kruiden, maar niet als de planten bloemen krijgen, want dan verhardt de steel."

Meer mineralen in de melk

Het is nog niet duidelijk of de samenstelling van de melk van zijn koeien verandert, nu ze meer kruiden eten. "De kruiden bevatten meer mineralen dan gras. Dat is waarschijnlijk wel terug te zien in de melk, maar dat is nog niet onderzocht."

De kruiden zijn de komende jaren niet meer weg te denken uit het dieet van zijn koeien. Deze maand zaait De Gouw namelijk nog eens 5 hectare grasland in met kruiden. Hij hoopt dat meer melkveehouders de stap van kunstmest naar kruiden gaan maken. "Tegen hen zou ik willen zeggen: probeer het gewoon, de tijd van alleen maar gras en kunstmest is nu wel voorbij."