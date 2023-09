De Nachtmarathon zwemmen is terug in Apeldoorn en moet nu weer een jaarlijks terugkerend evenement worden. In de nacht van zaterdag op zondag gaan 110 zwemmers met elkaar de wedstrijd aan om 12 uur achter elkaar in estafette te zwemmen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marian Zarges is een van de organisatoren, samen met Edwin Willemsen, Dorien de Haan, Matthijs Bos, Arjan Jansen, Jose van de Geugten, en Remco van de Bruinhorst. Zarges legt uit waarom de stofdoek over het evenement is gegaan. Want van 1992 tot en met 2007 is de Nachtmarathon een jaarlijks evenement geweest.

Waarom is het weer terug?

"Dat is na 2007 weggeëbd, maar vorig jaar bestonden we 70 jaar als Apeldoornse Watervrienden en wilden we iets ludieks doen. Zo kwamen we op het idee om de marathon weer terug te brengen. En zo het jubileum te vieren. En nu waren de energie en reacties vanuit de zwemmers zo tof, dat we besloten hebben het nogmaals te doen. Vorig jaar deden er 7 teams mee, en nu alweer 10."

12 uur zwemmen, dat is heel zwaar toch?

"Het is zeker pittig, hoe vaak ga je een nachtje sporten zonder slaap? Aan het begin van de avond denk je dat het nog wel gaat. Steeds tien minuten achter elkaar zoveel mogelijk zwemmen. We hebben ongeveer 1,5 uur rust tussendoor. Dat klinkt veel, maar vanaf 2.00 uur begint het echt wel zwaar te worden. Dat gevoel dat je niet meer kan omdat je zware armen en benen hebt. En dan moet je nog een heel eind... Een goede powernap kunnen doen is dan de uitdaging."

De Nachtmarathon Apeldoorn werd vorig jaar sinds lange tijd weer gehouden. Foto: eigen foto

Hoe kun je je hier op voorbereiden?

"Dat kan eigenlijk op heel verschillende manieren. Aan de ene kant heb je 10-minutentrainingen waarbij de focus ligt op een constante snelheid. Aan de andere kant sprinttrainingen, voor de estafettes. Dit zijn twee totaal verschillende trainingsdoelen, wat het pittig maakt."

Moet je het water uit geholpen worden aan het einde?

"Het laatste half uur is de slotestafette, DJ Matt Ice zet na een nacht draaien het tempo extra hoog, het publiek is aan het aanmoedigen en als zwemmer geef je alles wat er nog in zit. Daarna is het tijd om uit te puffen op de kant en een prijsuitreiking. En een borrel in de vroege ochtend om te vieren dat we het gehaald hebben. Publiek is welkom en de bar is de hele nacht open."

Hoeveel deelnemers zijn er en hoeveel mensen helpen rondom het evenement?

..Tien teams, 110 zwemmers en meer dan 40 vrijwilligers, zoveel mensen zijn er aanwezig. En dan is er ook nog publiek. Iedereen kan komen kijken, de bar is de hele nacht open."

De Nachtmarathon start om 20.00 uur in zwembad De Sprenkelaar.