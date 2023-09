Natúúrlijk wil Michael van Gerwen komend weekend voor de vijfde keer de World Series of Darts Finals winnen in Amsterdam. Maar of het realistisch is? Mighty Mike is vooral 'benieuwd' na een periode vol gebitsperikelen met een operatie én een beugel.

"Ik voel me goed", zegt Michael van Gerwen (34) vol overtuiging vanuit zijn reeds verbouwde huis. "Nee, ik heb zelf niets gedaan hoor. Wel de opdracht gegeven", zegt hij met een knipoog. Hij had er de tijd voor: Nederlands beste darter heeft een periode van relatieve rust achter de rug. Hij genoot met zijn gezin van een vakantie op Ibiza en was ook getuige van de winst van Max Verstappen in Zandvoort. "Leuk om mee te maken. Ja, ik heb lekker even mijn tijd genomen met het gezin. Tot rust gekomen? Nou ja, voor zover dat kan met kinderen", zegt hij lachend.

Terwijl hij lacht, is direct de andere belangrijke oorzaak van zijn 'rustperiode' te zien. Van Gerwen onderging een gebitsoperatie en draagt nu een beugel. Die combinatie moet ervoor zorgen dat zijn kaken en tanden recht op elkaar komen te staan. "Ik heb daar lang last van gehad en begon me eraan te irriteren. Toen kwamen de kaakchirurg en de orthodontist los van elkaar met hetzelfde advies. Dan is het tijd om er iets aan te doen. Met die beugel worden mijn tanden verder naar binnen gebracht, zodat die weer tegen elkaar aankomen. Het is al beter dan eerst hoor", stelt Van Gerwen.

De Nederlandse darter hoopt zo snel mogelijk een mooi en recht gebit te hebben, maar zover is het nog lang niet, vertelt hij. Volgend jaar zomer wacht namelijk een tweede operatie. "Dat wordt ook een heftige ingreep. Dan moeten ze de boven- en onderkaak breken en goed neerzetten. Dat is wel een dingetje, maar het moet gebeuren. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

"Bang? Nee, ik ben in goede handen. Toevallig heb ik nu een wondje in mijn mond door de beugel, maar als het goed is, heb ik tot de operatie van volgend jaar geen pijn meer", zegt Van Gerwen, die zijn dartstoernooien dus nog regelmatig zal afwisselen met bezoekjes aan de orthodontist. "Om alles weer even aan te draaien. Het heeft gewoon tijd nodig. En, hoewel het allemaal niet best is, wen je er ook wel aan moet ik zeggen."

Schaamte

Toch heeft dat 'wennen' wel even geduurd. "Schaamte? Ja, natuurlijk. Ik krop dingen vaak op en dan komt het er ooit vanzelf uit", vertelt Van Gerwen, die desondanks geen spijt heeft van zijn besluit, maar de impact ervan wel heeft onderschat. "Een beetje wel, ja. Maar het is een bewuste keuze geweest om het in deze periode te doen. Vorig jaar ben ik in de zomervakantie van mijn kinderen vijf van de zes weken weggeweest. Nu ben ik in augustus lekker met mijn gezin op vakantie geweest", aldus de Brabander, die wel benieuwd is hoe hij er dit weekend voor staat bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. "Ik moet weer inkomen en zorgen dat ik scherp word."

Kijkend naar zijn laatste resultaten is dat vooralsnog nauwelijks gelukt. Na de gewonnen US Darts Masters ging hij onder het mes, waarna hij bij de EuroTour in Trier direct verloor van Raymond van Barneveld. Hij won nog wel de Poland Darts Masters, maar op de - voor de ranking zeer belangrijke - World Matchplay ging hij direct onderuit tegen Brendan Dolan. "Makkelijk om deze situatie de schuld te geven. Zo ben ik helemaal niet. Ik vind dat ik daar te weinig heb gebracht. Zo simpel is het, ik was niet goed genoeg."

Michael van Gerwen won de Poland Darts Masters. Foto: PDC

Na die World Matchplay hield Van Gerwen vakantie, waarna hij in september op drie Players Championships slechts één partij won. "Dat was puur om weer te trainen. Sommigen zeggen dan: 'Die speler van wie je verloren hebt, ken ik niet eens'. Maar een van die jongens (Graham Usher, red.) speelt dit weekend ook gewoon in Amsterdam. Dan kan je wel zeggen 'hoe kan je daar nou van verliezen?', maar zo zie je: bij een kort spelformat moet je extra scherp en getergd zijn."

Van Gerwen ziet komend weekend in Amsterdam als 'een mooie test', waar hij enorm naar uitkijkt. "Voor eigen publiek, hartstikke leuk. Al brengt dat ook altijd meer druk met zich mee", zo ervoer hij eerder dit jaar bij de Premier League-avond in Ahoy. Daar verloor hij direct van Nathan Aspinall. "Ik legde te veel druk op mezelf voor wat die avond eigenlijk waard was. Winnen of verliezen, in de Premier League zijn genoeg weken om een nederlaag goed te maken. Maar ik praat mezelf dat dan aan, omdat ik altijd wil presteren en een perfectionist ben. Nu is dat niet anders en mijn lat ligt altijd bij 'winnen', maar ik weet nu dat mijn niveau nog omhoog moet."

Voor de verandering ziet Van Gerwen zichzelf dan ook niet als de grote favoriet in Amsterdam. "Ik denk dat Gerwyn Price favoriet is. Natuurlijk, als ik goed ben, ben ik altijd de te kloppen man, maar dan moet je wel zorgen dat je goed bent. Ik moet nu eerlijk naar mezelf zijn, weten waar ik sta. Ik ben gewoon nog niet waar ik wil zijn. Maar", zo besluit hij. "Natuurlijk ga ik erheen om te winnen. Benieuwd? Zeker weten, maar je kan jezelf alleen goed testen op het grote podium onder druk."