Nu de 'r' weer in de maand zit, grijpen we massaal naar de vitamines en voedingssupplementen. Afgelopen jaar kochten Nederlanders voor 1,6 miljard euro aan supplementen. Noodzaak of onzin? 'Meer mensen dan voor wie het wordt aanbevolen, slikken een supplement. Andersom is het helaas ook zo: niet iedereen voor wie het wordt aanbevolen, gebruikt een supplement.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een paar decennia geleden waren in de wintermaanden verse groenten en fruit minder beschikbaar, wat zorgde voor een gebrek aan vitamines. Om de strijd met de griepjes en de loopneuzen aan te gaan, slikten we levertraan en vooral vitamine C en D, voor meer weerstand en sterkere botten. Inmiddels zijn verse groenten en fruit het hele jaar door goed verkrijgbaar en zij bevatten veel vitamines en mineralen. En ook ingevroren zijn groenten en fruit een bron van vitamines.

Toch slikt bijna 60 procent van de volwassen bevolking momenteel een voedingssupplement, blijkt uit de recentste Voedselconsumptiepeiling van het RIVM (2019-2021). Dat is volgens het CBS 10 procent meer dan in de periode 2012-2016.

Met name hogeropgeleiden bezig met gezondheid

"Traditiegetrouw zijn vitamines en mineralen populairder in de herfst", legt Renger Witkamp, hoogleraar voeding en gezondheid aan Wageningen University & Research uit. "Daarnaast zijn veel mensen, met name de hogeropgeleiden, bezig met hun gezondheid. Ze willen deze verbeteren of maken zich zorgen. Koren op de molen van de producenten van vitamines en andere supplementen. Deze nodigen met wervende teksten uit tot het invullen van online vragenlijsten en bieden na afloop een op maat gemaakt supplementenadvies, waardoor je minder vermoeid of futloos zult zijn en je hoofdpijn zienderogen afneemt. Ook bekende Nederlanders met eigen supplementenlabels zetten op sociale media aan tot nieuwsgierigheid en bevorderen de verkoop."

Afgelopen jaar kochten Nederlanders voor 1,6 miljard euro aan supplementen. "Dat zijn met name de mensen die fit en gezond zijn en het dus niet echt nodig hebben", aldus Witkamp. Vitamines en mineralen zijn volgens de hoogleraar dan ook een luxe­product geworden. "Het gaat hierbij allang niet meer om bekende vitamines, maar vooral om de zogenaamde kruidenpreparaten. Een heel klein deel van alle plantaardige middelen is medicinaal, de rest zijn supplementen, zoals brandnetelpoeder, ginkgo en kurkuma. Het klinkt gezond om die te nemen, maar ze zijn gewoon een extraatje. Ze doen niets bijzonders."

Verkeerd bezuinigen

"Suppleren betekent aanvullen", aldus Witkamp. "Supplementen zijn bedoeld om aan te vullen wat je onvoldoende binnenkrijgt. Veganisten bijvoorbeeld, zouden vitamine B12 moeten bij slikken, omdat ze geen dierlijk voedsel eten. Maar als je vegetarisch bent en regelmatig een ei of melkproducenten neemt, is het niet per se noodzakelijk. Ook mensen met maagzuurpillen of die een maagverkleining ondergaan hebben, moeten vitamines slikken. Maar vitamines uit een pot zijn best duur dus niet iedereen heeft daar het geld voor over. Relatief vaak wordt hierop bezuinigd, juist door degenen voor wie het wel belangrijk is."

Wat moeten we wel slikken?

"Meer mensen dan voor wie het wordt aanbevolen, slikken een supplement", beaamt ook Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Andersom is het helaas ook zo: niet iedereen voor wie het wordt aanbevolen, gebruikt een supplement." Het Voedingscentrum adviseert enkele groepen in Nederland om een supplement te nemen. "Wij baseren ons hierbij op de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Slik foliumzuur als je een zwangerschapswens hebt, geef zuigelingen die borstvoeding krijgen vitamine K voor een goede bloedstolling en neem een vitamine B12 supplement als je geen dierlijke producten neemt. 10 Microgram vitamine D per dag wordt geadviseerd aan kinderen tot vier jaar, voor zwangere vrouwen en voor vrouwen van boven de 50 jaar."

