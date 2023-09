Ze woont antikraak en kreeg daar ook een baby. Nu moet de Eindhovense haar huis uit. Voor een urgentieregeling komt ze niet in aanmerking. Tussen de regels van de afwijzingsbrief door klinkt zelfs 'eigen schuld, dikke bult'.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Begin deze maand vierden de 26-jarige Eindhovense (liever niet met mijn naam in de krant) en haar man de eerste verjaardag van hun dochtertje. Maar ondanks de ballonnen is de sfeer verre van feestelijk. "We moeten voor 1 november weg, en we weten niet waar naar toe."

Ze is een van de duizenden jongeren in Nederland die niet aan een woning kunnen komen. Tot haar wanhoop dreigt nu ook haar kind de dupe te worden van de woningcrisis. Ook daarin is haar gezin geen uitzondering - de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoeken momenteel of bij sloop de rechten van kinderen en ouders worden geschonden.

Vijf jaar ingeschreven maar dat is lang niet genoeg

"Toen ik twee jaar terug via woningcorporatie Thuis aan deze antikraakwoning in Het Ven kon komen, was ik heel erg blij. Ook al zit er schimmel in de woning en is ze slecht geïsoleerd. Ik wist dat ik hier na een bepaalde tijd weer uit zou moeten omdat ze dit huis gaan slopen, dat neem ik Thuis dus ook niet kwalijk."

Van begin af aan doet ze er alles aan om tijdig andere huisvesting te vinden. Maar hoewel ze inmiddels al bijna vijf jaar ingeschreven staat als woningzoekende, is dat lang niet genoeg om aan de beurt te komen voor een sociale huurwoning. "Ik reageer ook op woningen die verloot worden, maar ik ben telkens een van de vele honderden."

Geen noodsituatie

Ze klopte in 2021 al tevergeefs aan bij de urgentiecommissie. "Omdat ik voorlopig nog in de antikraakwoning kon blijven, vonden ze het geen noodsituatie." In de tussentijd trouwde ze en raakt ze zwanger. "Voor mij een wonder. Door medische omstandigheden dacht ik dat ik niet zwanger kon worden."

Maar het is ook reden tot enorme zorgen. Zij werkt 32 uur per week als verkoopster. Haar man uit Servië heeft pas sinds kort een verblijfsvergunning en werkt op basis van een nuluren-contract in de autowasstraat. Hun inkomen is te laag en onzeker om kans te maken op de particuliere huurwoningmarkt. Ergens anders antikraak-wonen mag niet, nu ze een kind hebben, en verhuurders van kamers zitten ook niet te wachten op een stel met baby.

Ondertussen heeft de Eindhovense haar handen vol aan haar meisje. "Mijn moeder zegt dat ze aanvoelt dat ik gespannen ben." Begin dit jaar heeft de Eindhovense ten einde raad opnieuw urgentie aangevraagd met hulp van het sociale wijkteam van WIJeindhoven. In de aanvraag wordt de zwangerschap genoemd, maar niet als de reden aangedragen.

In de afwijzing die volgde blijkt dat de urgentiecommissie hier wel reden in ziet om om haar verwijten te maken. 'U heeft ondanks het niet beschikken over passende zelfstandige woonruimte gekozen voor gezinsvorming', schrijft de voorzitter. "Ondanks dat u verwacht had dat u gezien uw medische situatie niet zwanger zou kunnen worden, behoort dit toch tot uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft er zelf voor gekozen geen gebruik te maken van anticonceptiemiddelen. Wij hebben weliswaar begrip voor de zorgen, maar dit kan geen reden zijn om voorbij te gaan aan het in de verordening opgenomen beginsel van eigen verantwoordelijkheid."

Voor de Eindhovense voelt de brief als een klap in haar gezicht. "Mijn generalist van WIJeindhoven vond het ook niet kunnen, maar zei dat bezwaar maken geen zin had. Het gekke is, ik weet nou nog steeds niet wanneer je wél urgentie krijgt voor een woning. Het voelt aan alsof ik moet zwemmen, maar nooit de overkant bereik."