Binnen de muren van een Rotterdams verpleeghuis speelt zich eind verleden jaar een drama af. Maar wat exact? Het slachtoffer kan het door schade aan haar hersenen niet vertellen. Met gebaren toont ze echter op indringende wijze wat haar is overkomen. Ze is aangerand en mishandeld door een medebewoner, zo stelt de rechtbank in haar uitspraak.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Medewerkers treffen de vrouw verleden jaar december in paniek aan op de gang. Ze schreeuwt en huilt. Slaat met een gebalde vuist in haar gezicht, wijst naar haar schaamstreek en duwt haar benen bij elkaar. En gebaart vervolgens naar de kamer van de 66-jarige verdachte.

Beide wonen in het verpleeghuis vanwege niet-aangeboren hersenletsel. De vrouw lijdt hierdoor aan afasie, waardoor zij zich moeilijk in woorden kan uitdrukken. Ook de verdachte heeft ernstige problemen. "Daardoor is het lastig vast te stellen wat er precies is gebeurd", zegt de rechtbank in de uitspraak.

De vrouw blijft de gebaren maar herhalen

Maar toch zijn de rechters overtuigd dat de bewoonster is aangerand en mishandeld. De gebaren blijft de vrouw maar herhalen. Ook tegen de agenten die na een telefoontje naar het verpleeghuis komen. En bij een later verhoor. "De gebarentaal is voor haar de enige manier om uit te leggen wat er is gebeurd." Omdat ze de gebaren vaker maakt, is de rechtbank overtuigd dat ze is geslagen en betast door de bewoner naar wiens kamer ze wijst.

De verdachte zelf ontkent. Maar er is ook nog ander bewijs. Op camerabeelden is te zien dat hij die dag in december meermaals in de kamer van het slachtoffer heeft gekeken. Als ze er is, gaat hij naar binnen en blijft daar een half uur. Als hij naar buiten loopt, trekt hij zijn broek op en hangen de flappen van zijn broekzakken naar buiten. Een minuut later komt het slachtoffer in paniek naar buiten, gedrag dat zij nooit eerder vertoonde, zo vertellen de verpleeghuismedewerkers.

DNA onder de nagels

De bewoonster heeft letsel op haar kin, aan de binnenkant van haar lip en op haar kaak. Passend bij het gebaar van met haar vuist in het gezicht slaan. Ook zat DNA van de vrouw onder de nagels van de verdachte.

De rechtbank neemt het geweld hoog op. "Het slachtoffer vertrouwde erop dat zij in het verpleeghuis op een veilige plek zat." De vrouw was al getraumatiseerd en herbeleefde door de aanranding en mishandeling haar trauma. "Zij voelde zich niet meer veilig op haar kamer en is verhuisd naar een andere kamer in het verpleeghuis", zo staat in de uitspraak.

Verdachte wordt gestuurd door impulsen

De verdachte is volgens deskundigen niet toerekeningsvatbaar. Zij spreken over 'het niveau van ernstige dementie'. Hij kan zijn gedrag niet in vrijheid bepalen en wordt gestuurd door impulsen waar hij geen vat op heeft. Mogelijk herinnert hij zich ook echt niet meer wat er is gebeurd en is er daarom van overtuigd dat hij onschuldig is.

Maar kan hij dan weer terug naar een afdeling voor dementie of niet-aangeboren hersenletsel? De deskundigen denken van wel. Met de juiste zorg zou de kans op herhaling klein zijn. De rechtbank vindt het echter 'onverantwoord' de verdachte terug te laten gaan naar een verpleeghuis of elders 'zonder dat het gevaar is weggenomen'. Geschikte plekken voor gedwongen zorg of andere oplossingen zouden er niet zijn, mede omdat de Rotterdammer meent dat hij geen hulp nodig heeft. Daarom legt de rechtbank de 66-jarige dader tbs op.