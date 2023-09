Leven in een tiny house: voor de een is het een droom, terwijl de ander niet moet denken aan een kleinere woonruimte. Sommigen noemen het de oplossing van het woningprobleem, anderen romantiseren juist het beeld van praktischer en minder materialistischer wonen. Maar hoe is het echt? Frank Kreukniet (33) en Mianne de Vries (34) geven een kijkje in hun woning.

Samen wonen zij met tien andere huishoudens in de gemeenschap 'De Kleine Burg', een plek met 11 tiny houses in Rotterdam. Wie het park bij Tussenburg inloopt, ziet al snel een groene oase opduiken. Wie het zandpad volgt, loopt tegen allerlei verschillende type en maten huizen aan. Je vergeet bijna even dat je in de grote stad bent, het is er op wat natuurgeluiden na bijna stil.

In elkaar geklapt

Een van die huizen op het kavel is dus van het stel Kreukniet en De Vries. Hij is schipper, zij keramist. Frank woont er sinds 2022 al in, Mianne sinds twee maanden pas. En samenwonen op ongeveer 45 vierkante meter - want zo groot is het uiteindelijk nog - dat lukt prima. "Ik had eerst wel een ander beeld van een tiny house voordat ik hier naar toe kwam", vertelt De Vries op hun veranda.

"Ik dacht altijd dat het van die huizen waren waar van alles in elkaar geklapt stond en je op die manier ruimte bespaarde om er maar zoveel mogelijk toch in kwijt te kunnen. Maar dat hoeft dus helemaal niet."

Zo hebben ze een ruime U-keuken met een koelkast en oven en staat een fatsoenlijke grote bank in de woonkamer. Er is zelfs een tweede verdieping met hun slaapkamer en een toekomstige kinderkamer aan de andere kant.

Of nou ja, het werkt wel iets anders dan gebruikelijk: om van de ene naar de andere kant te komen loop je al balancerend over de vide (zonder balustrade) en is boven in de kinderkamer de plafondhoogte 1 meter 60. "Rechtop staan daar gaat dus niet, maar op zich loop je daar niet de hele dag", zegt Kreukniet met een lach.

Prijskaartje

Twee jaar geleden was hij toegelaten, toen nog met zijn ex, op het kavel om zelf een tiny house te wonen. Want ja, dat moest je wel helemaal zelf doen. "Een paar mannen hier hebben een klusbedrijf, dus hebben we hen ingehuurd om ons te helpen."

Het leek hen wel wat: wonen op een plek waar je geen hypotheek voor hoeft te nemen en waar je alleen huur voor het kavel moet betalen. Én je houdt op die manier veel meer over. "Ik ben wel meer van het werken om te kunnen leven, in ons geval reizen, dan andersom."

Een van de eyecatchers in huis: het snackbarijsje. Foto: Frank de Roo

Je huis zelf bouwen, ontwerpen en inrichten is natuurlijk ook heel leuk. Al kan daar wel een prijskaartje aanzitten: Kreukniet was bij elkaar tachtigduizend euro kwijt. Dat is veel geld, maar het zelfvoorzienender wonen waar het bij De Kleine Burg om draait, trok hen . "Andere bewoners waren minder kwijt, omdat ze wilden kijken hoe goedkoper en duurzamer het nog kon. Wij hebben dat toen niet gedaan, zo ver gingen we niet."

Regenwater om te douchen

Het 'off-grid' leven was al even genoeg. Zo vangen ze het regenwater op om te gebruiken om te douchen. Alle woningen maken gebruik van dezelfde 'batterij', die met zonne-energie wordt opgeladen. De twee auto's, die onder de elf huizen delen, zijn elektrisch en maken ook gebruik van die gezamenlijke stroom om op te laden. "In de zomer moet je dus iets zuiniger zijn met het water, maar in de winter kan je dan wel weer langer douchen", zegt De Vries.

Een tv staat er overigens niet, want die slurpt standaard al teveel stroom. "Het is wat anders dan je gewend bent omdat je veel meer rekening moet houden met anderen, maar je past je er ook wel weer op aan." De vrijheid die je er verder voor terugkrijgt, dat is het hem vooral voor het stel.

Garagebox

"Ik wilde wel graag mijn decoratieve snackbarijsjes mee toen ik hierheen verhuisde, gelukkig was daar nog ruimte voor te vinden. Frank wilde weer een grote keuken. Je kan het precies maken zoals je zelf wil." Een garagebox om wat seizoenskleding en bijvoorbeeld de kerstballen in op te bergen, is volgens hen wel handig om ernaast te hebben.

Willen ze eigenlijk ooit weer terug naar een standaardwoning, missen ze niet iets? Kreukniet: "Het enige is dat als er iets is, bijvoorbeeld met lekkage van je kozijnen, je geen enkel bedrijf kunt bellen die kan helpen." Met een lach: "Dit valt natuurlijk buiten alle standaarden. Maar verder: nee, ik blijf dit ontzettend gaaf vinden."

In het huis hangen veel kunstwerkjes aan de muur. Foto: Frank de Roo