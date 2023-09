Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.]

Twente huisvest zowel sectoren waar groei inzit (ICT, zakelijke dienstverlening), als sectoren waarvan door de Rabo-economen wordt verwacht dat ze komend jaar moeten inleveren: bouw en transport en logistiek. Er zijn de laatste jaren in Twente vooral op het XL-Park in Almelo veel grote logistieke centra bijgekomen.

In de Twentse ICT wordt door het UWV komend jaar een banengroei van 3,5 procent verwacht. Dat is ruim een procent meer dan in de rest van Overijssel. Waar dit jaar in de Achterhoek geen groei plaatsvond in het aantal ICT-banen, neemt dat aantal met 1 procent toe.