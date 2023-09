Carolien (37) slachtoffer van gehaaide truc op Instagram

Ze had nooit gedacht dat haar Instagram interessant was voor oplichters, maar het account van Carolien Boersma (37) uit Losser werd deze maand wél gestolen. Over een gehaaide truc die steeds vaker voorkomt, ook in Twente. 'Ze zoeken juist mensen met een doorsnee account.'

Toen Carolien Boersma begin september na een avondje stappen op het Bruegheliaans Festijn 's nachts in bed haar telefoon opende, ontdekte ze iets gek. Ze kwam haar eigen Instagram niet meer op. "Ik was eruit gegooid. Ik dacht: 'Huh, wat is dit?'", vertelt ze. "Ik ben gelijk naar mijn laptop gelopen. Toen ontdekte ik al snel dat mijn gebruikersnaam én het e-mailadres van mijn account waren veranderd. Ik schrok enorm."

'Nooit in me opgekomen'

Het Instagram-account van de 37-jarige Losserse was gekaapt door oplichters uit Nigeria, zo ontdekte ze later. De Twentse heeft een 'gewoon' account in Instagram, waar ze wel veel tijd en aandacht aan heeft besteed als fotograaf en designer. "Maar ik heb 1.600 volgers. Het is nooit in me opgekomen: ze gaan mijn Instagram hacken, dat is interessant. Een tijdlijn met foto's, meer is het niet."

Tot haar verbazing gingen de oplichters verder met het plaatsen van foto's en berichten uit haar naam. Ze postten berichten en stories in foutloos Nederlands, alsof Carolien de wereld van Bitcoin-handel was ingedoken. "Het is zo geraffineerd, zo'n gemene truc", vindt ze.

Het account van Carolien uit Losser werd overgenomen en daarop verschenen opeens 'geloofwaardige' berichten. Het bracht sommige van haar volgers aan het twijfelen om ook toe te happen. Foto: sceenshots Instagram

Daarnaast verschenen er gemanipuleerde foto's die de indruk wekten dat Carolien een screenshot van een enorme winst, op haar telefoon deelde. Hoewel ze contact opnam met de politie, kreeg ze te horen dat die hier weinig aan kon doen, behalve advies verstrekken. Ook via het contactcentrum van Instagram kwam ze geen stap verder.

Machteloos

Zo moest ze machteloos toekijken hoe de oplichters hun slag konden slaan. "Je vreest steeds wat ze als volgende stap gaan doen." Een deel van haar volgers trapte bovendien bijna in de truc. "Een vriend zei tegen me aan de telefoon: 'Caro, ik dacht altijd bij crypto: wat een onzin. Maar toen jij dat postte…Toen dacht ik: dat moet bijna wel goed zitten'."

De gehaaide vorm van oplichting waar de Twentse slachtoffer van werd, heet boilerroomfraude, ook wel beleggingsfraude genoemd. Dat is een manier van oplichting waarbij criminelen je verleiden om te investeren in een veelbelovend project, dat uiteindelijk niet blijkt te bestaan. Naar het geld dat je investeert kun je fluiten. Wie op Carolien haar berichten klikte, kwam in een wereld van dubieuze trading en mining met crypto's terecht.

Meer slachtoffers

De Losserse staat niet alleen. Een andere vrouw uit deze regio, die niet met haar naam in de krant wil, maakte de afgelopen weken hetzelfde mee. Zij zegt het vervelendste te vinden dat ze in haar privacy werd aangetast. "Ik had me nooit zo gerealiseerd hoe kwetsbaar je bent."

Bij deze vrouw uit Markelo werd haar e-mail gehackt, een adres dat ze gebruikte voor de meeste registraties bij bijvoorbeeld webshops en sociale media. Oplichters probeerden vervolgens in haar naam accounts over te nemen, door simpelweg nieuwe wachtwoorden aan te vragen via optie wachtwoord vergeten. Dat lukte bij Instagram.

"Ze zitten toch te wroeten in je e-mailbak, dat geeft een vervelend gevoel", zegt zij. "Op Instagram stonden daarnaast ook foto's van mijn kinderen. Gelukkig was ik er al snel achter dat ze het niet daar om te doen was. Ze zoeken juist slachtoffers die dit soort dingen uit hun dagelijks leven op Instagram zetten, om zo hun volgers geloofwaardig te kunnen overtuigen om lekker zogenaamd aan de crypto te gaan."

Nieuwste trend

De politie zegt bekend te zijn met deze vorm van oplichting via Instagram en noemt het de 'nieuwste trend' onder online criminelen. Het komt geloofwaardiger over dan reclames of posts van accounts die mensen niet kennen. Dat zorgt ervoor dat meer mensen op de links klikken, zegt Yoanne Spoormans, cybercrime specialist bij de politie Oost- Nederland.

Yoanne Spoormans, cybercrime specialist bij de politie Oost- Nederland. Foto: Rob Voss

Het aantal gevallen loopt al jaren op, vorig jaar waren het er landelijk bijna 700 in totaal. "We zien 2,5 keer zo veel registraties van beleggingsfraude", zegt Spoormans. "Dat baart ons zorgen." De gemiddelde schade per slachtoffer die daadwerkelijk in zee gaat met de criminelen, bedraagt 30.000 euro. Internationaal lopen de cijfers over oplichting of hacks via sociale media richting het miljard.

De oplichters kwamen niet uit de buurt. In het geval van Carolien kwam de hack, net als bij de andere vrouw uit Twente, uit Nigeria. Dat land is de thuisbasis van veel internetoplichters. "Hoe ik daar achter kwam? Simpel: je kunt de locatie zien van de telefoon waarop is ingelogd op je account. Dat was in Nigeria."

Wat opviel, is dat de oplichters goed Nederlands gebruikten, en zelfs in privégesprek gingen met volgers die reageerden op de posts, of twijfels hadden bij de berichten. "Ik vermoed dat door AI, met een uitvinding als ChatGPT, dit soort oplichters veel geloofwaardiger kunnen reageren", zegt Carolien.

- Foto: Reinier van Willigen

Wat fout gedaan?

Wat ze fout heeft gedaan, is dat de Twentse geen tweestapsverificatie gebruikte op Instagram. Dat is een extra controle na een inlog vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld via een sms'je. Zo kan voorkomen worden dat je makkelijk gehackt wordt. "Ik wist helemaal niet dat ik die op Instagram niet aan had staan", zegt Carolien. "Dat gold ook voor WhatsApp trouwens. Ook die kan gehackt worden, vertelde de politie me."

Met veel pijn en moeite kreeg Carolien vorige week uiteindelijk de macht over haar eigen Instagram-account terug. Ze moest aan Meta bewijzen dat zij de rechtmatige eigenaar is van het account. Dat lukte, via meerdere pogingen met een video. Financiële slachtoffers heeft de hack, voor zover bekend, niet gemaakt.

Wachtwoordmania

Een nare ervaring was het wel, schetst Carolien. Daarom wil de Losserse ook graag haar verhaal doen. Beveilig je account goed, is haar boodschap. "Die tweestapsverificatie is heel belangrijk. En je moet gewoon zorgen dat je wachtwoorden overal anders zijn. Dat heb ik nu ook gedaan."

Dat het in de praktijk niet altijd zo werkt, weet ze ook wel. "Ik ben nu veel bewuster, minder naïef. Maar het is ook een gedoe, met al die verschillende wachtwoorden. De politie adviseerde me om elke maand mijn wachtwoorden te wijzigen. Elke maand! Toen dacht ik, ja, dat klinkt leuk, maar dan kom je er helemaal niet meer uit."