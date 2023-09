Het edelhert staat aan de poorten van de provincie Utrecht

Stel dat het eerste edelhert zich straks meldt in natuurgebied Den Treek bij Leusden, een recente wens van alle grote natuurorganisaties, moeten we in de provincie Utrecht dan bang zijn voor dit allergrootste zoogdier in Nederland, dat tot 2,60 meter hoog kan worden?

"Voor een edelhert hoef je nooit bang te zijn", zegt Bas Worm, vicevoorzitter van Vereniging Het Edelhert. Deze vereniging heeft tot doel het dier en zijn leefomgeving te beschermen. "Het dier is een planteneter, geen roofdier zoals de wolf. Misschien zal je een edelhert in de hoogzomer een zeer zeldzame keer in je tuin zien, maar het is een groot mensenmijder, een schuw dier."

Worm kan zich geen enkel incident heugen waarbij een mens opeens geconfronteerd werd met een edelhert vlak voor zich, waarbij het hert zich op wat voor manier dan ook bedreigend opstelde. "Per definitie zal hij wegrennen, vooral als je nog een beetje kabaal maakt."

Ook als een hinde een kalfje bij zich heeft, zal het volgens Worm geen enkele vorm van agressie tonen om de mens af te schrikken. Worm: "Als ze een kalf bij zich hebben - een edelhert heeft altijd maar één kalf, het ree twee en soms drie - zijn hindes zeer alert en reageren ze bij het minste onraad. Ligt er een kalf vlakbij in het gras en hoort of ziet ze je, dan zal ze ervandoor gaan, zonder enig geluid te maken."

'Ik zou er vooral van genieten'

Zelfs voor een bronstige stier hoeft de wandelaar niet te vrezen. "Hij is druk bezig met burlen, waarmee hij andere mannetjes waarschuwt. Ik zou er vooral van genieten. Dat burlen gebeurt alleen van half september tot half oktober. De rest van het jaar trekken groepen mannetjes in vrede met elkaar rond. Hun testosteronspiegel is dan heel laag, ze vormen geen enkel gevaar."

Omdat edelherten flink groter zijn dan reeën, zou een aanrijding met een edelhert grotere gevolgen kunnen hebben. Een dodelijk ongeval is Worm niet bekend. "Als ze alle wegen door de bossen op de Heuvelrug afwaarderen naar 60 kilometer per uur, is het risico op zware schade al een stuk lager."