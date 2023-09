De gemeente Deventer worstelt met nieuw beleid maken rond sekswerkers. Er zijn meer thuiswerkers en seksafspraken in auto's en hotels nemen toe. Reden tot zorgen bij burgemeester Ron König. 'Adverteren met Bathmengangbang op het internet.'

"Bij thuiswerk in de seksindustrie treden we als gemeente alleen op als er sprake is van overlast of als er actief wordt geadverteerd", zei Ron König woensdagavond tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad. In de afgelopen vijftien jaar is de seksindustrie in Deventer veranderd, blijkt uit onderzoek van Bureau Beke.

Dat adverteren gebeurt op websites. "Zo hebben we opgetreden tegen een thuiswerksituatie in Bathmen. Die adverteerden met Bathmengangbang op het internet. Dan denk ik: het moet niet gekker worden. Daar bleek uiteindelijk sprake van illegale activiteiten. We troffen twee vrouwen aan zonder paspoort, die nauwelijks wisten waar ze waren, in een woning van een woningbouwcorporatie. Dan weet je dat dit twee vrouwen in een zeer kwetsbare positie zijn. Die hebben we uit de situatie gehaald."

Coronapandemie oorzaak meer sekswerk vanuit huis

Het is een lastige materie. De onderzoekers van Bureau Beke hebben het Deventer sekswerkbeleid tegen het licht gehouden. Eén van de conclusies is dat door de coronacrisis de prostitutie vanuit huis een vlucht heeft genomen. Exacte cijfers zijn niet te geven. Burgemeester Ron König tegen de gemeenteraad: "Het is lastig er goed zicht op te krijgen, omdat het onder de radar speelt."

Ook blijkt uit het onderzoek dat sekswerkers die door de coronacrisis zonder inkomen kwamen te zitten, lastig een uitkering konden krijgen. Daardoor werden de activiteiten vanuit huis in de illegaliteit voortgezet.

Het onderzoek van Beke worstelt met de vraag hoe groot het aantal thuiswerkers is, maar heeft het aantal advertenties dat vanuit Deventer is geplaatst wel redelijk in beeld. In het onderzoek staat: 'Op de seksadvertentiesite Kinky.nl adverteren 36 sekswerkers uit Deventer hun diensten. Op seksjobs.nl adverteren en vragen meer dan 100 personen om handelingen in Deventer.'

Het rapport vervolgt: 'Dit is slechts een tweetal aan websites waarop dergelijke advertenties geplaatst kunnen worden. De politie geeft aan zicht te hebben op 45 soortgelijke sites. Dit type sekswerk (waarbij thuiswerk wordt geadverteerd) valt in het Deventer sekswerkbeleid onder privé-huizen en is daarmee vergunningsplichtig. In de praktijk blijkt hier echter mild op gehandhaafd te worden.'

De grote vraag waar de gemeenteraad voor staat is hoe om te gaan met de veranderende wereld van de seksindustrie in Deventer. Het vorige beleid stamt uit 2007 en houdt geen rekening met de stijgende trend van thuiswerken, cardates en hotelseks. Het beleid is vooral gericht op regulering van de branche door middel van vergunningen.

De onderzoekers zeggen dat de gemeente Deventer voorzichtig aan het opschuiven is van regulering naar decriminalisering en destigmatisering van branche. Dat betekent zoveel dat het beroep van sekswerker een normaal beroep moet worden, ook in de normale dagelijkse maatschappij.

Volgens de onderzoekers is dat een goede ontwikkeling, omdat internationaal onderzoek uitwijst dat als dat beeld kantelt, sekswerkers beduidend beter functioneren, minder kwetsbaar zijn en mentaal gezonder zijn.

Op de vraag hoe König de veiligheid van (kwetsbare) thuiswerkers kan garanderen, zegt hij: "Als er geen probleem is, is er geen probleem. Maar als er consequent geadverteerd wordt, zoals dat geval in Bathmen, dan vertrouw ik op een speciaal team van de politie. Die scannen de hele dag alle sites af waar dit soort advertenties staan. Die weten heel goed of ze te maken hebben met iemand die echt voor zichzelf werkt, of met georganiseerde misdaad. Wij treden op als we signalen krijgen van dat team, of als er overlast is in de buurt. Auto's die af en aan rijden, mensen die op galerijen rondhangen midden in de nacht en op bellen drukken, dat soort zaken."

Bokkingshang moet worden opgeknapt

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het wenselijk is de Bokkingshang een opknapbeurt te geven, omdat de bekende raamprostitutie-straat verloedert. Er is veel leegstand: 'Verschillende ondernemers en sekswerkers geven aan hier last van te hebben. Zo missen de sekswerkers straatverlichting, zodat zij 's avonds goed zicht hebben op welke klanten voor de deur staan', schrijven de onderzoekers.

Ron König zegt dat hij dit advies ter harte neemt, omdat de verloedering hem ook een doorn in het oog is. De onderzoekers stellen vast dat de Bokkingshang op minder interesse vanuit de seksindustrie kan rekenen: in 2007 waren 45 ramen bezet, in 2023 zijn dat er 10. Er is dus een aantal vergunningen beschikbaar.

De Bokkingshang in Deventer. In 2007 waren hier 45 ramen bezet, in 2023 is dat aantal 10. Foto: Ronald Hissink

Vorig jaar uitte burgemeester König ook al zijn zorgen over de staat van het Deventer red light district. König: "We proberen de eigenaren van de panden te achterhalen, en misschien moeten we de panden in de tijd zelf maar eens aankopen. Maar dat is nu te vroeg."

De onderzoekers geven hoog op over de legale seksinrichtingen in Deventer. De ondernemers geven opening van zaken, hebben oog voor de positie van hun medewerkers en hun gezondheid. Zo wordt een voorbeeld aangehaald van een vrouw die bij een seksinrichting wilde werken en wilde stoppen met school. De seksondernemer stelde dat de vrouw alleen mocht komen werken als ze haar school afmaakte, en dan alleen in de weekeinden. Ook is in vrijwel alle ondernemingen een verbod op het gebruik van alcohol of drugs door sekswerkers en heeft de GGD goede verhoudingen met de seksondernemers. Dat komt mede door de inzet van veel dezelfde bekende gezichten.

Burgemeester Ron König: "Daarom wil ik de controles op die betreffende seksinrichtingen door de gemeente laten doen en niet door de politie. Er is daar bijna niets aan de hand. Zo maken we meer capaciteit vrij bij de politie. Dan kan de politie zich bezig houden met zaken die op dit gebied echt belangrijk zijn: de bestrijding van mensenhandel, misbruik en gedwongen prostitutie."

Hoeveel seksinrichtingen heeft Deventer eigenlijk en hoe vaak gaat het mis?

In Deventer is sprake van zeven vergunde seksondernemingen. Op het moment heeft Deventer één onderneming vallend onder de categorie 'seksbioscopen', drie onder de categorie 'raamprostitutie' en drie onder de categorie 'overig'. Dat kan bijvoorbeeld een erotische massagesalon zijn.

In de afgelopen vier jaar zijn er geen overtredingen geconstateerd bij de vergunde seksinrichtingen.

In de periode van 2018 tot en met december 2021 zijn er in totaal 23 meldingen van illegaal sekswerk binnen gekomen bij de gemeente Deventer. Hier is handhavend opgetreden middels een dwangsom.

- Foto: Ronald Hissink