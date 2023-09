Basisschooldirecteur Henk trots op zijn elftal meesters

Basisscholen zijn bolwerken van vrouwen. Het onderwijs smacht naar meesters voor de klas, maar die zijn lastig te vinden. Dus wrijft directeur Henk Orsel in zijn handen: hij heeft er maar liefst elf. 'Als een meester meedoet in de voetbalkooi geeft dat een andere dynamiek: hij is een voorbeeld.'

Als het over zijn personeel gaat, spreekt Henk Orsel graag in voetbaltermen. Bijvoorbeeld over wat de directeur van De Floreant vol trots 'mijn elftal' noemt. Wat opvalt: in polderdorp Luttelgeest zijn het alleen mannen. "Bijna de helft van het personeel op deze school."

Meester voor klas is zeldzaam

Dat is bijzonder. Op de gemiddelde basisschool is er één meester op negen juffen. Op de pabo-opleidingen is die verhouding een op vijf. Al haalt het merendeel van de mannen de klas niet. Zij worden manager, onderwijsdeskundige of stappen over naar het voortgezet onderwijs. "Terwijl het belangrijk is om een goede mix van mannen en vrouwen te hebben", meent Orsel.

Eerst gaat hij vijf jaar terug in de tijd. Als Orsel solliciteert naar de baan van directeur van deze fusieschool in de Noordoostpolder. Op dat moment werkt er één meester, maar die gaat bijna met pensioen. "Ik schreef in mijn brief dat er te weinig meesters voor de klas stonden. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man."

Mike mijdt eerst Pabo

Als Orsel net directeur is, komt Mike Griffioen op school werken. De nu 29-jarige meester van groep 5 bekent: "Ik ging eerst naar de calo om sportdocent te worden. Als jongen was het niet stoer om naar de pabo te gaan en om meester op een basisschool te worden. De angst van iedere jongen is toch om voor de kleuterklas te moeten staan."

Toch waagt hij na het afronden van die opleiding de stap. "Ik was volwassener geworden en kon beter over mijn eerdere bezwaren heen stappen. Via Aves (de onderwijskoepel waar De Floreant onder valt, red.) kon het versneld en leren in combinatie met werken. Ik liep stage op twee basisscholen en was de enige man..."

Meester zorgt voor andere dynamiek

Die situatie is niet veel anders als hij in 2020 op de school in Luttelgeest begint: "Naast directeur Henk was hier alleen Mark, onze intern begeleider en meester van groep 3. Kijk nu eens..." Dankzij de mix van vast personeel en stagiairs werken elf mannen op de school met 180 leerlingen.

Het effect is volgens directeur Orsel niet te onderschatten. Dat zit al in de kleine dingen, vertelt hij met een tevreden blik op de volle voetbalkooi: "Af en toe deed een juf mee. Nu doen meestal ten minste vier meesters mee. Dat geeft voor jongens een heel andere dynamiek. Voor hen is de meester een voorbeeld. Hij reageert anders dan een juf. Een meester is vaak meer competitief ingesteld, ook in de klas."

"Ook onder het personeel zorgen meer mannen voor een andere sfeer. Op scholen waar ik eerder werkte voelde ik mij als enige man wel eens eenzaam. Ging het in de pauze weer over baby's en kinderen. Mannen zorgen voor andere praat en andere humor. Het gaat vaker en inhoudelijk over voetbal. Maar ook over onderwijs, hoor."

Meesters zoeken elkaar op

Zijn overtuiging: "Het is belangrijk dat meer mannen voor de klas staan. In mijn verhouding moet het aantal juffen en meesters met elkaar in evenwicht zijn. De ervaring leert dat als op een school meerdere meesters werken, dat weer andere mannen aantrekt. Ze zoeken elkaar op."

Dat begint al tijdens de opleiding, vertelt Ivo Verbeek. De 23-jarige zit in het derde jaar van de pabo en is stagiair op De Floreant. Hij vertelt over het vrouwenbolwerk: "In het begin voelt dat gek. Al snel zoeken de jongens elkaar op. We sparren met elkaar en motiveren elkaar om door te gaan. Op eerdere stageplekken waren alleen juffen. Ik vind deze school aantrekkelijk voor een stage, omdat ik hier kan leren van andere meesters."

Dan kijkt Verbeek naar Griffioen, zijn stagebeleider: "Hij (wijst naar Mike, red.) is de reden dat ik naar de pabo ben gegaan. Mijn zus liep jaren geleden ook stage op deze school. Ik wilde met een meester bellen om te vragen of het onderwijs wat voor mij was. Toen kreeg ik Mike aan de lijn en door zijn enthousiasme heb ik mij aangemeld."

Ouders zijn tevreden met meesters

"Het is goed dat leerlingen zien dat mannen voor de klas staan. Als er alleen juffen op een school werken, kunnen zij de indruk krijgen dat het een vrouwenberoep is", stelt Griffioen. Verbeek zegt: "Vooral jongens hebben behoefte aan een rolmodel, een vaderfiguur. Leerlingen zeggen dat ze het gaaf vinden, een meester."

Ook ouders waarderen het, merkt Griffioen: "De eerste keer voor de klas vond ik spannend. Ik praat harder dan de meeste juffen, ben waarschijnlijk consequenter en kom daardoor misschien streng over. Van ouders hoor ik dat zij die duidelijkheid juist fijn vinden voor hun kinderen, net als dat ik voltijds voor de klas sta."

Het grote aandeel mannen zorgt voor gezonde jaloezie bij scholen in de regio, merkt directeur Orsel. "Het primair onderwijs zoekt dringend personeel, zit te smachten om mannen en dan heb ik er hier maar liefst elf."