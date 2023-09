Een echt moeder-dochterproject: Susanne Blomsteel (37) maakte samen met haar dochter Jente (10) het prentenboek Het SynDroom van Beneden, geïnspireerd op haar jongste dochter Pippi. Susanne schreef, Jente tekende. Het boek moet ervoor zorgen dat ouders 'de regeltjes' wat meer loslaten. 'Wat geeft het nou dat je kind wat later loopt dan in de officiële boekjes staat? Dan is dat maar zo.'

"Mam, jij wil het steeds geheimhouden!" roept Jente naar haar moeder, terwijl ze naar het kleurrijke kinderboek wijst. Maar de wereld mag het nu toch echt weten: moeder en dochter hebben een boek gemaakt - het tweede van Susanne - en zijn er maar wat trots op. Susanne bladert erdoorheen en wijst op gebarentaalkaartjes die voorin het boek zijn toegevoegd. Als je de QR-code scant bij de dieren in het boek, dan zie je een filmpje van het gebaar.

Aan het prentenboek met verzonnen verhaaltjes over de reis van de kleine stapjes hebben de Sliedrechtse Susanne en Jente een jaar gewerkt. Na het succes van het eerste boek, 'Een SynDroom', wilde de Sliedrechtse een prentenboek dat helemaal gevuld zou zijn met tekeningen, geïnspireerd op Pippi, die het syndroom van Down heeft. Ze noemt haar eerste boek 'het moederboek'. "Nu was Jente er klaar voor om een heel boek te illustreren. Eerder niet, omdat ze het vaak maar bij één tekening hield en er daarna niet zoveel zin meer in had. Prima, maar nu was die zin er veel meer."

Jente is volgens haar moeder heel creatief en altijd bezig met tekenen. "Maar dat soort dingen worden niet getoetst op scholen. Met het boek wil ik laten zien dat je met creativiteit heel ver kunt komen. Ieder kind heeft zijn of haar talenten. De combinatie met de gebarenkaartjes vind ik geweldig; ze zijn er voor alle kinderen, niet alleen met het syndroom van Down, om de taalontwikkeling op gang te brengen."

Idee

Susanne kwam op het idee van die kaartjes omdat Pippi later gaat praten dan andere kinderen. Dit boek is niet alleen een les voor kinderen, maar ook voor ouders. "Ouders van nu verwachten tegenwoordig zoveel - laat jezelf eens verwonderen! Dat zien we bij Pippi ook." Ze hoopt dat ouders mede door dit prentenboek de 'regeltjes' wat meer kunnen loslaten en minder volgens 'het boekje' leven. "Wat geeft het nou dat je kind wat later loopt dan in de officiële boekjes staat? Dan is dat maar zo."

Dat Jente ongetwijfeld één van de jongste illustratoren van het land is, vindt ze zelf maar wat interessant. Ze bladert door het boek en houdt geregeld even stil. "Deze heb ik bij oma getekend. En deze vind ik het mooist", wijst ze naar een afbeelding die zij tekende van Pippi. "Ik vond het niet moeilijk om de tekeningen te maken. Eerst heb ik de plaatjes op papier getekend en toen in een app, met een speciaal pennetje. Mama liet me helemaal vrij in wat ik ging tekenen. Sommige tekeningen waren moeilijk, zoals een zwaan en een eekhoorn. Maar toen heb ik het gewoon vaak geprobeerd en ik heb op internet gekeken. Daarna lukte het", vertelt het meisje trots. "En ik wil net zoals Pippi populair worden. In ieder geval komt mijn hele klas naar de boekpresentatie."

Vertederd luistert Susanne naar de woorden van haar tienjarige, één van haar zes kinderen. "Ik merk dat er veel aandacht gaat naar Pippi, omdat zij het syndroom van Down heeft. Prima uiteraard, maar ik vind het heel belangrijk dat ook mijn andere kinderen eens in de spotlights staan. Iedereen heeft zijn of haar eigen kracht en dat Jente die nu kan laten zien, vind ik prachtig."

Jente: "Mama kan goed schrijven en ik kan goed tekenen. Ik leer ook van Pippi. Wat dan? Dat je zo gek mag zijn als je zelf wil! Mama en ik hebben ook al een idee voor een volgend boek. Ook weer met tekeningen van mij. De titel hebben we al: 'SyndromenLand'. Zo noemt Floortje, mijn andere zusje, de locatie waar mama vrijwilligerswerk doet bij ASVZ."

Het syndroom van beneden kun je bestellen via www.eensyndroom.nl. Het wordt 29 september officieel gelanceerd.

