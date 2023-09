Man die geslachtsdeel liet zien aan kinderen voor de rechter

'Dit past niet bij het lange strafblad van meneer', zegt de officier van justitie halverwege de rechtszaak over een 47-jarige dakloze man die al jarenlang bedelt in de Bossche binnenstad. Oog in oog met drie steppende meisjes zou hij ontuchtige handelingen hebben verricht.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De zwervende man zou op 26 juli rond 20.00 uur in het Bossche Rompert Park kinderen 'hebben bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen'. Aan de hand van de aangifte leest politierechter Boer voor wat de meisjes bij de politie hebben verteld over wat er is gebeurd.

De rechter vertelt dat twee meisjes vertelden dat de man naast het pad stond waar zij stepten. "Hij liet zijn broek zakken. Hij haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en zou zich hebben afgetrokken", zegt de rechter. Daarna zegt hij dat het derde meisje niets heeft verklaard over trekkende bewegingen. "Zij dacht dat de man ging plassen", zegt de rechter.

De meisjes zeggen 'erg te zijn geschrokken' van wat er is gebeurd. En ze zouden ook nog 'viezerik' naar hem hebben geroepen. Het is niet duidelijk wat er daarna is gebeurd. Maar de rechter leest in het dossier dat de zwerver al snel na het incident 'een flink aantal klappen' heeft gekregen van 'een burger'.

De rechter had daar graag meer over gehoord van de zwerver. Maar die laat verstek gaan. Zijn advocaat is wel aanwezig, maar heeft geen toestemming gekregen van de man om hem te verdedigen. De rechter en de officier van justitie moeten het doen met wat de 47-jarige man tijdens het verhoor heeft verteld.

Agent stopte maar met typen

"Meneer zegt de actie te hebben ondernomen als een roep om aandacht. Hij wil onderdak. Maar er is verder geen touw aan vast te knopen", zegt de rechter die vertelt dat de agent die de man aan de tand heeft gevoeld, is gestopt met typen omdat het niet meer te volgen was wat de man vertelde.

"Het gaat ogenschijnlijk niet goed met meneer", zegt de rechter, waarna de officier van justitie de kans krijgt om 'in juridische zin na te gaan wat er is gebeurd'. Volgens haar was de man erop uit om de kinderen 'seksueel te corrumperen' ('Twee meisjes zeggen dat de man hen tijdens de handelingen indringend aankeek'). Zij zegt zich ook voor te kunnen stellen dat je het incident ziet als schennispleging. "In dit geval kun je het vasthouden van het geslachtsdeel zien als een ontuchtige handeling. Ook al heeft hij niet geroepen 'kijk mij nou', wat je wel ziet bij andere zaken."

Enorm strafblad

De officier zegt zich niet voor te kunnen stellen dat de man erop uit was om aandacht te krijgen zodat hij onderdak zou kunnen krijgen. "Dan had hij niet moeten wegrennen", zegt de officier die vindt dat het 'gedrag niet door de beugel kan'. "Er is een ontuchtig oogmerk. De meisjes hadden hiervan geen getuige moeten zijn", zegt zij.

De man heeft een enorm strafblad. Het wordt niet duidelijk om wat voor veroordelingen het gaat. Maar het zijn géén zedenzaken. "Dit is voor het eerst dat meneer hiervan wordt verdacht", zegt de officier die heeft begrepen dat 'de reclassering niks kan' met de man.

De officier eist twee weken celstraf. Maar de rechter laat het bij een week voorwaardelijke celstraf. Hij zegt te betwijfelen of de man erop uit was om 'de kinderen te confronteren met zijn geslachtsdeel'. Ook zegt hij er rekening mee te houden dat de man na het incident klappen heeft gekregen.