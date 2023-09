Steeds meer parkinson door 'blootstelling aan rotzooi'

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson neemt schrikbarend toe. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er 30 procent meer patiënten: het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. En dat komt niet doordat mensen steeds ouder worden.

Volgens parkinsonexpert Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen is de sterke stijging te verklaren door 'blootstelling aan rotzooi in de omgeving'. Dan gaat het onder meer over pesticiden die mensen via de lucht en voeding binnenkrijgen.

Waren er tien jaar geleden in Nederland nog minder dan 40.000 patiënten met parkinson of parkinsonisme (aandoeningen die lijken op parkinson), nu zijn dat er al 63.500. Dat blijkt uit een wetenschappelijke publicatie die volgende week verschijnt. "Waarbij het een misvatting is dat het een ziekte is van alleen maar oudere mensen. Een op de drie is onder de 65, er zijn ook redelijk wat twintigers en dertigers die het hebben. De jongste patiënt is dertien jaar: dat is zeldzaam, maar het komt dus voor."

Ongecontroleerd trillen

De ziekte is niet te genezen: wie het heeft, krijgt er met de tijd alleen maar meer last van. Patiënten kunnen onder meer ongecontroleerd gaan trillen, incontinent worden en slaapproblemen krijgen. Ook kan de denkfunctie achteruitgaan en is de kans op dementie vergroot. "Het is echt een rotziekte."

Het expertisecentrum parkinson van het Radboudumc, onder leiding van hoogleraar Bloem, doet verschillende onderzoeken naar manieren om de ziekte af te remmen. Zo is al duidelijk dat de ziekte kan stabiliseren door drie keer in de week intensief te sporten. Ook minder stress kan mogelijk een remmende werking hebben, net als bepaalde voeding en een paar koppen koffie. Dat laatste moet allemaal wel nog bewezen worden.

Vroeg ontdekken

Er zit volgens Bloem ook een ziekteremmend medicijn aan te komen. "Maar tot nu toe valt de ene na de andere studie naar zo'n medicijn tegen."

Volgens Bloem hebben mensen er vooral ook baat bij als de ziekte zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Dan hebben ze meer gelegenheid om bijvoorbeeld door sport of voeding het ontstaan van symptomen af te remmen. "Volgens de laatste inzichten is bij mensen bij wie we de diagnose stellen parkinson soms al wel twintig tot dertig jaar aan de gang."

Ziekteproces gaat door

Een grote ontwikkeling van de laatste jaren is de deep brain stimulation-operatie, waarbij in de hersenen een soort apparaatje wordt ingebracht dat ze stimuleert. Als het werkt, kunnen patiënten onder meer een poos van het hevige trillen af zijn. "Maar het is niet voor iedereen geschikt en onderdrukt alleen de symptomen, dus het ziekteproces gaat gewoon door."

Hoe herken je parkinson?

Parkinson is een hersenaandoening waarbij hersencellen, onder andere in de zogenoemde substantia nigra, de zwarte kernen, verouderen, beschadigd raken en afsterven. Daardoor kunnen die cellen geen dopamine meer aanmaken. Dopamine is een hormoon en neurotransmitter die onder andere een rol speelt bij de motoriek. Lucille Dorresteijn, neuroloog bij Medisch Spectrum Twente: "Bij patiënten met parkinson verdwijnt de souplesse uit het bewegen, bewegingen worden trager en kleiner en er ontstaan bewegingsklachten zoals trillen en stijfheid, moeite met spreken en soms een 'strak' gezicht."

Trillen is een heel bekend verschijnsel van parkinson, maar vaak begint de ziekte met andere, minder bekende, klachten zoals traagheid van denken, stijfheid, reukproblemen en stemmingsstoornissen zoals een depressie. "Ook onrustig dromen waarbij je veel praat en beweegt in je slaap of kleiner wordende bewegingen - zoals een handschrift dat steeds priegeliger wordt - kunnen wijzen op parkinson", zegt Dorresteijn. "Mensen hebben vaak ook al jaren van tevoren last van obstipatie. Dat komt doordat ook de darmen trager gaan werken."