Martine Veldhuis heeft een olympische droom. Ze viel er kilo's voor af, kwam vervolgens aan voor een zwaardere klasse, om toch weer gewicht te moeten lozen. De missie van de 26-jarige roeister uit Wierden liep tot nu toe uit op een bittere teleurstelling. 'Het is een heel taai jaar geweest.'

Het contrast is groot. Waar het WK roeien voor Nederland uitmondde in een historische oogst met onder meer vijfmaal goud, zit Martine Veldhuis enkele dagen na de mondiale kampioenschappen in Belgrado thuis met een akelige kater. En dat komt niet door alcohol. Voor de roeister uit Wierden eindigde het WK in de Servische hoofdstad in een persoonlijk drama.

Waar ze een jaar eerder op het WK nog zilver veroverde, werd Veldhuis nu vierde van de wereld in de lichte skiff. Haar toernooi was illustratief voor het jaar dat ze achter de rug heeft. Een periode vol pech, tegenslag en bitter weinig geluk.

Eerlijke kwalificatie

Haar nummer, de lichte skiff, heeft geen olympische status. Dat betekende in Belgrado, waar het WK tevens in het teken stond van kwalificatie voor de Spelen volgend jaar in Parijs, dat de olympische disciplines voorrang kregen vanwege de voorspelde wind. Om die roeiers (m/v) onder zo gelijk mogelijke (weers)omstandigheden tegen elkaar uit te laten komen. "Om eerlijke kwalificatie af te dwingen. Een begrijpelijke keuze."

De aanpassing van het programma dreunde bij Veldhuis. "Je probeert het zo goed als het kan te accepteren, maar het zit wel in je achterhoofd: je bent een minder belangrijk nummer. De omstandigheden in de finale waren die dag oneerlijk, met hoge golven en veel tegenwind. Het hoort bij buitensporten, maar dit voelde niet goed. Uiteindelijk werd ik vierde, een ondankbare plaats. Maar met een race, waar ik heel trots op ben. Ik had graag onder eerlijke omstandigheden willen racen, maar dat heeft niet zo mogen zijn. Het past wel bij de pech en de tegenslag op tegenslag die ik het afgelopen jaar heb gehad. Uiteindelijk roeien wij ook om een wereldtitel en had er wellicht ook geschoven kunnen worden in ons programma."

Meer massa

Voor Parijs 2024 had de medicijnenstudente afscheid genomen van haar vertrouwde gewichtsklasse, om meer kans te maken in een zwaardere discipline. Deels noodgedwongen, omdat Veldhuis - ondanks een zoektocht - geen partner heeft om het olympische avontuur in de lichte dubbeltwee aan te gaan. Met haar diëtiste werd een voedingsschema opgesteld, waardoor Veldhuis op verantwoorde wijze 'iets' meer massa zou krijgen. "In gewicht aankomen, dat is een volledig eigen keuze geweest. Ik wilde mijzelf in de spiegel kunnen aankijken en zien dat het nergens aan heeft gelegen. Mocht het allemaal niet lukken, dan had ik de lichte skiff nog achter de hand en zou ik dat afvallen later wel zien."

Veldhuis transformeerde van een tengere, 62 kilo wegende roeister in een gespierdere atlete van 65 kilo, met soms een uitschieter naar boven. "Als ik ergens voor ga, dan doe ik dat voor de volle 100 procent", zegt ze over die fysieke verandering.

Martine Veldhuis komt op de roeibaan in de Servische hoofdstad Belgrado bij van haar finale lichte skiff. De Wierdense eindigde als vierde. Foto: ANP

Veldhuis 2.0 kreeg een plek op boeg in de dubbel vier. Met succes. Op het EK in Slovenië veroverde de boot eerder dit jaar zilver. "Het was een goede race, maar niet onze beste race, om voor het goud te gaan. We werden naar huis gevaren door Oekraïne."

Mededeling kwam wel even binnen

Na een evaluatie van het EK kreeg Veldhuis te horen dat de keuze op andere roeisters was gevallen om de snelste boten te formeren. "Toen mocht ik terug naar het traject van de lichte skiff. Dat kwam wel even binnen, omdat daarmee mijn kansen op het halen van Parijs weer een stukje kleiner werden", zegt ze over de zakelijke dienstmededeling. "Ik had het gevoel dat ik veel goed had gedaan, maar dat ik het laatste stapje niet mocht zetten."

Voor Veldhuis restte er niets anders dan een terugkeer naar de lichte skiff, waarmee ze in 2020 de Europese titel had veroverd en vorig jaar EK-brons pakte. Dus al die extra kilo's moesten er weer af om te voldoende aan de maximaal toegestane kilo's. Terug in de oude roeipakjes, die strakker waren komen te zitten en verder in de kast waren beland. "Gelukkig heb ik niet heel mijn kledinggaderobe moeten aanpassen", zegt ze met een glimlach over de emotionele rollercoaster waarin ze de afgelopen periode heeft gezeten.

Kansen nagenoeg nihil

Thuis in Amsterdam probeert Veldhuis de komende periode 'alles een plekje te geven' en beraadt de Twentse zich over haar (roei)toekomst. "Als alles goed gaat, is topsport fantastisch. Zit het tegen en val je, zoals ik, buiten de boot, dan is het keihard." De route naar Parijs is nog niet definitief afgesloten, maar de reële kansen om op korte termijn met een nog te vinden partner een heel snelle lichte dubbeltwee te worden, zijn nagenoeg nihil.

Tijdens een training op de Amsterdamse Bosbaan bereidt Martine Veldhuis zich voor op het WK roeien in Belgrado. Foto: ANP

"Ik heb al heel mooie tijden gekend als roeister", sorteert ze al wat voor op haar toekomst. "Maar het is eigenlijk wel geëindigd met een heel moeilijk moment. Ik was supergoed, maar heb niet op een eerlijke manier kunnen racen. Dat is misschien wel het lastigste waar ik op dit moment tegenaan loop. Ik had dit seizoen zo graag op een heel mooie manier willen afsluiten en de vorm liet zien dat dat mogelijk was."

Of en in welke boot Veldhuis stapt, is de vraag. Dat Belgrado zeer waarschijnlijk haar laatste WK als lichte roeister was, is wel duidelijk. Na de Spelen verdwijnt de lichte dubbeltwee van het olympische programma.

Coschappen

Ondertussen lonken de coschappen, misschien gaat ze naar de afronding van haar studie wel ergens aan de slag als huisarts. De tijden van een strak voedingsschema zijn voorbij, maar echt alle remmen los is er voor Veldhuis niet bij. "Eerst ben ik toe aan vakantie, daarna kijken we weer verder. Zeg nooit nooit, want er zijn ook voorbeelden in de roeisport waar het wel is gelukt."