"Ook mensen met een getinte of donkere huidskleur en mensen die weinig buiten komen, omdat ze bijvoorbeeld nachtdiensten draaien of wiens huid zelden in contact komt met zonlicht omdat deze bedekt is door bijvoorbeeld een boerka, wordt aangeraden extra vitamine D slikken. Mannen en vrouwen boven de 70 wordt geadviseerd 20 microgram te nemen. De rest van de bevolking krijgt genoeg vitamines binnen als zij regelmatig met hun huid in de zon komen en eten volgens de Schijf van Vijf."

Supplementen niet nodig

Behoor je niet tot een van bovengenoemde groepen, dan is het slikken van supplementen volgens het Voedingscentrum in principe niet nodig - tenzij een arts het aan je adviseert. Groenenberg: "Maar ook voor andere groepen kan een multivitamine- en mineralensupplement soms (tijdelijk) uitkomst bieden. Denk aan mensen die minder dan 1500 calorieën per dag binnenkrijgen, zoals kwetsbare ouderen. Of mensen die heel eenzijdig eten, zoals alcoholisten. Voor deze groepen is het belangrijk om te proberen het voedingspatroon aan te passen. Want een pil kan nooit gezonde voeding vervangen."

Helpt het wel of niet?

Dat niet iedereen altijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) binnenkrijgt, is geen ramp volgens Groenenberg. "Het betekent niet automatisch dat je een tekort hebt. Want bij die ADH zijn veiligheidsmarges ingebouwd, zodat die voor vrijwel iedereen van de bevolking genoeg is." Van een tekort is pas sprake als er gezondheidsklachten zijn. "Als je bijvoorbeeld voortdurend moe bent, bleek ziet en duizelig bent, kun je last hebben van een ijzertekort en is het raadzaam dit te laten checken bij de huisarts. Die kan dan, indien nodig, een ijzersupplement adviseren. We weten dat niet iedereen de ADH voor ijzer haalt, maar is heel Nederland moe, bleek en duizelig? Nee toch?"

Baat of schaadt het?

Met het slikken uit voorzorg onder het motto 'baat het niet, dan schaadt het niet' heeft het Voedingscentrum dan ook niet veel. Volgens Groenenberg kunnen te veel vitaminen wel degelijk schadelijk zijn. "De meeste in water oplosbare vitamines worden uitgeplast, maar sommige hoeveelheden kunnen wel schadelijk zijn. Te veel B6 slikken bijvoorbeeld kan leiden tot gevoelloosheid en zenuwpijn aan de handen en voeten. Ook een te grote hoeveelheid vitamine A kan gevaarlijk zijn en leiden tot vergiftiging of een oog- of skeletafwijking. Zeker zwangere vrouwen en kleine kinderen moeten daarmee oppassen."

Houd je aan de dosis

Witkamp ziet het iets ruimer. "Ik ben een pragmaticus en zeg wél: baat het niet, dan schaadt het niet. Ik neem ook wel eens een pilletje. Vitamine D bijvoorbeeld is goed voor iedereen, zeker in de wintermaanden als er relatief weinig zon is. Pubers bijvoorbeeld eten lang niet altijd even gezond en kunnen wel wat extra's gebruiken. Zolang je je maar aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid houdt, kan er niet veel misgaan. Maar laat je geen onbekend commercieel product aanpraten dat zegt: dit voorkomt griep. Want dat zijn gezondheidsclaims die niet bewezen kunnen worden en waar nog heel veel onderzoek naar gedaan moet worden. Ga gewoon naar de drogist en koop een pot multivitamines."

Betere weerstand?

En hoe moet het nu met de vitamine C als we verkouden zijn? Groenenberg: "Onderzoek heeft uitgewezen dat als je een heel jaar lang dagelijks vitamine C slikt, je mogelijk een halve dag korter verkouden bent als je het wordt. Het helpt geen verkoudheid voorkomen en als je al verkouden bent, helpt het slikken van vitamine C niet meer."

Volgens haar staat ons immuunsysteem altijd 'aan', en weert ons lichaam dagelijks onwelkome stoffen en bacteriën. "Meer vitamines slikken in de hoop je immuunsysteem een boost te geven, helpt dus niet", zegt ze stellig. "Het is pure marketing." Wat we wel kunnen doen? "Eet gezond, beweeg, ontspan, slaap goed. We weten het wel, maar die boodschap is niet zo sexy als die van alle supplementenfabrikanten."