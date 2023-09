Het aantal echtscheidingen daalt al jaren. Strandden in 2014 nog ruim tien op de duizend huwelijken, vorig jaar waren dat er nog zeven op de duizend. Deskundigen leggen op de Dag van de Scheiding uit hoe dat komt en geven dé gouden tip voor een geslaagd huwelijk.

Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat er minder wordt gescheiden dan in het recente verleden. "Maar", zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS: "Mensen trouwen ook minder, dat speelt een belangrijke rol."

Volgens Traag is er een grotere stabiliteit bij de huidige getrouwde koppels. "De leeftijd om te trouwen schuift op", zegt Traag. "Het is minder aannemelijk om in je early twenties voor het altaar te staan, maar om er juist een overwogen beslissing van te maken. Vroeger was het de norm om te trouwen, nu is het een uiting van de stabiliteit van je relatie."

Het aantal huwelijken is ook niet meer wat het is geweest. In 1970 werden zo'n 124.000 huwelijken gesloten en in 2022 trouwden ruim 70.000 stellen. "Mensen blijven vaker ongehuwd samenwonen en hebben een lagere stabiliteit dan mensen die getrouwd zijn", zegt Traag. "Het is dus niet zo dat we vaker elkaar blijven. Getrouwde stellen maken de keuze om in het huwelijksbootje te stappen pas wanneer er veel vertrouwen en stabiliteit is."

Nieuwe manieren van binden

Monica Wardenaar, relatie-expert en schrijfster van het boek Jij past écht bij mij, merkt dat mensen minder snel willen trouwen, omdat ze 'het nut er niet zo van inzien'. "Er zijn tegenwoordig zoveel andere manieren om je te binden met je partner." Ze heeft het over onder andere het geregistreerd partnerschap. Dit werd in 1998 ingevoerd, maar sinds 2014 wint het aan populariteit. Dat komt doordat de ouderschapsregeling nu net zo geregeld is als bij een huwelijk. Na 2014 is er ook een dalende lijn in het aantal huwelijken in Nederland.

Monica Wardenaar. Foto: Prive

Ook Elske Damen, scheidingsexpert en oprichter van Nieuwe Stap, erkent de groei van ongehuwd samenwonen en het geregistreerd partnerschap. "Mensen blijven uit elkaar gaan, ze zitten gewoon minder vaak in een huwelijk."

Scheiden en communiceren

De meeste scheidingen ziet Damen ontstaan doordat partners uit elkaar zijn gegroeid of slechter met elkaar communiceren. "Wanneer je geen aandacht besteed aan die communicatie raak je verwijderd van elkaar. Als je al lang samen bent, zul je in bepaalde patronen vallen. Het is lastig na een lange tijd van samenzijn een frisse kijk op je partner te hebben. Op zulke momenten ontstaan irritaties."

Scheidingsexpert Elske Damen. Foto: Privébeeld

Ook Wardenaar spreekt over de belangrijke rol die communicatie speelt in een huwelijk. "Je kan gegrepen worden door verliefdheid, maar verliefdheid gaat voorbij. Wat dan moet overblijven, is een goede klik en een goede communicatiestijl. Die combinatie moet je zoeken in je partner, iemand die écht bij je past", aldus de relatie-expert. "Als het dan toch niet lekker gaat met je partner, maar de basis zit goed, dan is het de moeite waard relatietherapie te nemen. Er is een grote kans dat je weer bij elkaar kunt komen als je goed communiceert."

Dé gouden tip

Maar een scheiding wil iedereen natuurlijk voorkomen. Relatiedeskundige Paulien Timmer, schrijfster van het boek Lang + Gelukkig, geeft dé gouden tip voor een goed huwelijk. "We worden veel beïnvloed door films en fictie. Kijk naar de realistische voorbeelden in je leven. Wanneer je een partner voor het leven wilt, zullen er liefde en tegenslagen zijn. Soms zal het gevoel dan weg zijn, maar ook dán blijf je voor je partner kiezen. Op die manier zie je meer oplossingen voor de problemen die je samen hebt en je komt er makkelijker doorheen. Blijf investeren en focus op de groei van beide partners."

Komt het dan toch nog tot een scheiding? "Kies voor een mediator, er is namelijk goed en gezond overleg nodig om eruit te komen met goede afspraken", aldus scheidingsexpert Damen. "Zo komen de emoties van beide partijen goed aan bod naast de juridische aspecten. Wanneer de emoties namelijk geneutraliseerd kunnen worden, dan kan je ook betere afspraken maken."