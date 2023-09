Gezonder eten is het afgelopen jaar niet extra in prijs gestegen ten opzichte van ongezonder eten. Bij verschillende gezonde producten, zoals verse groente en fruit, zijn de prijzen relatief gematigd gestegen. Sommige ongezonde producten, zoals suiker, zijn juist veel duurder geworden.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zowel gezonder als ongezonder eten is de afgelopen drie jaar flink duurder geworden. De gemiddelde prijsstijging van voedingsmiddelen over de afgelopen drie jaar was 24,3 procent. De prijs van ongezonder eten is in die periode iets harder gestegen dan die van gezond eten. Dit geldt ook voor het afgelopen jaar.

Hoeveel duurder eten precies is geworden, verschilt flink per product. Verse groenten en fruit zijn bijvoorbeeld minder in prijs gestegen dan suiker, chips of boter. Hierdoor is het voor mensen die gezonder willen eten en niet te duur uit willen zijn, extra belangrijk om goed op te letten welke producten ze in hun winkelmandje stoppen. Het CBS liet donderdag weten dat een op de zes volwassenen die graag gezonder wil eten, dat door geldgebrek niet kan doen.

Halfvolle melk en aardappelen, volgens het Voedingscentrum gezondere voedingsmiddelen, zijn relatief minder hard gestegen in prijs dan ongezondere producten als sauzen, dressings en jam. Daartegenover staat dat eieren en kaas juist relatief duurder zijn geworden dan chocolade of pizza.

Welke samenstelling het winkelmandje ook heeft, de inflatie heeft de voedselprijzen flink doen stijgen. Vorig jaar gaf een gemiddeld huishouden volgens CBS-cijfers 13,1 procent van hun bestedingen uit aan voeding en drinken, terwijl dat in 2019 nog 12,8 procent was. Dat komt in 2022 neer op zo'n 8,30 euro per inwoner per dag. Volgens het Nibud moet een gemiddelde volwassene voor ongeveer 7,90 euro per dag gezond kunnen eten. Afhankelijk van geslacht, leeftijd en grootte van het huishouden is dat bedrag lager of hoger.