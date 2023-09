In 1981 ontwierp de Duitse kunstenaar Thomas Schütte schaalmodellen voor een grote tentoonstelling. Ze werden destijds niet uitgevoerd, maar nu staan ze op ware grootte in museum De Pont. Vanaf het schip, de bühne en een kist bekijk je kunst met een andere blik.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Eerst een koffie en een sigaret, dan kunnen we praten", zegt de kunstenaar als hij aankomt in het De Pont museum. Thomas Schütte heeft net twee uur in de auto gezeten, van Düsseldorf naar Tilburg. De 68-jarige lijkt geen man van koetjes en kalfjes. Hij wil eerst even zien hoe ver het staat met de opbouw van zijn tentoonstelling.

Begrijpelijk: in de grote zaal van het museum zijn zeker tien mensen bezig met het timmeren, schroeven en schilderen van drie levensgrote 'bouwwerken' waar de museumbezoekers straks steeds in of op mogen. De werken heten Schiff, Bühne en Kiste: een voorsteven van een schip, een toneel en een donker hok dat er vanwege het ruwe hout van buiten uitziet als een schuur.

De oorspronkelijke ontwerpen maakte Schütte in 1981 in Keulen voor een tentoonstelling over de moderne westerse kunst vanaf 1939. Westkunst heette die expositie, alle bekende Europese en Amerikaanse kunstenaars van dat moment waren er te zien, van Georg Baselitz tot Jackson Pollock. Schütte zat nog op de kunstacademie, waar hij les kreeg van onder anderen Gerhard Richter. Hij bedacht die bouwwerken zodat de bezoekers de tentoonstelling vanuit een ander perspectief zouden kunnen bekijken.

'Het werkt als een soort dorpsplein'

Helaas bleef het toen bij schaalmodellen, er was geen budget voor de uitvoering van zijn kunstwerken. "Bij de opening kon er zelfs geen biertje af", zegt de kunstenaar even later in de museumtuin, bij een tweede kop koffie en een stevig stuk appeltaart. Nu komen de drie werken dus wel op ware grootte in het museum te staan. Schütte: "Het werkt als een soort dorpsplein, vanwaar je naar de white cubes kunt kijken" - daarmee bedoelt Schütte de traditionele kunst die aan de witte muren hangt. Net zoals hij in 1981 had bedoeld.

Het bouwen van schaalmodellen begon al vroeg bij Schütte. "Ik kom uit een groot gezin, we hadden veel LEGO thuis. Niet die complexe vormen van tegenwoordig, we hadden alleen de blokjes en de ramen en deuren." Of hij toen al kunstenaar wilde worden? "Mijn schoolresultaten waren zo slecht dat ik alleen naar de kunstacademie kon, of theologie studeren." Aan de stilte die daarop volgt, valt op te maken dat dat laatste geen optie was voor Schütte.

Hoewel zijn voorkomen bescheiden is, kan je Schüttes kunst gerust rebels noemen. Toen het begin jaren tachtig onder kunstenaars taboe was om figuratieve beelden te maken, omdat alles conceptueel en minimalistisch moest zijn, maakte Schütte juist traditionele beelden en architectuurmodellen. Niet dat hij zichzelf als een architect beschouwt. "Het is een misvatting dat architecten kunnen bouwen wat ze willen", stelt hij. "Architecten zijn vooral aan het rekenen, ze moeten zich aan allerlei regels houden."

Mein Grab, 1981.

Hij bedacht zijn eigen grafsteen

En met regels heeft Schütte duidelijk niet veel op. Vrij ongebruikelijk bedacht hij alvast zijn eigen grafsteen - Mein Grab heet het. Het ontwerp is ook in Tilburg te zien. "Ik liep in 1981 over een begraafplaats, en ik bedacht dat het verstandig was alvast zelf een steen klaar te hebben liggen. Ik gaf mezelf nog vijftien jaar te leven. Inmiddels zijn we alweer 25 jaar verder."

De grafsteen kreeg de vorm van het silhouet van een huis. Bij een van de tekeningen staan twee minuscule poppetjes die je als toeschouwer op het verkeerde been zetten: in plaats van een grafsteen van een meter hoog, lijkt het ding opeens de grootte te hebben van een echt huis. En daarmee is de grafsteen meteen een persiflage op de sokkel waarop veel kunstenaars zichzelf zo graag etaleren.

Schütte bedekt zijn appeltaart met een dikke laag slagroom en neemt een grote hap. Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur van museum De Pont, is aangeschoven op het museumterras. Het was sinds zijn aantreden in 2019 zijn grote wens een nieuwe tentoonstelling met Schütte te maken. "Schütte is een kunstenaar die alle klassieke principes van de beeldhouwkunst gebruikt in zijn werk: portretten, bustes, monumenten", zegt hij. "De Pont heeft al de grootste collectie werk van hem van de Nederlandse musea. Maar het architectonische aspect was in De Pont nog wat onderbelicht gebleven."

Bühne (Modell 1:20), 1980.

Te weinig licht

Een van die werken uit de vaste collectie is Grosser Respekt - zoals wel vaker bij Schütte een titel waar de ironie vanaf druipt. In eerste instantie lijkt het een driedimensionaal schaalmodel van een reusachtig herdenkingsmonument. Mensen wandelen over de terrassen die met trappen verbonden zijn. Centraal staan drie grote beelden van druk gebarende mannen, maar de mensen op de platformen hebben nauwelijks aandacht voor ze.

In de tentoonstelling staan ook drie zogenoemde One Man Houses opgesteld: maquettes, zo'n 3 meter hoog, van woningen waarin één persoon zou kunnen leven. Dat moet iemand zijn die goed tegen weinig licht kan, de hoeveelheid ramen is beperkt. In de kleinere architectuurmodellen is de uitvoerbaarheid en het comfort nog verder te zoeken. Een tonvormige ruimte met alleen een deur, een uitkijktoren zonder ladder. Ze hebben wel een herkenbare vorm - ook hier levert Schütte beeldend commentaar op de manier waarop we onze wereld inrichten.

De kunstenaar ontwierp ook een 'museum' dat zijn energie krijgt uit de verbranding van oude kunst. Niet omdat die kunst niet meer gezien mag worden, maar omdat er, zo verzucht Schütte, alleen maar kunst bij komt. En musea wat dat betreft egoïstische trekjes hebben. Hoe ziet hij eigenlijk zelf zijn rol als kunstenaar? Hij steekt nog een sigaret op. "In de eerste plaats als entertainer", is het antwoord. Of dat ironisch is, of het eerlijke antwoord, is moeilijk te zeggen.

Luciferdoosje met een Pringle

Zelf maakte Schütte overigens ook een écht museum, of beter gezegd een tentoonstellingsruimte. De Skulpturenhalle staat in Neuss bij Düsseldorf, naast andere 'alternatieve' tentoonstellingsruimtes. Hij exposeert er soms werk van zichzelf, maar liever toont hij er werk van kunstenaars die hij bewondert. Het ontwerp voor het gebouw ontstond, zoals wel vaker bij Schütte, uit alledaagse voorwerpen: een luciferdoosje met een Pringle erop. Niet dat de kunstenaar tegen de bestaande musea is, integendeel: volgend jaar heeft hij een overzichtstentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York. Het is te hopen dat ze ook daar, ondanks de strenge regels, ergens een plek hebben waar je mag roken.