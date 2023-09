Tien duizend stappen per dag? Nergens voor nodig, maar hoeveel dan wel?

Tienduizend stappen per dag: voor veel mensen is het een soort heilig doel, omdat dat aantal goed zou zijn voor je gezondheid. Maar hoeveel stappen moet je nu écht zetten om de kans optimaal te verkleinen dat je vroegtijdig doodgaat of hart- en vaatziekten krijgt? Dat is nu uitgezocht door het Radboudumc in Nijmegen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wetenschappers keken wereldwijd naar studies hierover en combineerden die. Zo kregen ze de beschikking over de gezondheidsgegevens en het aantal stappen van ruim 110.000 mensen. De conclusie: die 10.000 stappen zijn niet per se nodig, minder volstaat.

Wie de kans op hart- en vaatziekten maximaal wil verkleinen, moet 7126 stappen zetten, stelt onderzoeker Thijs Eijsvogels van het Radboudumc. Dat is dus veel minder dan de 10.000 stappen die vaak wordt aangehouden.

Ideaal voor de gezondheid

Die 10.000 komt voort uit de jaren zestig, toen in Japan de eerste commerciële stappenteller op de markt kwam, de 'tienduizendstappenmeter'. Het zetten van 10.000 stappen werd toen gezien als ideaal voor de gezondheid, maar wetenschappelijk bewijs was daar niet voor.

De Nijmeegse onderzoekers hebben nu vastgesteld dat er al meetbare gezondheidsvoordelen zijn vanaf zo'n 2500 stappen per dag. En elke 500 stappen extra zorgen voor een vermindering van de kans op vroegtijdig overlijden of hart- en vaatziekten van zo'n 8 procent, stelt Eijsvogels. Maar daar zit een grens aan: de kans op hart- en vaatziekten is al maximaal verkleind bij die 7126 stappen.

8763 is nog beter

Wie ook de kans op vroegtijdig overlijden ook maximaal wil minimaliseren, moet nog wat meer stappen zetten: dan zijn 8763 stappen genoeg. "Dan is ook de kans op andere ziektebeelden dan hart- en vaatziekten optimaal verkleind", stelt Eijsvogels. De extra stappen bovenop de 7126 hebben namelijk nog effect op bijvoorbeeld lichaamsgewicht, het voorkomen van ontstekingen en de gevoeligheid voor suikers.

Nóg meer stappen zetten is echter niet slechter. Eijsvogels: "We hebben alleen gekeken naar de invloed op sterfte en hart- en vaatziekten. Maar wandelen heeft ook invloed op bijvoorbeeld stress en slaapkwaliteit. En het is ook gewoon leuk." Daarbij maakt het de loper ook gewoon fitter.

De wetenschapper raadt mensen die nog niet zo veel stappen per dag zetten aan niet meteen de lat op 8800 te leggen. "Begin met het stellen van kleine doelen, 500 stappen erbij bijvoorbeeld. Dat levert meteen al gezondheidswinst op en een kleine stap is makkelijker te maken. Uiteindelijk moet het namelijk een duurzame leefstijlverandering worden."

150 minuten

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is momenteel gesteld op 150 minuten 'matig intensief' bewegen per week. "Dat is natuurlijk een beetje lastig te interpreteren. We denken dat uiteindelijk die 8800 stappen in de beweegrichtlijn kunnen."

Dat aantal stappen staat voor een kilometer of zes lopen, waar een gemiddelde wandelaar ruim een uur over doet. Maar veel stappen worden ongemerkt gezet, zoals in huis of op weg naar winkel of werk. Dan kom je al snel aan 2000 stappen. "Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Al die kleine beetjes helpen in elk geval."

Tussen mannen en vrouwen bleken er geen verschillen in het aantal 'benodigde' stappen. Wel geldt: hoe sneller je loopt, hoe beter het is, ongeacht het aantal stappen en ongeacht hoe je die stappen meet: met stappenteller, mobiel of smartwatch om je pols.