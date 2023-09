De gemeente Amsterdam wil in 2024 twee pilots starten met sociale koopwoningen voor politiemensen, verpleegkundigen en leraren met een gezin. De maximumprijs voor zo'n woning is 355.000 euro.

Het experiment - het is vooralsnog onduidelijk om hoeveel woningen het zal gaan - moet volgens wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) gezinnen met een middeninkomen in de stad houden. 'Het is voor hen bijzonder lastig een geschikte woning te vinden.'

Koopwoningen in Amsterdam zijn voor veel inwoners onbetaalbaar. Zeker in het sociale segment, wat gezien wordt als een koopwoning tot 355.000 euro, is het aanbod gering en zijn de woningen relatief klein. Daarmee zijn die koophuizen voor gezinnen vaak geen optie.

De gemeente heeft daarom onderzocht, hoe juist deze groep toch geholpen kan worden bij de koop van sociale koopwoningen. Daarmee reageerde het ook op een wens van VVD en Volt dat hiertoe opriep in november vorig jaar.

Naast experimenteren met een starterslening lijkt een zogenoemde koopstartregeling het meest haalbaar. Daarbij betaalt een koper niet het hele aankoopbedrag, maar wordt bij verkoop het verschil in rekening gebracht. Daarmee is dan de overwaarde voor de koper lager, maar is het wel mogelijk toegang te krijgen tot een koopwoning.

Goedkope grond in Zuidoost

De bouw van deze grotere woningen is kostbaar. Voor de eerste pilot wordt daarom eerst gekeken naar Zuidoost, waar de grond goedkoper is dan in andere stadsdelen. Een tweede locatie moet nog worden gevonden. Begin 2024 moet meer bekend worden over de pilots, maar geschat wordt dat het vijf tot zeven jaar duurt voor de woningen er staan.

De koopstartregeling is niet helemaal nieuw: in juli startte de inschrijving voor 89 woningen in Zuidoost, waar dit concept is toegepast door gebiedsontwikkelaar AM. Dat project gaat om woningen van 70 vierkante meter.

De gemeente is bij de pilot afhankelijk van de ruimte die landelijke regelgeving biedt. Absolute voorwaarde daarbij is dat het mogelijk wordt om ook koopwoningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen. Met de val van het kabinet is die wetswijziging er nog niet doorheen.