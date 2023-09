Toevallige passanten waren ze. Op het fatale moment ter plekke. Een paar minuten hooguit, meer was er niet nodig voor een blijvende impact. In het drama van het Stint-ongeluk in Oss voelen Niek en Ton zich slechts figuranten. 'Ik besefte meteen dat er iets heel ergs was gebeurd.'

Het is op 20 september 2018 net voor 8.30 uur als de dan vijftienjarige Niek van den Elzen naar school fietst. Via de Braakstraat, ten noorden van Oss-West, moet hij het spoor bij het station over. In zijn hoofd loopt hij de komende schooldag door. Als eerste wacht een praktijkles, dan theorie.

Inmiddels fietst hij zo'n 50 meter van de overgang en hij ziet de spoorbomen omlaaggaan. Dan buigt hij zijn hoofd weer, terug naar zijn gedachten. Zijn overpeinzingen worden plots verbroken door een harde klap en daarna gekrijs. "Ik dacht meteen: dit is niet goed."

Toch fietst hij door, nieuwsgierig als hij is. Hij stalt zijn fiets en loopt naar de spoorboom. Wat hij daar ziet, zal hem altijd bijblijven. "Ik zag een gewonde vrouw liggen. En twee kinderen. Wat ik zag, gun je helemaal niemand."

Dat besef komt later pas. Op dat moment denkt hij alleen maar: Wat kan ik doen? 112 bellen? Nee, dat hoeft niet. Om zich heen ziet hij allerlei mensen al met een telefoon in de weer. Wat hij óók ziet, is dat uit de lange rij auto's die voor het spoor staat vaders en moeders stappen om met hun kinderen lopend het spoor over te steken. Zij moeten naar basisschool Hertogin Johanna, net aan de andere kant van het spoor.

Niek grijpt in. "Ik ben voor het spoor gaan staan en heb tegen die ouders gezegd: Doe dit je kinderen niet aan, dit is niet gezond. Als ze door zouden lopen, zagen ze een leeftijdsgenootje liggen. Dan zijn ze voor het leven getraumatiseerd."

Ook ziet hij verschillende mensen foto's en filmpjes maken van wat er is gebeurd op het spoor. "Waarom zou je dat op dat moment doen? Wat heb je daar aan? Op dat moment heb ik er niks mee gedaan, maar achteraf vind ik het zo belachelijk. Er liggen daar vier kinderen op het spoor. Hoe idioot ben je dan?"

Op weg naar huis vanaf de sportschool

Aan de andere kant van het spoor komt op dat moment Ton Kemkens in zijn auto aan. Hij heeft niet door wat er een fractie eerder is gebeurd. "Ik kwam van de sportschool en wilde terug naar huis. De auto die voor me stond begon te keren. Toen zag ik links de verwrongen spoorboom en op het spoor een vrouw die gewond leek. Ik ben meteen uitgestapt en ernaartoe gelopen."

Tijdens de korte wandeling ziet Kemkens geschokte gezichten van vooral scholieren en studenten die op station Oss-West de trein wilden nemen. "Ik besefte meteen dat er iets heel ergs was gebeurd. Toen zag ik een paar meter verderop dat rugzakje op het spoor liggen. Duidelijk van een kind."

De gewonde vrouw werd inmiddels ondersteund door een jongen die haar in een soort van zithouding bracht. "Ik vroeg wat er was gebeurd en of 112 al was gebeld." De vrouw is in shock en reageert niet. De jongen antwoordt dat er 'iets heel ergs' is gebeurd. Een paar tellen later hoort en ziet Kemkens twee politieauto's met loeiende sirenes arriveren.

Dan komt het moment dat Kemkens maar niet van zich af kan zetten. Hij besluit terug te keren naar zijn auto en draait linksom. "Had ik rechtsom gedraaid, dan had ik waarschijnlijk dingen gezien die ik nooit meer van mijn netvlies had gekregen."

Was het een bewust besluit? Was het rugzakje op het spoor de rode vlag die hem waarschuwde niet die kant uit te kijken? "Ik was achteraf opgelucht dat ik niet rechtsom ben gedraaid. Tegelijkertijd voelde ik me schuldig. Als ik het wel had gedaan, had ik misschien nog iets kunnen doen voor die kinderen."

Dat laatste is niet het geval, kreeg hij achteraf meermalen te horen. Er was naast de bestuurster van de Stint maar één overlevende van het ongeluk. En dat meisje kreeg snel eerste hulp van de zojuist gearriveerde agenten. "Toch blijft het aan me knagen. Had ik niet toch iets meer kunnen doen?"

Opgevangen in de lerarenkamer

Niek van den Elzen staat op dat moment nog steeds passanten te weren van de overweg. Op een gegeven moment komt er een jongetje in zijn eentje aan. Niek schat hem in op een leerling van groep 5 of 6. "Hij moest ook naar de Hertogin Johanna, maar hij was helemaal alleen en kende geen andere route dan deze. Hij wist niet hoe hij anders bij zijn school moest komen."

Niek besluit om met hem mee naar school te fietsen. De eerstvolgende twee spoorwegovergangen zijn ook gesloten, pas 2 kilometer verderop kunnen ze oversteken. Rond 9.00 uur komen ze aan bij de Hertogin Johanna. "Deze jongen was het enige kind dat nog niet op school was. Ze waren al bang dat hij bij het ongeval betrokken was."

