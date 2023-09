Een lerares van de Prof. Dumontschool uit Amsterdam-Zuidoost is eerder dit jaar ontslagen, omdat ze een klas tegen de afspraak in meenam op schoolreis naar de Efteling en niet naar de Space Expo in Noordwijk. Een verkeersboete verraadde de werkelijke bestemming van het schoolreisje.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De lerares - die ruim twee jaar in dienst was - vroeg de directeur van de school aan de Woudrichemstraat in Zuidoost begin dit jaar of ze klas rood mee mocht nemen op schoolreis naar de Efteling. De directeur vond dat geen goed idee en droeg haar op om de klas mee te nemen naar de Space Expo in Noordwijk, volgens de eigen website 'hét ruimtevaartmuseum van Nederland'.

De lerares besloot de leerlingen, met een gemiddeld IQ van 62, samen met een externe begeleider op 10 maart toch mee te nemen naar de Efteling. De directeur leende daar twee busjes voor van andere scholen. Enkele dagen later deed de lerares in de nieuwsbrief van de school verslag van een excursie naar de Space Expo, waarin zij deed voorkomen dat de leerlingen daar ook echt geweest waren.

Bijna 2 weken na de schoolreis kwam het bedrog van de lerares toch uit, toen er een boete voor een van de twee geleende busjes binnenkwam. Daaruit bleek dat er te hard was gereden op de A2, die vanaf Amsterdam door Noord-Brabant naar Maastricht loopt. Een stukje uit de buurt van de Space Expo in Noordwijk.

'Goed bedoeld'

In een gesprek met de hr-afdeling van de school biechtte de vrouw de leugens op. Ze liet weten dat er inderdaad eerst overlegd had moeten worden, dat ze zich had laten leiden door 'emoties' en dat het 'goed bedoeld' was. Het verslag in de nieuwsbrief was gebaseerd op een bezoek aan de Space Expo met haar eigen kinderen. De school was onverbiddelijk en ontsloeg haar 3 dagen later op staande voet.

Dat ontslag vocht ze afgelopen week bij de Amsterdamse rechtbank aan. Volgens haar was er niet onmiddellijk tot ontslag op staande voet overgegaan toen alle feiten en omstandigheden duidelijk waren. Dat zou het ontslag niet rechtsgeldig maken. De rechtbank ging daar niet in mee.

Onverzekerde situatie

Op de zitting vertelde de lerares dat ze het valse verslag in de nieuwsbrief had geschreven om 'geen scheve gezichten' bij andere klassen te veroorzaken. Ook zei ze dat ze 'nooit de intentie gehad' heeft om de directie of ouders 'voor te liegen'.

Dat haar klas niet naar de Efteling mocht, had volgens haar vooral financiële redenen. Toen de externe begeleider echter bereid was het verschil bij te passen, leek het haar leuk om de kinderen, veelal uit 'kansarme gezinnen', toch te verrassen met een bezoekje aan het pretpark.

Maar volgens de rechtbank nam de vrouw met het bezoek aan het pretpark een 'onaanvaardbaar risico', mede omdat er sprake was van een onverzekerde situatie. De hele situatie valt daarom 'niet goed te praten' en daarom blijft het ontslag van de lerares in stand.