Helmond wordt de laatste tijd bij grote bouwprojecten nogal eens teruggefloten door de rechter. Dat baart de vijf oppositiepartijen in de gemeenteraad kopzorgen. Zij willen opheldering van het stadsbestuur.

Zo heeft de stad een flinke tik op de vingers gekregen in de slepende kwestie rond een bouwplan in hartje Stiphout. De 24 parkeerplaatsen die een paar jaar geleden nog achter café 't Aambeeld lagen, moeten terug. De koper van het in 2021 gesloopte café wil er een gezondheidscentrum en negentien appartementen bouwen. Het parkeerterrein is door de nieuwe eigenaar ontmanteld en dus niet meer bruikbaar voor bezoekers van het multifunctionele centrum en het onderkomen van de fanfare.

Bestemmingsplan vernietigd

Maar nog een andere grote Helmondse kwestie kon in de ogen van de hoogste bestuursrechter geen genade krijgen: het bestemmingsplan 't Hout-Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat. Dat is vernietigd, waardoor zorginstelling Savant Alphonsus en woningverhuurder Compaen niet aan de slag kunnen met de nieuwbouw van zo'n 200 (zorg)woningen en 2200 vierkante meter aan kantoren in Mierlo-Hout.

Een flink aantal omwonenden maakt terecht bezwaren tegen het plan, stelt de Raad van State, omdat niet goed is opgeschreven dat het specifiek om zorgwoningen moet gaan. Het kunnen allemaal reguliere woningen worden en dat heeft dan weer gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen, zo luidt de redenering.

De gerechtelijke verwijten komen hard aan bij de oppositie. 'Wij uiten onze bezorgdheid over de recente ontwikkelingen met betrekking tot verschillende ruimtelijke besluiten binnen onze gemeente die door de rechter zijn afgewezen', schrijven Helder Helmond, VVD, CDA, Mi Hellemonders en Forum voor Democratie aan het college.

"Deze afwijzingen werpen vragen op over het beleid, de planning en de communicatie rondom deze projecten. Zit er een rode draad in, willen we weten", licht raadslid Willem Boetzkes van Helder Helmond toe. "Inmiddels zijn er meer dan 220 woningen welke door gerechtelijke uitspraken niet of pas veel later gebouwd gaan worden. Dat heeft grote consequenties."

Niet ten koste van zorgvuldigheid

Hij en vier collega's hechten veel waarde aan een snelle aanpak van woningbouw. Maar tegelijkertijd vinden zij dat 'zorgvuldigheid, goed onderzoek, juiste planmatige aanpak en het belang van inwoners' voorop moeten staan. Boetzkes: "Haastige spoed is zelden goed. Er ligt een enorme bouwambitie in Helmond, maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid."

De vijf fracties willen nu van het college van B en W weten welke bouwprojecten in de stad nog niet ontwikkeld kunnen worden en wat daar de reden van is. Verder willen de partijen weten hoe het stadsbestuur de risico's verkleint en welke maatregelen er komen om zulke tegenvallers in de toekomst te voorkomen.