De jongen kan naar zijn klas en Niek wordt in de lerarenkamer opgevangen. "Ik wilde eigenlijk weer naar school, maar daar in die kamer kwam het besef. Ik begon te trillen en mijn schouders begonnen te trekken. Ik stortte in. Mijn ouders hebben me daarna opgehaald."

Toch gaat hij de volgende dag naar school. "Maar dat ging niet goed. Er kwam die dag een ambulance voorbij en meteen was ik de rest van de dag uit mijn focus. Ik was er helemaal niet bij."

Omfietsen via een andere overgang

De maanden erop zijn voor Niek een enorme rotperiode. Hij voelt zich niet lekker, zijn schouders blijven maar trekken en elke keer als hij bellen bij het spoor hoort rinkelen, ziet hij de situatie van 20 september weer voor zich.

Slapen gaat ook niet. "Er zijn nachten geweest dat ik om de vijf minuten rechtovereind in mijn bed zat. Dan zag ik alles weer voor me. Ik had spierpijn van het trekken van de schouders en liep er zelfs blauwe plekken door op. Zo heftig was het. Leraren, klasgenoten, familie en vrienden zagen allemaal aan mij dat het niet goed ging."

Voor een tijdje besluit hij Oss-West te mijden. Fietsen naar school doet hij via een andere overgang. Dat hij daardoor om moet fietsen, is dan maar zo. "Na een tijdje werd het alleen maar erger. Want als ik er dan in de buurt kwam, kreeg ik er al helemaal last van. Ik besloot daarom om toch maar over Oss-West te gaan."

Middenin die rotperiode krijgt hij wel eer voor zijn inzet in de directe nasleep van het drama. Hij krijgt in november van 2018 een kinderlintje uitgereikt door de SP en de gemeente Oss. "Daar ben ik dan wel trots op en het is fijn dat het gezien is. Aan de andere kant: het is wel het gevolg geweest van iets vreselijks. Dan had ik hem liever niet gehad, want dan was dit ook niet gebeurd."

De klachten verdwijnen niet. In de zomer van 2019 besluit hij daarom naar een therapeut te gaan. "Dat heeft me heel erg geholpen. Nu kan ik er zonder problemen over praten, gelukkig." Maar toch: "Als ik voor de spoorbomen sta en er komt een trein voorbij, dan schrik ik elke keer van de snelheid waarmee de trein voorbijkomt."

Dat laatste is voor hem de bevestiging dat, ondanks dat het nu goed met hem gaat, hij er een ontzettend trauma aan over heeft gehouden. Daar valt nu best goed mee te leven. Inmiddels is hij twintig jaar en werkt hij als paneelbouwer.

Hoe zou zijn leven eruitzien als hij na het horen van die klap en het gekrijs met zijn fietsje om was gekeerd in plaats van nieuwsgierig door te fietsen? "Daar hou ik me niet mee bezig. Ik heb er een trauma aan overgehouden, maar door mij hebben jonge kinderen bij dat spoor dat trauma niet opgelopen. Laat mij dat dan maar hebben."

Met regelmaat gaan Tons gedachten terug naar die zwarte dag

Ton Kemkens denkt nog bijna elke dag terug aan dat ene moment. "Ik woon vlak bij het spoor. Daar is nogal eens iets te doen. Steeds als ik sirenes hoor, schrik ik: waar zijn onze kinderen? Ik maak ook regelmatig gebruik van die overgang bij Oss-West. Elke keer dat ik daar kom, denk ik weer aan dat moment. Het blijft aan me vreten."

Niet alleen de plek van het ongeluk voert Kemkens met regelmaat terug naar die zwarte 20 september in 2018. "Onze tweeling zat op de Korenaer in de klas bij Indy, het meisje dat het ongeluk heeft overleefd. Daardoor komt het onderwerp thuis nog regelmatig ter sprake."

Indy raakte bij het ongeluk zwaargewond en miste het grootste deel van haar laatste schooljaar op de basisschool. "Juist daarom wilde de school aan het eind van het jaar nog een feestje vieren, met alle leerlingen en hun ouders, inclusief Indy en haar ouders. Wij hebben een flinke achtertuin, dus dat werd bij ons gedaan. Het was een mooie afsluiter van een rampjaar."

De documentaire die Humberto Tan maakte met de ouders van de omgekomen kinderen heeft Kemkens nog steeds niet gezien. "Wat ik hoor, is dat het aangrijpend en tegelijk ook mooi is geworden. Ik sprak laatst de burgemeester en die moedigde me aan om hem echt te bekijken. Dat ben ik ook van plan te doen, maar dan niet 's avonds voor het slapen gaan. Lig ik weer de hele nacht te malen."

Ook Niek van den Elzen gaat de confrontatie met het gebeuren op die dag zoveel mogelijk uit de weg. "Wat ik 20 september ga doen? Niets bijzonders. Ik heb die dag af kunnen sluiten en dat heeft me veel moeite gekost. Dus ik ga er niet bij stilstaan, ook uit zelfbescherming."