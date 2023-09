Kunstenaar en activist Ai Weiwei (66) wil volgend jaar in Beijing zijn moeder bezoeken. Al loopt de prominente dissident dan het gevaar China niet meer uit te mogen. 'Als ik terugga, zal ik mijn mond houden', zegt hij in een interview met de Volkskrant.

China-experts reageren verrast. "Hij neemt absoluut een risico", zegt directeur Ardi Bouwers van adviesbureau China Circle. "Over zijn veiligheid valt niets met zekerheid te zeggen. Dat is de kern van het Chinese systeem: de regels zijn zo mistig, dat critici nooit precies weten wat de spelregels zijn. Daarom is iedereen zo voorzichtig, de zelfcensuur is effectiever dan actieve censuur."

Ai Weiwei heeft zich in veel conceptuele werken kritisch uitgelaten over China. Zo maakte hij een 'landschap' met 100.000 kilo verbogen betonijzers uit het puin van slecht gebouwde scholen die waren ingestort tijdens een aardbeving. Met assistenten hamerde hij het staal recht. In de expositie werden de namen voorgelezen van meer dan vijfduizend omgekomen scholieren.

Zijn kritiek, die hij ook uitte op sociale media, werd hem zwaar aangerekend door het Chinese regime. In 2011 zat Ai 81 dagen vast zonder aanklacht of veroordeling. Vervolgens kreeg hij huisarrest en mocht hij China pas in 2015 verlaten na internationale diplomatieke druk. Momenteel woont hij in Portugal en Engeland.

Grote klok

Zijn 91-jarige moeder waarschuwde hem altijd aan de telefoon haar niet te komen opzoeken in Beijing, omdat hij daar gevaar zou lopen. Onlangs zei ze echter tot Ai's verrassing dat hij wel kon komen. "Oké, heb ik haar gezegd, ik kom volgend jaar. Dus als niets me tegenhoudt, dan ga ik mijn moeder opzoeken."

Bouwers betwijfelt of Ai's internationale faam als kunstenaar en dissident hem bescherming biedt. "Het hangt ervan af hoe de geopolitieke situatie is als hij zich aan de poort meldt. Als de Chinese autoriteiten behoefte hebben aan een rel, bijvoorbeeld om de aandacht ergens vanaf te leiden, dan beschermt het hem helemaal niet. Dat weet Ai Weiwei als geen ander."

"Het verrast me dat hij zijn voornemens aan de grote klok hangt. Hij staat daar meteen op de radar", zegt Floris Harm, directeur van het LeidenAsiaCentre, een wetenschappelijke denktank. "Het zou niet voor het eerst zijn dat ze dissidenten überhaupt niet meer toelaten als ze eenmaal in het buitenland zijn. Die kunnen buiten China minder 'schade' berokkenen dan binnen."

Relaxter

Zelf denkt Ai Weiwei gewoon naar Beijing te kunnen gaan, zegt hij tegen de Volkskrant. "Je kunt altijd naar China gaan, ik ook. Ik ben sinds 2015 alleen nooit meer teruggegaan, omdat ze me misschien niet meer laten vertrekken." Hij is nu echter 'veel relaxter' over de risico's, omdat zijn zoon, die in Engeland woont, nu minder afhankelijk van hem is.

In Kunsthal Rotterdam opent op 30 september een overzichtstentoonstelling van Ai Weiwei. Er zijn meer dan 120 werken te zien uit veertig jaar kunstenaarschap, van sculpturen en videokunst tot metersgrote 'schilderijen' van LEGO.