Het reisprogramma We Zijn Er Bijna! is al sinds de start in 2011 onverminderd populair. We lijken behoefte te hebben aan kalmerende televisie waarbij Martine de kamperende ouderen ondervraagt. In hoeverre zijn de scènes in We Zijn Er Bijna! eigenlijk gescript?

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ondanks dat er tv-opnames worden gemaakt voor We Zijn Er Bijna, is het heel belangrijk dat de kampeervakantie van de pensionado's niet wordt verstoord. Dat vertelt de maker en regisseur van het Omroep MAX-programma, Claudine Everaert, in een interview met Veronica Superguide."In tegenstelling tot de meeste reality programma's, is er bij ons niets gescript. Als het een keertje regent en een excursie valt in het water, dan is dat het verhaal", legt ze uit. Claudine is er al bij sinds de start van het programma in 2011. "Als wij er als crew niet bij waren geweest, moet de reis precies hetzelfde zijn gelopen. Anders wordt het een inbreuk op de vakantie van de ouderen."

Hoe zit het met de voorbereiding?

Aan presentatrice Martine van Os natuurlijk de belangrijkste taak om de ontspannen kampeerders te vragen naar hun belevenissen, maar soms ontstaat er ook een ontroerend achtergrondverhaal over de stellen of singles. "Martine is van zichzelf heel geïnteresseerd, daarom voelen de gesprekken ook niet geforceerd", legt de regisseur verder uit. Toch is het team natuurlijk wel bezig met televisie maken en daarom vinden er ook altijd voorgesprekken plaats bij de mensen thuis, voorafgaand aan de grote reis. "De stellen of singles mogen dan aangeven of ze gefilmd willen worden of toch liever op de achtergrond blijven", vertelt Claudine. "Soms vertellen de kandidaten dan vanzelf iets waar Martine tijdens de reis eventueel op kan doorvragen."

- Foto: Omroep MAX

Waar slaapt Martine?

De crew van We Zijn Er Bijna! bestaat overigens uit een klein groepje teamleden, zodat de ouderen op hun gemakje vakantie kunnen blijven vieren. Naast presentatrice Martine en regisseur Claudine gaan er slechts twee cameramensen mee op reis, waar de regisseur regelmatig meehelpt met filmen of een microfoontje opspelden. Eerder zochten we al uit waar Martine van Os - en de rest van de crew - tijdens de opnames van We Zijn Er Bijna! slaapt.