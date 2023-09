Oplichters gebruiken een nieuwe manier om verkopers van tweedehandsauto's op te lichten. Dat doen ze door olie in de koelvloeistof te gieten zodat ze minder hoeven te betalen voor de auto.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Belgische krant Nieuwsblad voert Stefan op, een inwoner van Roeselaere, die benaderd werd door potentiële kopers nadat hij zijn Mercedes-Benz Vito te koop had aangeboden. Die had 240.000 kilometer gereden. Al vrij snel maakten de geïnteresseerde kopers een aanbetaling over, waarna ze een afspraak maakten voor een bezichtiging en de overdracht.

Blokje om

Tijdens de overdracht ging de verkoper de papieren en reservesleutels halen, terwijl de kopers bij de auto achterbleven. Ze deden onder meer de motorkap open en wilden toch nog even een klein blokje om met de auto. "Omdat de auto technisch in orde was en altijd stipt op tijd was onderhouden in een Mercedes-garage, vond ik dat geen probleem", zegt Stefan. "Maar toen bleek er plots toch een probleem te zijn met de motor."

Dreigementen

Er bleek olie in het expansievat van de radiator lekken en dit probleem dreigde de nieuwe eigenaar duizenden euro's te kosten. "Daarop ontstond er een discussie en kwamen er ook dreigementen aan te pas, omdat ik zogenaamd een auto wilde verkopen die technisch niet in orde was en ik het probleem had proberen te verzwijgen", aldus Stefan. "Uiteindelijk, na lang discussiëren, ben ik gezwicht en heb ik zo'n 10.000 euro van de prijs afgehaald."

Pas de volgende dag kreeg de Nieuwsblad-lezer het bedrog in de gaten toen hij op camerabeelden zag dat de twee kopers zelf een vloeistof in de radiator goten. Vermoedelijk hebben de oplichters de olie vrij snel verwijderd, waarna het 'probleem' verholpen was. De verkoper heeft contact opgenomen met de politie, maar de kans lijkt klein dat hij een eventuele rechtszaak wint.

Meer mensen slachtoffer van zelfde truc

Stefan wil met zijn verhaal naar eigen zeggen vooral anderen waarschuwen, zodat de oplichters niet nog meer slachtoffers maken. Volgens de Belgische politie is deze oplichtingszaak niet uniek. Onder meer op verschillende plaatsen in Belgisch Limburg zijn in het verleden op identieke wijze verkopers van tweedehands auto's slachtoffer geworden. Voor zover bekend zijn in Nederland nog geen verkopers in deze truc getrapt.