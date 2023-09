Ik vond laatst 10 cent op de stoep. Ik bukte om het muntje op te rapen. Was de tijd die me dat kostte me 10 cent waard? Ik vond van wel. Ooit is door de Amerikaanse astrofysicus Neil deGrasse Tyson berekend hoeveel geld er op straat moet liggen, voordat het voor miljardair Bill Gates rendabel is om de tijd te nemen om het geld op te rapen. Dat bleek 45.000 dollar te zijn.

Ik vermoed dat Gates dat bedrag en substantieel kleinere bedragen heus wel zal oprapen. Er is immers niks zo pijnlijk om te zien als verspild geld. Toch laten we nog best veel geld liggen. Niet zozeer zichtbaar op straat, maar wel op plekken waar het zicht minder goed is.

De zorgtoeslag

De plek waar de meeste Nederlanders geld laten liggen, is bij de toeslagen, en dan vooral bij de zorgtoeslag. De Belastingdienst zegt dat een op de tien mensen die toeslag niet aanvraagt, terwijl ze er wel recht op hebben. Zeker dit jaar kan het lonen om dit nog eens te controleren, want de grens ligt een stuk hoger dan vorig jaar. De overheid gebruikt de regeling nu voor een koopkrachtreparatie. Je mag maximaal 38.520 euro verdienen om zorgtoeslag te krijgen. Met een partner mag je 48.224 euro verdienen. Het zou goed kunnen dat je er nu ineens wel recht op hebt.

Reiskosten

Een werkgever is niet verplicht om een reiskostenvergoeding te betalen, tenzij dit vastligt in een contract of cao. Maar je kan er altijd om vragen. Dit jaar is het maximale bedrag voor de onbelaste kilometervergoeding verhoogd van 0,19 naar 0,21 euro. Volgend jaar gaat het naar 0,22 euro per kilometer. Werkgevers zijn niet verplicht om dit te verhogen. Dus misschien is dat bij jou niet gebeurd. Dan moet je er zelf om vragen.

Belastingteruggave

Deze geldt vooral voor jongeren met een vakantie- of bijbaantje. Vaak hebben zij, omdat ze relatief weinig verdienen, recht op teruggave van te veel ingehouden belasting. Maar dit gaat niet vanzelf. Ze moeten dan wel eerst aangifte doen.

Middelingsregeling

Nu wordt het obscuur, maar deze is het waard. De Belastingdienst heeft (nog even, binnenkort verdwijnt deze) een regeling waarmee mensen belastinggeld kunnen terugvragen, als hun inkomen in de afgelopen drie jaar nogal schommelde. Het kan dan voorkomen dat je het ene jaar in een hogere belastingschijf zat en het andere in een lagere. Als dat het geval is, mag je de inkomens van drie opeenvolgende jaren middelen. Als dat gemiddelde inkomen in een lagere schijf valt, kun je belasting terugkrijgen. Uit onderzoek van het Ministerie van Financiën blijkt dat 85 procent van de rechthebbenden de regeling niet gebruikt.

Energietoeslag

Ook dit jaar gaat hij weer komen, uitgekeerd door de gemeente. Maar nu nog even niet. Dat gaat pas als de wet is aangepast. Huishoudens waar de gemeente al van weet dat ze een laag inkomen hebben (vanwege een bijstandsuitkering bijvoorbeeld), krijgen automatisch bericht. Maar weet de gemeente dat niet, dan moet je er zelf achteraan.